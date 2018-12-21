Confira um roteiro para curtir o verão capixaba dia e noite

Alex Altoé, Priscila Rocha (loira) e Angélica Scaldaferri aproveitam o verão para fazer um passeio de balsa na baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O verão começa hoje e a estação mais quente do ano é a desculpa perfeita para pedaladas ao ar livre, drinks refrescantes, passeios com os amigos e muita badalação. Na Grande Vitória e no interior, há diversas atrações e passeios para curtir a temporada.

Fã número um do calor, a bióloga Angélica Scaldaferri, de 35 anos, considera essa a melhor estação do ano. "No verão, tudo é mais vivo, o clima é mais agradável, dá vontade de fazer mais coisas", disse.

Já a engenheira civil Priscila Rocha, 27 anos, adora o mar e programou um passeio de balsa com os amigos. "Tenho muita curiosidade de ver a cidade de outro ângulo", disse. A Ecobalsas oferece passeios marítimos de 1 hora pela Baía de Vitória passando pelos principais pontos turísticos.

É a melhor época do ano. Tudo fica mais vivo, o clima é mais agradável, dá vontade de fazer mais coisas com os amigos Priscila Rocha, engenheira

Não faltam opções para quem quer se divertir durante os dias ensolarados. Para os aventureiros, tem as trilhas e os esportes náuticos como caiaque, stand-up paddle e a canoa havaiana.

Já aqueles que querem aumentar o capital cultural podem aproveitar as visitas monitoradas aos monumentos históricos de Vitória e de Vila Velha, como a Catedral Metropolitana e o Convento da Penha.

O Samba da Xepa, no Centro de Vitória, vai agradar aos fãs da batucada. As mesas espalhadas pela calçada do bar do Nei acompanham a batucada improvisada após a feira livre do bairro.

Música

Também não tem desculpa para ficar em casa durante a noite. A Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, fica lotada de jovens durante o período de férias. Contando com isso, o sócio do bar Biritas, Diogo Cypriano, criou o Projeto Na Lama, uma evolução do já conhecido Som de Fogueira, com apresentações musicais.

"Devido ao sucesso de público do Som de Fogueira, vimos a necessidade de contemplar outros artistas, gêneros e, sobretudo, movimentar outros dias da Rua da Lama, diz. O local abrigará apresentações de forró, samba, rap, entre outras.

Caio Metteoro, Roni Bass e Vinicius Gigante e Diogo Cypriano vão organizar o Projeto na Lama, em Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Nesse verão, o cinema também vai à praia com o Festival de Cinema de Vitória Itinerante que apresenta o melhor dos filmes nacionais em exibições gratuitas.

Quem estiver em Guarapari vai poder curtir shows nacionais durante todo o verão. Alguns artistas já confirmados são Anitta, Leo Santana e Wesley Safadão.

CURTA O DIA

Ecobalsas

Passeio de balsa que passa pelos principais pontos turísticos da Baía de Vitória. O embarque acontece aos sábados, domingos e feriados, no Cais dos Pescadores, atrás do Hortomercado, na Praia do Suá, na Capital. Sempre às 10h e às 16h. O tempo do trajeto circular é de 1h10. Valor: R$ 50 por pessoa.

Uma das embarcações das Ecobalsas Crédito: Divulgação

Projeto Tamar

O Museu Tamar em Vitória fica na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. O local oferece visitas de terça a domingo, das 8h30 às 17 horas. Duas vezes por dia, é feita a alimentação das tartarugas. Valor: Inteira R$ 15 e meia R$ 7,50. O recurso gerado pela visitação é totalmente revertido para as atividades de conservação das tartarugas marinhas.

Tanque barco no Projeto Tamar Crédito: Divulgação/Projeto Tamar

No mar

Na Praia do Canto, em Vitória, em frente à Praça dos Desejos, não faltam opções de esportes náuticos. No local, é possível alugar caiaques, pranchas de stand-up paddle e até praticar canoa havaiana. Ótima opção para ver a cidade de outro ângulo.

Praticantes de stand up paddle Crédito: Guilherme Ferrari

Passeio de bike

Na Capital, uma opção é utilizar as bicicletas compartilhadas do Bike Vitória. Um passe diário com validade de 24 horas custa R$ 6,70. Em Vila Velha, também há o serviço. A Bike VV custa R$ 5,40 o passe diário. Também é possível pagar R$ 8,10 por três dias.

Bike VV possui 20 estações em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

Outras modalidades

Quem preferir dar um rolê de patins ou triciclos encontra opções de aluguel na Praia de Camburi. A orla conta, inclusive, com uma área para prática de skate.

