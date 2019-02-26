Não gosta da folia?

10 roteiros no Espírito Santo para fugir dos agitos do carnaval

De mergulhos, atividades radicais até agroturismo e praias desertas, veja opções calmas para quem não quer cair na folia

Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 17:49 - Atualizado há 6 anos

Conhece alguém que é totalmente low-profile? Eles existem, se alimentam como nós e vivem nos mais variados ambientes do mundo. Espírito Santo, que para todos os seres é habitat natural, também tem quem não curta tanto um allah-la-oh e prefira um destino calmo para descansar nessa temporada de carnaval.

O importante é todo mundo saber que, assim como o Natal e réveillon, o carnaval é uma data festiva nacional e que, por mais calmo que seja o lugar, alguma coisa de folia pode ser que ele tenha, já que a grande maioria das pessoas vai buscar algo em torno dos batuques das marchinhas.

Mas, para quem se identificou quando a gente falou que tem pessoa que não curte carnaval, o Gazeta Online preparou um roteiro com seis locais que podem ser abrigo bacana para passar o dia, um par de dias ou a semana do carnaval para ver uma paisagem diferente com a calmaria de sempre. Confira:

Urussuquara, o Caribe Capixaba

Praia das mais famosas do Espírito Santo, Urussuquara ficou conhecida como Caribe Capixaba por um fenômeno natural que acontece de tempos em tempos por lá. Em algumas épocas do ano, uma alga se prolifera na água e dá à maré uma cor azul esverdeada que chama a atenção de qualquer um.

No Norte do Estado, no entorno há opções de pousadas que partem de R$ 180 a diária por casal, conforme já detalhou reportagem do Gazeta Online, quando visitou o local em dezembro de 2018. Vale lembrar que o balneário também terá uma programação para o Carnaval. Serão realizados shows diários no local, mas ainda dá para descansar. Confira a programação aqui.

Crédito: Vanda Lopes

Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

O local é considerado com a mais bela praia da região, mas não é para menos: beleza e tranquilidade são os dois pontos que mais chamam a atenção da Praia de Marobá, conhecida por ser abrigo de famílias e casais que buscam um fim de semana nas nuvens, ou melhor, nas areias.

Crédito: Gabriel Lordêllo - GZ

Riacho Doce: Espírito Santo que é quase Bahia

Itaúnas é sempre local que bomba em feriados prolongados. Mas, lá por perto, a cerca de 15 quilômetros da vila, está Riacho Doce. A praia é considerada a segunda praia deserta mais bonita do Brasil e possui apenas um quiosque, que fica na própria faixa de areia.

Crédito: Sullivan Silva

O local tem esse nome porque um córrego divide o Espírito Santo da Bahia na praia e o quiosque até brinca com isso. Ele fica na porção que já faz parte da Bahia, mas diz que serve no Espírito Santo em cinco minutos: claro, é só atravessar o riacho, que tem parte funda e rasa e uma coloração terrosa.

Crédito: Reprodução

Agroturismo

A região Serrana do Espírito Santo é rica em cultura e em boa gastronomia. Além disso, o entorno de Pedra Azul, por exemplo, é lotado de propriedades que abrem suas porteiras para visitantes conhecerem um pouco mais do que é feito no Estado. O agroturismo bomba em todas as épocas do ano, mas é uma boa pedida para quem não quer nem saber de serpentina por aí.

Iconha, Ibiraçu, Santa Teresa e Nova Venécia possuem circuitos de agroturismo que, geralmente, podem ser seguidos de graça. Apenas consumo e atividades são cobradas, variando de propriedade para propriedade.

Agroturismo canela-verde na fazenda Rico Caipira e sua galinha com quiabo Crédito: Edson Chagas

O site Descubra o Espírito Santo, da Secretaria de Estado do Turismo, possui uma aba especial falando de todas as propriedades que são cadastradas e aptas para o agroturismo no Estado.

Montanhas capixabas

Aproveitar a semana do Carnaval para curtir a paisagem encantadora das Montanhas Capixabas, certamente é uma boa opção para quem prefere relaxamento, clima agradável e momentos inesquecíveis. Passeios românticos, eco aventura e contato extremo com a natureza compõem o cenário do destino turístico. Além da Pedra Azul, principal atrativo da região, vários municípios oferecem experiências e rotas diferenciadas.

Na cidade de Castelo, por exemplo, o visitante pode aproveitar o roteiro “Sete Maravilhas de Castelo”, que reúne, entre outros, passeios pela região do Parque Estadual do Forno Grande, onde se localiza o Pico do Forno Grande, a 2030 metros de altitude, um grande maciço rochoso e segundo ponto mais alto do Espírito Santo. Lá do alto pode-se ver o Pico da Bandeira, o mar e as cidades litorâneas capixabas.

Outro atrativo da região é a Gruta do Limoeiro, a mais importante área de estudos sobre a pré-história no Espírito Santo. Pesquisas comprovam vestígios da presença humana no local desde 5.000 anos atrás. Em seu interior é possível encontrar diversas formações originadas pela solidificação da água ao longo de milhares de anos.

Para aqueles que possuem espírito aventureiro, Castelo é um ótimo destino. Sua formação física e geológica favorece o turismo de aventura com cachoeiras, montanhas, rampas, picos e temperatura amena que facilitam a prática de esportes como: parapente e asa delta, rapel, escalada, trekking, base jump e trilhas de mountain bike, entre outros.

