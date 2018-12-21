Confira um roteiro para curtir o verão capixaba dia e noite

O verão começa hoje e a estação mais quente do ano é a desculpa perfeita para pedaladas ao ar livre, drinks refrescantes, passeios com os amigos e muita badalação. Na Grande Vitória e no interior, há diversas atrações e passeios para curtir a temporada.
Fã número um do calor, a bióloga Angélica Scaldaferri, de 35 anos, considera essa a melhor estação do ano. "No verão, tudo é mais vivo, o clima é mais agradável, dá vontade de fazer mais coisas", disse.
Já a engenheira civil Priscila Rocha, 27 anos, adora o mar e programou um passeio de balsa com os amigos. "Tenho muita curiosidade de ver a cidade de outro ângulo", disse. A Ecobalsas oferece passeios marítimos de 1 hora pela Baía de Vitória passando pelos principais pontos turísticos.
É a melhor época do ano. Tudo fica mais vivo, o clima é mais agradável, dá vontade de fazer mais coisas com os amigos
Não faltam opções para quem quer se divertir durante os dias ensolarados. Para os aventureiros, tem as trilhas e os esportes náuticos como caiaque, stand-up paddle e a canoa havaiana.
Já aqueles que querem aumentar o capital cultural podem aproveitar as visitas monitoradas aos monumentos históricos de Vitória e de Vila Velha, como a Catedral Metropolitana e o Convento da Penha.
O Samba da Xepa, no Centro de Vitória, vai agradar aos fãs da batucada. As mesas espalhadas pela calçada do bar do Nei acompanham a batucada improvisada após a feira livre do bairro.
Música
Também não tem desculpa para ficar em casa durante a noite. A Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, fica lotada de jovens durante o período de férias. Contando com isso, o sócio do bar Biritas, Diogo Cypriano, criou o Projeto Na Lama, uma evolução do já conhecido Som de Fogueira, com apresentações musicais.
"Devido ao sucesso de público do Som de Fogueira, vimos a necessidade de contemplar outros artistas, gêneros e, sobretudo, movimentar outros dias da Rua da Lama, diz. O local abrigará apresentações de forró, samba, rap, entre outras.
Nesse verão, o cinema também vai à praia com o Festival de Cinema de Vitória Itinerante que apresenta o melhor dos filmes nacionais em exibições gratuitas.
Quem estiver em Guarapari vai poder curtir shows nacionais durante todo o verão. Alguns artistas já confirmados são Anitta, Leo Santana e Wesley Safadão.
CURTA O DIA
Ecobalsas
Passeio de balsa que passa pelos principais pontos turísticos da Baía de Vitória. O embarque acontece aos sábados, domingos e feriados, no Cais dos Pescadores, atrás do Hortomercado, na Praia do Suá, na Capital. Sempre às 10h e às 16h. O tempo do trajeto circular é de 1h10. Valor: R$ 50 por pessoa.
Projeto Tamar
O Museu Tamar em Vitória fica na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. O local oferece visitas de terça a domingo, das 8h30 às 17 horas. Duas vezes por dia, é feita a alimentação das tartarugas. Valor: Inteira R$ 15 e meia R$ 7,50. O recurso gerado pela visitação é totalmente revertido para as atividades de conservação das tartarugas marinhas.
No mar
Na Praia do Canto, em Vitória, em frente à Praça dos Desejos, não faltam opções de esportes náuticos. No local, é possível alugar caiaques, pranchas de stand-up paddle e até praticar canoa havaiana. Ótima opção para ver a cidade de outro ângulo.
Passeio de bike
Na Capital, uma opção é utilizar as bicicletas compartilhadas do Bike Vitória. Um passe diário com validade de 24 horas custa R$ 6,70. Em Vila Velha, também há o serviço. A Bike VV custa R$ 5,40 o passe diário. Também é possível pagar R$ 8,10 por três dias.
Outras modalidades
Quem preferir dar um rolê de patins ou triciclos encontra opções de aluguel na Praia de Camburi. A orla conta, inclusive, com uma área para prática de skate.
