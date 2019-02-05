Trilhas e aprendizado garantidos na Estação de biologia em Aracruz

Em um giro por Aracruz, no Norte do Espírito Santo, dá para curtir as belezas das praias que contornam o litoral e degustar de uma boa gastronomia com frutos do mar da própria região. Acontece que por lá, também, tem como admirar os atrativos da mãe-natureza na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi (EBMar).
O espaço possui atividades pré-agendadas para crianças e escolas de todo o Brasil e recebe também gente que desenvolve a observação profissional de pássaros. Mas nada impede que turistas e visitantes passem um tempo andando pelas trilhas da propriedade e da praia, onde facilmente é possível avistar beija-flores e tartarugas marinhas, de um lado e de outro, respectivamente.
Apesar de ser dividida por uma estrada, a estação compreende uma área de mata, à esquerda de quem chega a Aracruz de Vitória, capital do Espírito Santo, e um trecho da faixa de areia, à direita de quem está na mesma direção. O local é administrado de forma independente e não é cobrada entrada de visitantes.
Os turistas também podem usufruir de mais de 1,5 quilômetro de trilhas sem custo, apenas respeitando as regras de roupas e comportamento no meio da natureza. Ao todo, a estação soma 29 hectares de área.
O local não possui lanchonete e restaurante, mas é equipado com área em que dá para fazer um lanche ou até um piquenique. O visitante pode levar algo de casa, mas também precisa respeitar as regras de preservação do ambiente, que é uma reserva natural.
16 ESPÉCIES DE BEIJA-FLOR
O ambientalista Gabriel Ruschi, neto do biólogo Augusto Ruschi - que dá nome à estação -, é quem gerencia o espaço com uma equipe. Segundo ele, só de beija-flores, o local abriga mais de 16 espécies diferentes e é justamente por essa variedade de fauna e flora que os turistas mais se encantam na temporada de verão. "É a época do ano em que mais vem gente. Ao longo dos meses, nosso maior público é o de alunos de escolas que vêm do Brasil inteiro. Nessa temporada de dezembro a fevereiro, que frequentam mais turistas, sobretudo nos fins de semana", relata.
Gabriel destaca que, além dele, há uma equipe de biólogos e oceanógrafos que ajudam nas indicações e atendimentos aos visitantes que chegam até lá. Quem quer, pode pedir ajuda desse suporte para fazer as trilhas e acompanhar as áreas de visitação da estação, que também possui um acervo exposto permanentemente de animais empalhados.
BIRDWATCHING EM ALTA
Recebemos muita gente, todos os meses, que vem fazer observação de pássaros
"Birdwatching" é o nome técnico que se dá à observação profissional de pássaros. Ao todo, a EBMar recebe, aproximadamente, 250 pessoas com esse objetivo mensalmente. A maioria é de cientistas brasileiros, mas os estrangeiros também estão se interessando pelas aves capixabas. "Recebemos um número considerável de gente de fora do País que vem com esse intuito. Desse grupo, a maioria é da Europa", comenta.
De acordo com o ambientalista, a EBMar ainda sedia algumas aulas de biologia para os visitantes. Mais focadas para os alunos do ensino básico que frequentam o espaço, elas são agendadas e acontecem periodicamente, de acordo com a demanda. "Esses visitantes da observação geralmente têm um estudo teórico muito bom, mas estamos com estrutura e profissionais capazes de atender ao nível que vai até a pós-graduação", relata.
Gabriel destaca que as crianças que vão à estação gostam de ver na prática o que aprendem na teoria. Até por esse motivo, é interessante desenvolver algo que seja educativo e lúdico com elas.
SERVIÇO
Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi (EBMar)
Endereço: Av. Augusto Ruschi, 1, Aracruz
Horários: das 7h às 16h, às quintas, sextas, sábados e domingos
Mais informações: (27) 98119-9292