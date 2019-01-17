Home
>
Turismo
>
Vídeo: De lazer a exposições, Museu Vale revela parte da história do ES

Vídeo: De lazer a exposições, Museu Vale revela parte da história do ES

Local possui um arquivo com centenas de documentos que mostram desde a construção da ferrovia Vitória a Minas até hoje. O Gazeta Online fez um tour virtual por lá