Projeto Visitar
O projeto da Prefeitura de Vitória disponibiliza um roteiro para conhecer o Centro Histórico da Capital com monitores capacitados em cada uma das sete paradas, entre eles a Catedral e o Teatro Carlos Gomes. Horários de funcionamento: quarta a domingo de 13h às 17h. Agendamento para grupos: de 12h as 19h, por e-mail ou telefone. O serviço é gratuito. Telefone: (27) 3183-9514 - E-mail: [email protected].
Mais história
Já conhece a história da Capital? Você pode aproveitar para conhecer a de Vila Velha gratuitamente. Durante o verão, os principais pontos turísticos da cidade contarão com a presença de técnicos da Subsecretaria Municipal de Turismo, orientando as pessoas que estarão na cidade.
Ônibus turismo
Quem quiser conhecer Vitória e Vila Velha, em um único passeio, pode fazer isso do alto de um ônibus panorâmico e com guias especializados. O capixaba Bus Tour sai às quartas, sábados, domingos e feriados do quiosque K1, em Camburi. O passeio custa R$ 50 por pessoa (crianças até 7 anos pagam R$ 30).
Samba da Xepa
O samba espontâneo acontece todos os sábados no bar do Nei, que fica na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. A batucada começa sempre depois da feira livre que acontece no bairro.
Trilhas
Quem quer aproveitar a estação para se aproximar da natureza pode aproveitar as trilhas na Grande Vitória. Em Vila Velha, a mais conhecida é a do Morro do Moreno, que pode ser feita com ou sem guia. Na Serra, a dica são as trilhas do Mestre Álvaro. Também é possível andar no meio da Mata Atlântica no circuito turístico de Viana.
Circuito da cerveja
Quem curte cerveja pode juntar os amigos e passear pelo circuito das cervejarias artesanais do Estado. Algumas delas ficam na Grande Vitória como é o caso da Kingbier (Barra do Jucu, Vila Velha) e da Else (Pedra Mulata, Viana). Quem animar um passeio mais longo pode conhecer ainda a Barba Ruiva, em Domingos Martins, e a Altezza, em Venda Nova do Imigrante.
CURTA A NOITE
Beach Clubs
O Café de la Musique, projeto que começa dia 28 de dezembro e vai até o dia 27 de janeiro, conta com programações musicais, restaurantes, bem ao lado do mar. A casa abre às 15 horas. O valor do ingresso depende da atração musical que se apresentará no local. Endereço: Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.
Cinema
O 25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante vai passar por quatro praias do Estado com o melhor do cinema nacional para todas as idades em exibições gratuitas, sempre a partir das 19 horas. Entrada franca Veja as datas:
19 de janeiro - Praia do Morro, Guarapari
26 de janeiro - Pontal do Ipiranga, Linhares
02 de fevereiro - Barra do Sahy, Aracruz
09 de fevereiro - Praia de Guriri, São Mateus
Praia
Sim, a praia tem muitos atrativos também à noite. Na orla de Vila Velha, muitas pessoas aproveitam que o sol se pôs para praticar futevôlei e vôlei. Outras levam comida e fazem luau.
Rua da Lama
Já conhecida pelos bares e por atrair um público jovem, a Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, sempre faz sucesso no verão. Vários dos estabelecimentos estão com programação especial para o verão, entre eles o Biritas, que iniciou o Projeto Na Lama, oferecendo ritmos diversos que vão do Forró ao Rap sempre entre 19h e 22h.
Triângulo
Outra opção cheia de bares e badalação é a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. No bar Abertura, é possível curtir uma roda de samba todos os domingos, às 17h, por exemplo.
Mais bares
Outros locais da Grande Vitória concentram bares e restaurantes dando aos visitantes muitas opções em um só lugar. Em Vila Velha, é possível destacar a região da Rua XV de novembro, na Praia da Costa, e a região da Rua Deolindo Perim, em Itaparica.
Shows
O que não vai faltar durante o verão são os shows. Artistas nacionais de diversos estilos vão se apresentar em Guarapari, conhecido point de badalação do litoral do Estado. A Arena Premium, que fica na avenida Contorno, em Muquiçaba, vai receber Jorge e Mateus (29/12), Wesley Safadão (5/01), Denys DJ (12/01) e Ivete Sangalo (20/01), dentre muitos outros. A Multiplace Mais, em Meaípe, também vai receber artistas de peso como Maiara e Maraísa (28/12), Leo Santana (03/01), Henrique e Juliano (18/01), Anitta (25/01).