Parapente em Castelo Crédito: Mosaico Castelo/Divulgação

Se a escolha for a contemplação da natureza, as Montanhas Capixabas oferecem muitas opções, entre elas, a cidade de Afonso Claudio, um dos mais importantes destinos de observação de aves do Brasil e do mundo, que recebe o ano inteiro amantes do birdwatching.

Outro passeio imperdível é a Rota do Lagarto, ponto de partida para os diversos atrativos da região entre eles, cachoeiras, visita ao Parque Estadual de Pedra Azul com suas piscinas naturais e um roteiro gastronômico de dar água na boca, além de pousadas românticas e de luxo. Ao longo da Rota, pode-se desfrutar de uma série de passeios e expedições, elaborados para quem pretende aproveitar o Carnaval longe do agito das grandes cidades.

Ecoturismo é hit para se aventurar

Se não for para cair no samba, que seja para cair em um lago, não é mesmo? Que tal um ecoturismo radical para curtir nos dias de folia? Também na região Serrana, em Pedra Azul - por exemplo -, há várias opções para quem quer tomar esse rumo na semana de carnaval.

Na Grande Vitória, o Morro do Penedo pode ser destino para quem quer algo mais radical sem sair da cidade, para poder ficar em casa, mas locais mais longe, como Itaguaçu, Pancas e Itapemirim são os que têm mais roteiros nesse sentido.

Imagem ilustrativa: pessoa faz tirolesa Crédito: Grupo Ecoturismo/Divulgação

O site Descubra o Espírito Santo, da Secretaria de Estado do Turismo, possui uma aba especial falando de todas as propriedades que possuem esse tipo de atividade no Estado.

Roteiros náuticos de Vitória a Guarapari

O litoral do Espírito Santo é rico em vários aspectos: tem de programação para quem é do dia quanto para quem é da noite, passando por praias, bons restaurantes e casas noturnas que lotam sob as mais variadas festas. Mas já pensou em explorar o mar dessas localidades?

Imagem ilustrativa: pessoa faz mergulho Crédito: Grupo Ecoturismo/Divulgação

De Vitória até Guarapari - dos balneários mais famosos do Espírito Santo - há opções de esportes náuticos que podem ser feitos. Vitória tem de remadas até mergulhos especiais e o forte de Guarapari é mesmo o mergulho, até pela variedade de fauna e flora marinha que a região possui.

O site Descubra o Espírito Santo, da Secretaria de Estado do Turismo, possui uma aba especial falando de todos os pontos de atividade aquática que estão no Espírito Santo.

Hotel Fazenda

O Hotel Fazenda China Park, na região serrana do Espírito Santo, preparou uma programação especial para o feriado prolongado de Carnaval, com opções tanto para quem prefere sossego e o descanso, para quem pretende se divertir aventurando-se nos diversos atrativos que o complexo hoteleiro oferece, ou cair na folia aproveitando as divertidas experiências carnavalescas.

A diversão é garantida para toda a família, com parque aquático, arvorismo, teleférico, uma tirolesa mega radical, entre outras atividades. Se a escolha for relaxar, o China Park oferece hospedagem em chalés com varandas e vista para as Montanhas Capixabas, curtir o relaxamento em ofurôs do Centro Termal ou descontrair numa pescaria nos lagos do hotel.

Brincadeiras monitoradas por faixa etária, que darão tranquilidade e descanso aos pais, Bailinho de Carnaval todas as tardes, oficinas de cupcakes, de biscoito e de Slime, que é a diversão da criançada no momento, entre outras atividades, divertirão a garotada. O hotel conta, entre outros atrativos, com o único teleférico do Espírito Santo, um imenso parque aquático, centro de vivência com cinema, sala de jogos e academia.

Hotel Fazenda Park do China Crédito: Divulgação

Na gastronomia, o China Park oferece um Centro Gourmet com serviço self service e também o restaurante Casa Chef Ari, com jantares a la carte em ambiente intimista e acolhedor.

O Hotel está situado em Domingos Martins, na BR 262, com entrada no km 72, próximo a Pedra Azul. Oferece serviço de Pet Friendly, aceita animais de estimação de pequeno e médio porte nas hospedagens em chalés, estacionamento e wi-fi gratuitos. Tels.: (27) 3441.9770 (27) 9 9983-6336 / 99722.8185.

CACHOEIRA DO TURCO

Buenos Aires é aqui! Em Guarapari, a região homônima da capital argentina tem uma cachoeira que dá para curtir o dia por R$ 5 (valor individual). O local, apesar de não ser equipado com lanchonete e restaurante, é perfeito para um piquenique com a família. Além da própria cachoeira, que tem cerca de dez quilômetros de extensão, a propriedade do Sítio Nasser conta com uma trilha paralela à queda d'água em que também é possível admirar parte da beleza do local. Confira mais detalhes do local aqui.

A Cachoeira do Turco, em Buenos Aires, distrito de Guarapari Crédito: Pedro Permuy

VINDE E VEDE

De 2 a 5 de março o Pavilhão de Carapina receberá mais uma edição do retiro espiritual de carnaval, feito pela Renovação Carismática Católica do Espírito Santo (RCC-ES). O evento tem como tema "Deus nos amou primeiro" e deve receber até seis mil fiéis. Um espaço infantil será montado para as crianças e haverá de shows, adoração e missa.

Cena do retiro espiritual de carnaval Vinde e Vede 2017 Crédito: Vinde e Vede/Reprodução

