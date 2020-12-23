Vitória restaura 14 monumentos artísticos espalhados pela cidade

O "Monumento à Paz", o famoso Mapa Mundi, localizado na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, foi reata Crédito: Divulgação/PMV

Presentes por toda a capital do Estado, os monumentos artísticos marcam a paisagem e a história do município. Só em 2020, a Prefeitura de Vitória restaurou 14 monumentos, dentre eles, o "Monumento à Paz", o famoso Mapa Mundi, localizado na Praça dos Namorados, na Praia do Canto. Os restauros foram realizados em parceria com o Instituto Goia.

A obra, do artista grego Ioannis Zavoudakis, foi inaugurada em dezembro de 1987 e, desde então, é um dos pontos mais tradicionais da praça. Consiste em duas partes rasas de globo terrestre recobertas com mapas em mosaico de vidrotil colorido, apoiadas em bases circulares de cimento.

Além do Mapa Mundi, foram 11 monumentos restaurados no Centro de Vitória, um na Praia do Canto e um na Enseada do Suá. Além dos restauros, a parceria com o Instituto Goia rendeu uma cartilha educativa sobre os monumentos da cidade, para ser distribuída nas escolas, além de um seminário de educação patrimonial com o público-alvo de professores da rede municipal de ensino.

"A restauração e a revitalização dos monumentos urbanos justificam-se tanto pela sua relevância histórica e artística quanto pela referência afetiva que possuem para os moradores da cidade", afirmou a gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Emilia F. Moça Vasconcellos.

MONUMENTOS RESTAURADOS NA CAPITAL CAPIXABA