Para curtir o verão: conheça as 10 praias mais bonitas do ES

De Norte a Sul, as belezas naturais do Espírito Santo encantam turistas e até mesmo os capixabas. Com opções de praias para todos os gostos e bolsos, o litoral do Estado é uma ótima opção para curtir o verão. O Gazeta Online listou as 10 mais bonitas para você incluir no seu roteiro de viagens:

1. Riacho Doce, em Conceição da Barra

Praia que tem um pequeno córrego que deságua no mar, Riacho Doce foi eleita em 2008 a segunda praia deserta mais bonita no Brasil, pelo guia Quatro Rodas e pelo site ViajeAqui. Ela fica na divisa entre o Norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. O aconchego no local é o que mais chama a atenção dos visitantes.

Praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Arquivo/Setur-ES

2. Praia de Urussuquara, em Linhares

Local pouco explorado no Estado, a Praia de Urussuquara é localizada no limite dos municípios de Linhares e São Mateus, onde há praias praticamente "virgens". O que mais encanta no local é a beleza da natureza, composta por restingas, dunas, manguezais, várzeas e fauna típica. Praia também de tartarugas marinhas, que usam o reduto como desova. Urussuquara é perfeito para quem procura tranquilidade.

Praia de Urussuquara, na região de Linhares Crédito: Ramiro Viguini Helmer | Leitor A Gazeta

3. Praia de Manguinhos, na Serra

Local conhecido pelas águas calmas, ambiente bucólico e acolhedor. Os bares e restaurantes especializados em frutos do mar fazem de Manguinhos uma referência na culinária capixaba. Entre os pratos mais pedidos estão o camarão na moranga, as famosas moquecas, torta capixaba e o bobó de camarão. Tornou-se a preferida de intelectuais, artistas e amantes da paz e da natureza. Manguinhos também é local de desova de tartarugas marinhas.

Praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

4. Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

Uma das mais belas praias da cidade, conquista os turistas com a sua beleza natural e tranquilidade. Com uma boa faixa de areia clara, o mar verde com algumas ondas agrada aos surfistas. É um ótimo lugar para turismo, com uma bela paisagem e boa infraestrutura. Na orla encontramos além de muitas árvores, restaurantes e quiosques.

Praia de Marobá, em Presidente Kennedy Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

5. Parati, em Anchieta

Praia que chama a atenção pelo visual rústico e aconchegante, tendo o turista também muito contato com a natureza. Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo e azul, ótimo para o banho. Abriga uma pequena comunidade de pescadores, que costuma pescar no lugar. Mesmo sendo pouco frequentado, a praia possui pequena infraestrutura, com restaurantes simples que servem bons frutos do mar. Além de caminhada, o windsurf também costuma ser praticado por visitantes.

Praia de Parati, em Anchieta Crédito: Divulgação | Prefeitura de Anchieta

6 - Praia do Morcego, em Guarapari

Com apenas 18 metros de extensão, essa praia paradisíaca fica entre as Três Praias e a Praia de Perocão, em Guarapari. O mar de águas calmas e cristalinas encanta a todos. Também oferece uma opção de caminhada com excelente paisagem. A vegetação ainda é preservada. Por ser um local de difícil acesso, não há infraestrutura, como: kiosques, banheiros e serviços em geral.

Praia do Morcego, em Guarapari Crédito: Internauta Dudu Corona

7 - Putiri, em Aracruz

A praia está localizada no distrito de Santa Cruz e é considerada uma das mais tranquilas do município. É ideal para aqueles que procuram paz. É rodeada por árvores da Mata Atlântica e diversas espécies vegetais e animais. A praia atrai muitas famílias que desejam descansar debaixo da sombra das castanheiras.

Praia de Putiri, em Aracruz Crédito: Divulgação

8. Praia do Siri, em Marataízes

É conhecida pelas belezas que atraem turistas do Estado e também fora. Uma faixa da areia é dourada e o local possui águas também tranquilas, de cor que varia entre azul e verde, dependendo do tempo. Praia boa também para crianças, já que oferece menos riscos de afogamentos. O local também tem uma lagoa, que é separada do mar por uma faixa de areia. No verão, o movimento dura até a noite, quando os turistas saem da praia e vão para os bares. É um bom lugar para quem gosta de agito e uma bela paisagem.

Praia do Siri, em Marataízes Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

9 - Três Praias, em Guarapari

A região das Três Praias é formada por: praia Mateus Lopes, praia da Leontina e praia do Saco ou Ancoradouro. Elas são de rara beleza e ideal para crianças. O mar é calmo, água cristalina e estão localizadas longe da badalação do município. Um verdadeiro paraíso!

Três Praias, em Guarapari Crédito: Divulgação

10 - Itaoca, em Itapemirim

É dividida ao meio por uma pedra e constitui duas enseadas. O trecho Norte é quase deserto, com vila de pescadores e pedras nas extremidades. Sedia o Campeonato Nacional de Pesca de Arremesso.