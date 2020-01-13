Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De Norte a Sul

Para curtir o verão: conheça as 10 praias mais bonitas do ES

Os locais recebem muitos turistas nesta época do ano, principalmente por conta das férias

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 23:00
De Norte a Sul, as belezas naturais do Espírito Santo encantam turistas e até mesmo os capixabas. Com opções de praias para todos os gostos e bolsos, o litoral do Estado é uma ótima opção para curtir o verão. O Gazeta Online listou as 10 mais bonitas para você incluir no seu roteiro de viagens:
1. Riacho Doce, em Conceição da Barra
Praia que tem um pequeno córrego que deságua no mar, Riacho Doce foi eleita em 2008 a segunda praia deserta mais bonita no Brasil, pelo guia Quatro Rodas e pelo site ViajeAqui. Ela fica na divisa entre o Norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. O aconchego no local é o que mais chama a atenção dos visitantes.
Praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Arquivo/Setur-ES
2. Praia de Urussuquara, em Linhares
Local pouco explorado no Estado, a Praia de Urussuquara é localizada no limite dos municípios de Linhares e São Mateus, onde há praias praticamente "virgens". O que mais encanta no local é a beleza da natureza, composta por restingas, dunas, manguezais, várzeas e fauna típica. Praia também de tartarugas marinhas, que usam o reduto como desova. Urussuquara é perfeito para quem procura tranquilidade.
Praia de Urussuquara, na região de Linhares Crédito: Ramiro Viguini Helmer | Leitor A Gazeta
3. Praia de Manguinhos, na Serra
Local conhecido pelas águas calmas, ambiente bucólico e acolhedor. Os bares e restaurantes especializados em frutos do mar fazem de Manguinhos uma referência na culinária capixaba. Entre os pratos mais pedidos estão o camarão na moranga, as famosas moquecas, torta capixaba e o bobó de camarão. Tornou-se a preferida de intelectuais, artistas e amantes da paz e da natureza. Manguinhos também é local de desova de tartarugas marinhas.
Praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação
4. Praia de Marobá, em Presidente Kennedy
Uma das mais belas praias da cidade, conquista os turistas com a sua beleza natural e tranquilidade. Com uma boa faixa de areia clara, o mar verde com algumas ondas agrada aos surfistas. É um ótimo lugar para turismo, com uma bela paisagem e boa infraestrutura. Na orla encontramos além de muitas árvores, restaurantes e quiosques.
Praia de Marobá, em Presidente Kennedy Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação
5. Parati, em Anchieta
Praia que chama a atenção pelo visual rústico e aconchegante, tendo o turista também muito contato com a natureza. Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo e azul, ótimo para o banho. Abriga uma pequena comunidade de pescadores, que costuma pescar no lugar. Mesmo sendo pouco frequentado, a praia possui pequena infraestrutura, com restaurantes simples que servem bons frutos do mar. Além de caminhada, o windsurf também costuma ser praticado por visitantes.
Praia de Parati, em Anchieta Crédito: Divulgação | Prefeitura de Anchieta
6 - Praia do Morcego, em Guarapari
Com apenas 18 metros de extensão, essa praia paradisíaca fica entre as Três Praias e a Praia de Perocão, em Guarapari. O mar de águas calmas e cristalinas encanta a todos. Também oferece uma opção de caminhada com excelente paisagem. A vegetação ainda é preservada. Por ser um local de difícil acesso, não há infraestrutura, como: kiosques, banheiros e serviços em geral.
Praia do Morcego, em Guarapari Crédito: Internauta Dudu Corona
7 - Putiri, em Aracruz
A praia está localizada no distrito de Santa Cruz e é considerada uma das mais tranquilas do município. É ideal para aqueles que procuram paz. É rodeada por árvores da Mata Atlântica e diversas espécies vegetais e animais. A praia atrai muitas famílias que desejam descansar debaixo da sombra das castanheiras. 
Praia de Putiri, em Aracruz Crédito: Divulgação
8. Praia do Siri, em Marataízes
É conhecida pelas belezas que atraem turistas do Estado e também fora. Uma faixa da areia é dourada e o local possui águas também tranquilas, de cor que varia entre azul e verde, dependendo do tempo. Praia boa também para crianças, já que oferece menos riscos de afogamentos. O local também tem uma lagoa, que é separada do mar por uma faixa de areia. No verão, o movimento dura até a noite, quando os turistas saem da praia e vão para os bares. É um bom lugar para quem gosta de agito e uma bela paisagem.
Praia do Siri, em Marataízes Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação
9 - Três Praias, em Guarapari
A região das Três Praias é formada por: praia Mateus Lopes, praia da Leontina e praia do Saco ou Ancoradouro. Elas são de rara beleza e ideal para crianças. O mar é calmo, água cristalina e estão localizadas longe da badalação do município. Um verdadeiro paraíso!
Três Praias, em Guarapari Crédito: Divulgação
10 - Itaoca, em Itapemirim
É dividida ao meio por uma pedra e constitui duas enseadas. O trecho Norte é quase deserto, com vila de pescadores e pedras nas extremidades. Sedia o Campeonato Nacional de Pesca de Arremesso.
Praia de Itaoca, em Itapemirim Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados