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Venda de pacotes turísticos para o verão em Vitória cresce 68%

Número é em relação a resultado da temporada de 2018, segundo a maior operadora de turismo do país

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 13:34

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

03 jan 2019 às 13:34
Crédito: Fernando Madeira
O verão 2019 veio com tudo em Vitória, principalmente, no ramo turístico. Desde que foi eleita 9º destino mais procurado do Brasil para o réveillon, segundo a Decolar.com, a cidade está caindo na graça dos turistas que só querem um lugar legal para passear. Agora, Capital capixaba sustenta um dado importante: a venda por pacotes turísticos de lazer para janeiro de 2019, tendo Vitória como destino, cresceu 68%, segundo a CVC.
Em janeiro de 2018, no comparativo ao ano anterior, o aumento foi de 27%. De acordo com a maior operadora de turismo do Brasil, para todo 2019, o crescimento nesse tipo de venda deve fechar em 59%. E de 2017 para 2018, esse aumento foi de 35%.
> Confira um roteiro para curtir o verão capixaba dia e noite
Banhistas e esportistas frequentam a praia da Esquerda, na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Marcelo Prest
 
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O QUE CHAMA A ATENÇÃO EM VITÓRIA?
Levantamento encomendado pela reportagem do Gazeta Online também revela que um dos fatores que pode ter levado a esse aumento é o fato de os preços da hotelaria capixaba serem competitivos, se comparados a locais semelhantes do Brasil. Segundo a operadora, a cidade não recebeu novos empreendimentos de hospedagens, mas os que já estão instalados e antes se dedicavam apenas ao público corporativo passaram a abrir a gama de atendimento também para os turistas que só querem passear.
A operação do novo aeroporto, a entrada de novas companhias aéreas e de novos destinos indo para Vitória deram impulso na venda destes pacotes. Aliado a isso, soma-se o trabalho que as operadoras vêm realizando nos últimos anos para incrementar o turismo na capital capixaba. Podemos dizer agora que o turismo de lazer em Vitória está bombando
Hian Calligari, supervisor de Produtos da CVC Corp
Dessa forma, mais pessoas também se sentem atraídas a virem à Capital. "Além disso, a rede hoteleira do Espírito Santo, que antes era mais resistente a realizar promoções, já começou a flexibilizar os acordos de pacotes. Hoje em dia, há muitos pacotes em que crianças não pagam nada a mais na hospedagem dos pais, por exemplo", pontua a CVC, como outro item que colabora para o crescimento do turismo.
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Atualmente, a operadora destaca que Vitória costuma ser o destino mais procurado nas 1,4 mil lojas da CVC no Brasil inteiro. Cada turista que adquire um pacote para a Capital, geralmente, fica ao menos 3 dias na cidade, também optando por passeios em Guarapari, Domingos Martins e Vila Velha.
TURISTA GASTA R$ 400 POR DIA
A moqueca capixaba é um dos pratos mais famosos do Espírito Santo e é servido em diversos restaurantes de Vitória Crédito: Bruno Coelho
Em entrevistas anteriores ao Gazeta Online, o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, destacou que cada turista que vem a Vitória no verão gasta por dia, em média, R$ 400. Só para se ter ideia, a expectativa do órgão para o fim de ano era de que os visitantes da cidade fossem responsáveis por movimentar, ao todo, algo na casa dos R$ 15 milhões.
Acertadamente, temos investido na captação de turistas de lazer. A capital tem ganhado vários prêmios nacionais e não podia ficar de fora do roteiro turístico das pessoas. Além de ter uma gastronomia forte, Vitória está, a cada ano, disponibilizando novos produtos turísticos para os visitantes. Em parceria com a iniciativa privada, esse segmento que é tão importante para a nossa cidade vai ser um dos pilares da nova economia da Capital
Leonardo Krohling, presidente da CDV
ES DE PARABÉNS
E os números cresceram não só em Vitória. O Espírito Santo liderou o volume de vendas de atividades turísticas no Brasil neste ano. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado teve crescimento de 8,7% no faturamento real das empresas de turismo nos últimos 12 meses.
O resultado é o melhor desempenho em comparação com as demais localidades consideradas na pesquisa do IBGE. O Espírito Santo ficou na frente de Pernambuco (5,5%), Ceará (4,8%), Santa Catarina (4,7%), São Paulo (4,7%), Goiás (3%), Distrito Federal (2,8%), Minas Gerais (1,8%) e Rio de Janeiro, que apresentou saldo negativo de -4,2%.
A pesquisa leva em consideração as vendas de empresas que fornecem produtos e serviços para visitantes, como: alojamento, alimentação, serviços culturais, desportivos, de recreação e lazer, locação de automóveis sem condutor, agências de viagens e operadoras turísticas, transportes turísticos, transporte rodoviário de passageiros, trens turísticos, transporte aéreo de passageiros, dentre outros.

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