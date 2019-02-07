Home
Sítios e cachoeiras: Viana tem roteiro refrescante para o verão

Roteiro é opção para não enfrentar as superlotações das praias e dá até para agendar visitar em grupo

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 7 de fevereiro de 2019 às 19:52

 - Atualizado há 6 anos

Tem gente que adora enfrentar as praias lotadas nas temporadas de verão. Mas tem gente que também prefere um roteiro mais tranquilo, mas que é refrescante igual. Em Viana dá para curtir as belezas das cachoeiras e sítios que estão abrigados na cidade em uma variedade de opções que atendem todas as exigências. Em grupos maiores, dá até para agendar visitas.

Na maior parte desses estabelecimentos, é cobrada taxa de uso. Geralmente, os espaços também são equipados com restaurantes e refeitórios que permitem que a pessoa deguste de um bom prato com a vista do local.

O Gazeta Online fez uma seleção desses espaços. Confira:

CACHOEIRA DO ALOÍSIO

Uma área cercada por muito verde e com quatro piscinas de água cristalina. Para quem curte a natureza e um belo banho de cachoeira, este é o cenário ideal. As piscinas que compõem a Cachoeira do Aloísio são cercadas por pedras e árvores. A combinação é perfeita para quem quer explorar novos lugares ou dar uma parada para descansar depois de um longo dia praticando esportes radicais.

Endereço: zona rural, região de Formate (4,5 quilômetros de Viana Sede)

Mais informações: (27) 99811-8917

SÍTIO GAVA

As piscinas de águas cristalinas em meio às pedras encantam logo à primeira vista. O sítio, que está localizado em Formate, além das três piscinas em meio à paisagem natural, possui espaço para camping, pesque e pague e lanchonete para os visitantes, com espaço para churrasco e confraternização. O sítio funciona com agendamento para grupos de 15 pessoas.

Endereço: BR 262, quilômetro 21 (entrada de Formate, área rural), Formate, Viana

Valores: R$ 20,00 por pessoa

Mais informações: (27) 3366-4216

POUSADA OLHOS D'ÁGUA

Cercada por muito verde, a Pousada Olhos D’Água, em Biriricas de Cima, é uma ótima opção para curtir o fim de semana em Viana. O local oferece apartamentos e chalés para uma noite tranquila e uma enorme área de lazer com piscinas, sauna, campo de futebol, cachoeira adequada para banho e um espaço com plantas ornamentais. Entre elas, mais de 100 espécies diferentes de cactos, que, além de estarem à disposição para serem apreciados, podem ser adquiridos por um preço acessível. A pousada recebe hóspedes para passar o final de semana e, durante o dia, visitantes para aproveitar o espaço.

Endereço: Rua Projetada, Biriricas de Cima, Viana

Mais informações: (27) 99983-0171

SÍTIO GUASTI

Um lugar ideal para as famílias que procuram um lazer saudável em contato com a natureza. O espaço oferece um ambiente agradável e aconchegante para quem deseja passar um final de semana e descansar. O sítio disponibiliza seis suítes e o local conta com fogão a lenha e a gás, freezer, geladeira, área para churrasco, piscina, parquinho e pula-pula para as crianças. O visitante também tem a opção de visitar uma nascente, com águas cristalinas, que fica próximo ao local da pousada, e conviver com os animais do sítio.

Endereço: São Paulo de Viana (9 quilômetros de Viana Sede, na estrada de Piaíba)

Mais informações: (27) 99933-2666

Sítio Guasti, em Viana Crédito: Siumara Gonçalves

RANCHO MAMOEIRO

Localizado a cerca de 1,5 quilômetro da Estrada do Seringal, o rancho conta com área verde, campo de futebol, piscina, playground, churrasqueira, área coberta. Para abrigar eventos dos mais diversos tipos, o rancho disponibiliza fogões, freezers e mesas. Em breve os visitantes poderão contar também com um alojamento. O local recebe todos os dias da semana grupos de no mínimo de 30 pessoas. O agendamento deve ser feito com, no mínimo, uma semana de antecedência no telefone (27) 3012-4120 / (27) 99606-3724.

Rancho Mamoeiro, em Viana Crédito: Prefeitura de Viana/Divulgação

