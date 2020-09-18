O mar que traz beleza e inspiração

Restaurante Chef Hamilton Crédito: Chef Hamilton Martins Jr

A força desta região vem das águas do mar. E é de lá que também vem parte da beleza dos municípios que compõem o Litoral Sul Capixaba. Nos meses de verão recebem turistas de várias partes do país. As águas geladas do Oceano Atlântico e o Sol forte e quente são os atrativos de quem tem uma relação de amor com essa região.

E das ondas do mar vem a inspiração culinária de um dos chef mais famosos da região, Hamilton Martins Júnior, que comanda há 20 anos um restaurante na orla de Itapemirim, em Itaipava. Já recebeu gente do país todo para degustar seu arroz de marisco, e claro, a tradicional moqueca capixaba. E até ele, com anos de experiência, teve que se readaptar a nova realidade do turismo.

Chef Hamilton 04 Crédito: Chef Hamilton Martins Jr

Tivemos que nos reinventar. O ramo de restaurante sofreu um impacto muito grande. Foi um choque. Estávamos acostumados a receber famílias para confraternizar, pois é do povo brasileiro viver à vontade. No entanto, a Covid veio para repensarmos nossos valores, reflete o empresário.

Depois de algumas semanas sem atendimento presencial ao público, o jeito foi investir em outras formas de levar todo o aroma e sabor dos pratos feitos e com o dobro do cuidado. O delivery já estava implantado, reformulamos as mídias e implementamos o drive-thru. E claro, desde o primeiro momento falamos com os colaboradores sobre a importância de redobrar os cuidados de higiene. Oferecemos cursos on-line e consultorias para eles, e para os clientes um cardápio promocional, explicou o chef Hamilton.

Moqueca capixaba Crédito: Chef Hamilton Martins Jr

Mudanças

Além de Itapemirim, a região do Litoral Sul é composta pelas cidades de Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy. Juntas ocupam 6% do território capixaba e movimentam quase sete milhões de reais por ano. O setor de maior importância é o de serviços, do qual faz parte o empresário Jorge Abrantes. Ele está há 23 anos no setor de hotelaria, no balneário de Iriri, em Anchieta. Com a pandemia, está criando novas estratégias para oferecer segurança aos clientes.

A principal mudança acredito que foi interna, principalmente na limpeza, proporcionamos a utilização de equipamentos de proteção individuais, antes muito criticada. Desde uma simples utilização de luvas para alguns procedimentos, para a proteção de todos os funcionários e clientes. Observamos a necessidade de uma higienização mais criteriosa em controles de tvs e ar, maçanetas, corrimões, etc..., disse.

O empreendimento está localizado em um dos balneários mais procurados pelos banhistas na alta temporada. O ar de cidade pacata e as águas calmas das praias chamam atenção dos turistas, mas as incertezas ainda preocupam. O setor tenta se reerguer, reabrindo e recontratando em meio a tantas incertezas. Acredito que no pós pandemia, com a necessidade de sair do isolamento social, associado às altas taxas de câmbio, será um fator que determinará a escolha pelos destinos nacionais próximos, disse Abrantes.

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