Rua de lazer na Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira

Projeto Visitar

O projeto da Prefeitura de Vitória disponibiliza um roteiro para conhecer o Centro Histórico da Capital com monitores capacitados em cada uma das sete paradas, entre eles a Catedral e o Teatro Carlos Gomes. Horários de funcionamento: quarta a domingo de 13h às 17h. Agendamento para grupos: de 12h as 19h, por e-mail ou telefone. O serviço é gratuito. Telefone: (27) 3183-9514 - E-mail: [email protected]

Teatro Carlos Gomes é um dos locais do passeio pelo Centro Histórico de Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Mais história

Já conhece a história da Capital? Você pode aproveitar para conhecer a de Vila Velha gratuitamente. Durante o verão, os principais pontos turísticos da cidade contarão com a presença de técnicos da Subsecretaria Municipal de Turismo, orientando as pessoas que estarão na cidade.

Ônibus turismo

Quem quiser conhecer Vitória e Vila Velha, em um único passeio, pode fazer isso do alto de um ônibus panorâmico e com guias especializados. O capixaba Bus Tour sai às quartas, sábados, domingos e feriados do quiosque K1, em Camburi. O passeio custa R$ 50 por pessoa (crianças até 7 anos pagam R$ 30).

Capixaba Bus Tour, Onibus panorâmico de vitória Crédito: Divulgação/ PMV

Samba da Xepa

O samba espontâneo acontece todos os sábados no bar do Nei, que fica na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. A batucada começa sempre depois da feira livre que acontece no bairro.

Samba da Xepa no Centro de Vitória Crédito: Arquivo/Gazeta Online

Trilhas

Quem quer aproveitar a estação para se aproximar da natureza pode aproveitar as trilhas na Grande Vitória. Em Vila Velha, a mais conhecida é a do Morro do Moreno, que pode ser feita com ou sem guia. Na Serra, a dica são as trilhas do Mestre Álvaro. Também é possível andar no meio da Mata Atlântica no circuito turístico de Viana.

ES - Vila Velha - Escolha sua trilha e curta a natureza - Trilha no Morro do Moreno Crédito: Fernando Madeira - GZ

Circuito da cerveja

Quem curte cerveja pode juntar os amigos e passear pelo circuito das cervejarias artesanais do Estado. Algumas delas ficam na Grande Vitória como é o caso da Kingbier (Barra do Jucu, Vila Velha) e da Else (Pedra Mulata, Viana). Quem animar um passeio mais longo pode conhecer ainda a Barba Ruiva, em Domingos Martins, e a Altezza, em Venda Nova do Imigrante.

Cervejaria Barba Ruiva, em Domingos Martins Crédito: Facebook / Cervejaria Barba Ruiva

CURTA A NOITE

Beach Clubs

O Café de la Musique, projeto que começa dia 28 de dezembro e vai até o dia 27 de janeiro, conta com programações musicais, restaurantes, bem ao lado do mar. A casa abre às 15 horas. O valor do ingresso depende da atração musical que se apresentará no local. Endereço: Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.

Cinema

O 25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante vai passar por quatro praias do Estado com o melhor do cinema nacional para todas as idades em exibições gratuitas, sempre a partir das 19 horas. Entrada franca Veja as datas:

19 de janeiro - Praia do Morro, Guarapari

26 de janeiro - Pontal do Ipiranga, Linhares

02 de fevereiro - Barra do Sahy, Aracruz

09 de fevereiro - Praia de Guriri, São Mateus

Festival de Cinema de Vitória Itinerante: exibição de filmes Crédito: Tati Hauer

Praia

Sim, a praia tem muitos atrativos também à noite. Na orla de Vila Velha, muitas pessoas aproveitam que o sol se pôs para praticar futevôlei e vôlei. Outras levam comida e fazem luau.

Rua da Lama

Já conhecida pelos bares e por atrair um público jovem, a Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, sempre faz sucesso no verão. Vários dos estabelecimentos estão com programação especial para o verão, entre eles o Biritas, que iniciou o Projeto Na Lama, oferecendo ritmos diversos que vão do Forró ao Rap sempre entre 19h e 22h.

Rua da Lama em mais uma noite de festa Crédito: Gazeta Online

Triângulo

Outra opção cheia de bares e badalação é a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. No bar Abertura, é possível curtir uma roda de samba todos os domingos, às 17h, por exemplo.

Festa improvisada no Triângulo das Bermudas Crédito: Gazeta Online

Mais bares

Outros locais da Grande Vitória concentram bares e restaurantes dando aos visitantes muitas opções em um só lugar. Em Vila Velha, é possível destacar a região da Rua XV de novembro, na Praia da Costa, e a região da Rua Deolindo Perim, em Itaparica.

Shows

O que não vai faltar durante o verão são os shows. Artistas nacionais de diversos estilos vão se apresentar em Guarapari, conhecido point de badalação do litoral do Estado. A Arena Premium, que fica na avenida Contorno, em Muquiçaba, vai receber Jorge e Mateus (29/12), Wesley Safadão (5/01), Denys DJ (12/01) e Ivete Sangalo (20/01), dentre muitos outros. A Multiplace Mais, em Meaípe, também vai receber artistas de peso como Maiara e Maraísa (28/12), Leo Santana (03/01), Henrique e Juliano (18/01), Anitta (25/01).