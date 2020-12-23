Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Belezas históricas

Vitória restaura 14 monumentos artísticos espalhados pela cidade

Um dos pontos turísticos mais requisitados da Praça dos Namorados, na Praia do Canto, o 'Monumento à Paz' também foi repaginado

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 19:11
O
O "Monumento à Paz", o famoso Mapa Mundi, localizado na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, foi reata Crédito: Divulgação/PMV
Presentes por toda a capital do Estado, os monumentos artísticos marcam a paisagem e a história do município. Só em 2020, a Prefeitura de Vitória restaurou 14 monumentos, dentre eles, o "Monumento à Paz", o famoso Mapa Mundi, localizado na Praça dos Namorados, na Praia do Canto. Os restauros foram realizados em parceria com o Instituto Goia.
A obra, do artista grego Ioannis Zavoudakis, foi inaugurada em dezembro de 1987 e, desde então, é um dos pontos mais tradicionais da praça. Consiste em duas partes rasas de globo terrestre recobertas com mapas em mosaico de vidrotil colorido, apoiadas em bases circulares de cimento.

Veja Também

Veja como será o funcionamento dos parques estaduais na semana de Natal

Natal no ES: as cidades decoradas e com espaços abertos para visitação

Casarão da Fazenda do Centro: descubra cinco fatos curiosos da história do local

Além do Mapa Mundi, foram 11 monumentos restaurados no Centro de Vitória, um na Praia do Canto e um na Enseada do Suá. Além dos restauros, a parceria com o Instituto Goia rendeu uma cartilha educativa sobre os monumentos da cidade, para ser distribuída nas escolas, além de um seminário de educação patrimonial com o público-alvo de professores da rede municipal de ensino.
"A restauração e a revitalização dos monumentos urbanos justificam-se tanto pela sua relevância histórica e artística quanto pela referência afetiva que possuem para os moradores da cidade", afirmou a gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Emilia F. Moça Vasconcellos.

MONUMENTOS RESTAURADOS NA CAPITAL CAPIXABA

  • CENTRO DE VITÓRIA

  • Restauro do Monumento ao Expedicionário
  • Projeto de restauro do Restauro do Monumento a Getúlio Vargas
  • Restauro do monumento em homenagem à Professora Ernestina Pessoa
  • Restauro do busto de Antenor Guimarães Praça Francisco Teixeira da Cruz
  • Restauro do busto de Getúlio Vargas  Praça Francisco Teixeira da Cruz
  • Restauro do Monumento à Evolução da Cidade de Vitória
  • Conservação do Monumento ao Dr. Darcy Monteiro (Monumento à Bondade)
  • Conservação do Monumento ao Dr. Pedro Feu Rosa
  • Conservação do Monumento em Homenagem ao Santos Dumont
  • Conservação do Monumento ao Dr. Henrique Moscoso
  • Restauro de parte do guarda-corpo da ponte do lago do Parque Moscoso

  • PRAIA DO CANTO

  • Projeto de restauro do Monumento a Vasco Fernandes Coutinho
  • Restauração do Monumento à Paz/Mapa Mundi

  • ENSEADA DO SUÁ
  • Relocação e restauração do Monumento a Cascais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O acidente que levou farmacêutico a inventar os palitos de fósforo
Binário entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha
Postes na Rodovia do Sol vão ser removidos a partir de segunda (1º)
Motociclista de 51 anos morreu após cair da moto que pilotava na BR 101, em Linhares
Motociclista morre após cair de moto em acidente na BR 101 em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados