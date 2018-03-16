Bares com piscina viram alternativa às praias no ES

Bar do Nico, em Viana Crédito: Reprodução/Facebook Bar no Nico

"Vamos lá para a casa do vizinho, que tem piscina". Se você nunca disse uma frase dessas, já ouviu alguém falar algo parecido. É que não tem jeito: no calor, a saída é atirar para todos os lados. E, nisso, uma nova opção aparece no mercado: os bares com piscinas. Na verdade, eles estão voltando à cena, porque já existem há bastante tempo. Pagando ou não pelo uso da estrutura, estabelecimentos em várias regiões do Espírito Santo já estão oferecendo o serviço.

Prova disso é o Bar do Nico, em Viana, de Helena Klein, de 50 anos. Há mais de uma década, ela e o marido são donos do estabelecimento, mas há dois anos já decidiram instalar uma piscina no local. Eles fizeram isso depois de alguns clientes pedirem a atração. "Nós também entramos na rota do agroturismo, então quisemos dar uma 'turbinada' na nossa estrutura para atrair mais clientes", garante.

Lá, de tudo é servido. Helena pondera que faz porções e aperitivos, mas não serve refeições. A bebida também é toda fornecida pelo bar. "Para usar a piscina cobramos uma taxa extra de R$ 5 por pessoa e quem quer, também, pode trazer carne e queijos para fazer churrasco sem pagar pela utilização da churrasqueira", afirma.

Ela avalia que, depois que instalaram a piscina, o movimento cresceu bastante no estabelecimento. "Muito mais gente veio nos conhecer e acaba que é uma bola de neve: um vem e gosta. Aí, ele conta para o amigo, que conta para mais gente, e por aí vai", comemora. Helena conclui que a decisão foi positiva e, até agora, só trouxe benefícios, já que a manutenção consegue ser paga com os recursos que a própria piscina gera.

À NOITE TEM BOATE

Além de ter uma piscina para ser desfrutada durante o dia, o Piscina's Bar, em Jacaraípe, na Serra, vira boate à noite. Para isso, uma programação à parte é desenvolvida por Rubi Santos, de 29 anos, sócia do local, que era uma pousada e, há 11 anos, foi transformado em bar e casa noturna.

Ela conta que o movimento é linear o ano inteiro, isto é, existem clientes fixos que acabam sempre indo ao local. "A abertura à noite depende da programação, então não é sempre. Mas durante o dia, sempre que há demanda, está aberto", diz.

Além da área com a piscina, o bar serve petiscos e entradinhas, além de, é claro, todos os tipos de bebidas. Para o uso da piscina não é cobrada uma taxa à parte, mas, para usá-la, é preciso consumir. "Neste verão deu até um movimento a mais, acho que pode ser porque mais gente ficou conhecendo", completa.

SERVIÇO

Bar do Nico

Via BR 101, quilômetro 6, bairro Piapitangui, em Viana

Informações: (27) 3366-4245

Piscina's Bar

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, s/n, Jacaraípe, Serra

Informações: (27) 99981-4793

Bar e Piscina 3 Irmãos

Rua José Brumana, s/n, Castelo

Informações: (27) 99905-1418

Bar e Piscina Tonole

Avenida 24 de junho, São João Viçosa, Venda Nova do Imigrante