Pontos turísticos da Grande Vitória com pôr do sol de tirar o fôlego

Não é preciso sair do ES para curtir belas paisagens. Na própria Capital e em Vila Velha, o pôr do sol é um espetáculo. Separamos cinco espaços para curtir o momento e bombar o Instagram

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 08:48 - Atualizado há 6 anos

Pôr do sol em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Que o Espírito Santo é lindo, ninguém discute. Andando por pontos turísticos da Grande Vitória, é possível curtir um belo pôr do sol. Separamos cinco espaços com paisagens dignas de bombar no Instagram. Confira abaixo.

CONVENTO DA PENHA

Talvez o ponto turístico mais visitado no Espírito Santo, o Convento da Penha tem uma vista incrível. Já parou para curtir o pôr do sol do Campinho? Olha o que te espera.

Vista do Campinho do Convento Crédito: Vitor Jubini

FORTE SÃO JOÃO / CURVA DO SALDANHA

Apesar do Forte São João estar fechado e abandonado, ele tem uma das vistas mais incríveis da Capital. Mas você não precisa entrar nele para ter esta vista. Você pode pegar uma bike e andar no calçadão da Av. Beira Mar, indo até a Curva do Saldanha onde você contempla o belo pôr do sol abaixo, onde o porto (Terminal Portuário de VilaVelha - TVV) e o Penedo são os protagonistas.

TVV durante durante pôr do sol Crédito: Vitor Jubini

ILHA DAS CAIEIRAS

Conhecida por sua gastronomia, a Ilha das Caieiras também encanta com este pôr do sol, um dos mais bonitos da Capital.

Pôr do sol na Ilha das Caieiras 1 de 4

ILHA DO FRADE

O visual da Ilha do Frade com a Enseada do Suá e a Praia do Canto ao fundo é um espetáculo. O contraste do céu e do mar com os prédios é incrível. Confira.

Pôr do sol na Ilha do Frade 1 de 6

POUSADA DO FAROL

A última paisagem fica em Vila Velha. A Pousada do Farol, no Morro do Moreno, tem um visual de emocionar. Olha este pôr do sol eternizado nas lentes de Fernando Madeira!

Pôr do sol na Pousada do Farolm, no Morro do Moreno, em Vila Velha 1 de 6

