Publicado em 20 de outubro de 2019 às 08:48
- Atualizado há 6 anos
Que o Espírito Santo é lindo, ninguém discute. Andando por pontos turísticos da Grande Vitória, é possível curtir um belo pôr do sol. Separamos cinco espaços com paisagens dignas de bombar no Instagram. Confira abaixo.
Talvez o ponto turístico mais visitado no Espírito Santo, o Convento da Penha tem uma vista incrível. Já parou para curtir o pôr do sol do Campinho? Olha o que te espera.
Apesar do Forte São João estar fechado e abandonado, ele tem uma das vistas mais incríveis da Capital. Mas você não precisa entrar nele para ter esta vista. Você pode pegar uma bike e andar no calçadão da Av. Beira Mar, indo até a Curva do Saldanha onde você contempla o belo pôr do sol abaixo, onde o porto (Terminal Portuário de VilaVelha - TVV) e o Penedo são os protagonistas.
Conhecida por sua gastronomia, a Ilha das Caieiras também encanta com este pôr do sol, um dos mais bonitos da Capital.
Pôr do sol na Ilha das Caieiras
O visual da Ilha do Frade com a Enseada do Suá e a Praia do Canto ao fundo é um espetáculo. O contraste do céu e do mar com os prédios é incrível. Confira.
Pôr do sol na Ilha do Frade
A última paisagem fica em Vila Velha. A Pousada do Farol, no Morro do Moreno, tem um visual de emocionar. Olha este pôr do sol eternizado nas lentes de Fernando Madeira!
Pôr do sol na Pousada do Farolm, no Morro do Moreno, em Vila Velha
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o