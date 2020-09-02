Tesouros do Caparaó Capixaba

Sitio Tia Laura, localizado em Iúna Crédito: Silvia Goulart

A Região do Caparaó capixaba é um verdadeiro tesouro escondido no Sul do Espírito Santo. Composta por 11 municípios e com uma extensão territorial com quase quatro mil km², esta área é dona de uma fauna e flora ricas e que guardam belezas que ainda são desconhecidas por boa parte da população capixaba. Um lugar perfeito para manter conexão real com a natureza e sua essência.

E foi em busca dessa conexão que a Silvia Goulart decidiu trocar a agitação da cidade de Vitória, para empreender e montar uma hospedagem rural a quatro quilômetros do centro de Iúna. Temos uma casa montada, com sala, quarto, cozinha e gramado na frente, contou. Além de poder conhecer a produção de café e manter o contato com a criação de animais, os turistas ainda podem desfrutar das belas cachoeiras da região. No entanto, com a pandemia, a empresária achou que iria ficar fechada por um bom tempo, mas foi surpreendida.

Área de lazer do Sítio Tia Laura Crédito: Silvia Goulart

Logo no início começamos a receber solicitações, a princípio não recebemos ninguém, pois ainda era tudo recente. Mas na casa, as pessoas conseguem ficar isoladas e ao mesmo tempo livres em um cenário que o sítio oferece. Minha família não mantém contato com os hóspedes, e é uma pena, pois antes tinha esse calor humano, o café da manhã, caldos à noite, explica Silvia.

Gastronomia

Além de produzir um dos melhores cafés do país e do mundo, as cidades que compõem o Caparaó capixaba trazem da sua rica colonização uma culinária única. O prato mais famoso é a carne na lata, receita que está na família da Yalana há anos, ela não revela o segredo, mas oferece o prato no restaurante que montou dentro do sítio da família, em Irupi, outra cidade que compõe a região do Caparaó.

É um restaurante rural, que foi adaptado dentro de uma fazenda centenária. Mantemos um cardápio com pratos raiz, como a carne na lata, mas também temos pratos mais modernos, que atendem a todos os gostos, revela Yalana. Mas nos últimos meses, não foi apenas o cardápio que se moldou ao gosto do cliente, a pandemia fez com que outras coisas mudassem.

A gente ficou um tempo parado, deixamos de fazer recepções e eventos. Agora que estamos retornando aos poucos, o cardápio deixou de ser self-service, para ser à la carte. E aqui a gente consegue manter a distância, pois temos espaço amplo e arejado, conta a empresária.

Futuro

Com as mudanças trazidas pela pandemia, quem mora e vive no Caparaó acredita que os próximos visitantes chegarão lá com um novo olhar. Acho que as pessoas vão valorizar mais as pequenas coisas, e toda essa discussão que a gente vê. Aqui no Caparaó, vai ter mais visibilidade, disse Silvia.

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