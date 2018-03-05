10 pontos turísticos carregados de história e cultura na Serra

A Serra abriga alguns pontos turísticos históricos que são parte importante do que é construído o nosso Espírito Santo. Prova disso são as igrejas espalhadas pela cidade. E se é bom, que tal a gente valorizar? Para fazer um "bate e volta" ou para se hospedar em algum lugar próximo, o município esconde verdadeiras riquezas para quem é amante da história.

Muitos desses pontos, inclusive, estão cotados para serem recuperados ainda neste ano, como adianta a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Sandra Gomes, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. Ela garante que as ruínas da Igreja São José do Queimado, na área rural da cidade, é um dos locais que devem passar por um processo de revitalização em breve.

"Nós queremos tornar os ambientes mais atrativos e buscar conscientizar os empresários de cada região para que sejam feitas melhorias para os turistas e munícipes que quiserem conhecer mais da cidade", pondera ela, se referindo à possível criação de novas cafeterias, restaurantes, pousadas e hotéis. Sandra aponta que o fluxo de gente circulando pelos monumentos da Serra aumentou, o que, para ela, mostra uma demanda mais forte, no sentido de profissionalizar o turismo.

Segundo a secretária, a prefeitura ainda faz um mapeamento de todos os pontos turísticos para poder criar novas rotas que fiquem disponíveis para a população. "Vemos muitas pessoas que gostam de fazer esses roteiros. Então, temos que atender esse pessoal, também", diz. "Muita gente já vem de Vitória, de Vila Velha e de outras regiões da Grande Vitória para a cidade, querendo conhecer esses caminhos históricos", completa.

Confira: Gazeta Online reuniu 10 pontos turísticos para visitar de graça na Serra. A pedida é levar um lanchinho ou aproveitar o visual de alguns desses locais para um piquenique.

Igreja e Residência de Reis Magos - Nova Almeida

Construída por jesuítas e índios tupiniquins, por volta de 1580, a igreja é tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio histórico nacional. Recebe milhares de visitantes todos os anos

Telefones: (27) 3253-1842 / (27) 3291-2330

Igreja e Residência de Reis Magos Crédito: Reprodução/Igreja dos Reis Magos

Igreja Nossa Senhora da Conceição

Primeiro templo religioso do município, fundado no ano de 1556. Sua arquitetura atual foi concluída em 1769. Seu interior possui pinturas de autoria do artista Walter Francisco de Assis, considerado o maior pintor serrano de todos os tempos

Telefone: (27) 3251-1187

Endereço: Praça Barbosa Leão, s/nº, Serra-Sede

Funcionamento: das 8h às 12h20 e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 11h aos sábados

Igreja Nossa Senhora da Conceição Crédito: Reprodução/Rolês Razoáveis

Ruínas da Igreja São José do Queimado - Área Rural

Inaugurada em 1849, foi o estopim da Insurreição de Queimado, principal revolta de escravos no Espírito Santo. O local é de elevada riqueza paisagística, cultural e histórica, que teve seu ápice no século XIX, e hoje se encontra praticamente inabitada

Endereço: Situa-se a 16km de Serra-Sede

Telefone: (27) 3291-2330

Ruínas da Igreja São José do Queimado Crédito: Antonio Andrade/Reprodução

Sítio Histórico e Arqueológico de Carapina

A Capela São João Batista de Carapina marca a passagem dos jesuítas no Espírito Santo. Data de 1594. Além da Capela, o sítio integra também as ruínas de um casarão. Um dos fundadores da Serra, o cacique Temiminó Macarajaguaçu, foi enterrado em seus arredores

Telefone: (27) 3291-2330 / (27) 3291-2331

Capela São João Batista Crédito: Reprodução/Trip Advisor

Casa do Congo Mestre Antônio Rosa

Instalada em imóvel de interesse de preservação datado do século XIX, foi inaugurada em 2000. Possui em seu acervo exposição permanente de objetos e elementos das bandas de congo, além referências de patrimônio cultural de natureza material e imaterial da Serra, sendo: fotografias, histórias e lendas locais, objetos artísticos e obras de arte, documentos, entre outros

Telefone: (27) 3251-5870

Endereço: Rua Cassiano Castelo, 22, Praça João Miguel, Serra-Sede

Funcionamento: 7h às 17h, de segunda a sexta

Casa do Congo Mestre Antônio Rosa Crédito: Reprodução/Tu Web

Associação das Bandas de Congo

Principal manifestação da cultura capixaba, o congo se mantém vivo através da transmissão, entre as gerações, dos ritmos, músicas e danças tradicionais. Em Serra-Sede encontramos a Associação das Bandas de Congo da Serra (ABC), uma das principais entidades de proteção e preservação do patrimônio cultural capixaba

Telefone: (27) 3251-3244

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Nº 100, Centro, Serra

Associação das Bandas de Congo Crédito: Edson Reis/Reprodução

Museu Histórico da Serra

O Museu Histórico da Serra ocupa uma das construções mais antigas da Serra-Sede, o casarão da família Castello. Inaugurado em 2007, possui em seu acervo bens móveis, documentos e obras de arte. O casarão é um dos poucos remanescentes da arquitetura do século XIX.

Funcionamento: será reaberto para visitação no dia 15 de março, após reforma

Telefone: (27) 3251-6636

Endereço: Rua Cassiano Castelo, nº 22, Serra-Sede

Museu Histórico da Serra Crédito: Reprodução/Facebook Museu Histórico da Serra

Vila das Artes - Casa de Pedra - Jacaraípe

Construída em 1990 com pedra e restos de madeira pelo escultor Neusso, atrai turistas de todo o Brasil. No entorno da Casa de Pedra, há vários artistas com diversas técnicas, onde os ateliês também são abertos à visitação pública

Telefone: (27) 3252-6029 / (27) 99262-8663

Vila das Artes: Casa de Pedra Crédito: Reprodução/Destinões

Estátua de Chico Prego - Centro da Serra

Localizada na Praça Almirante Tamandaré, em Serra-Sede, a obra é uma homenagem ao líder da Insurreição do Queimado, revolta de escravos ocorrida no ano de 1849. A estátua, com cerca de 3 metros de altura, está próxima ao local de enforcamento de Chico Prego. Foi construída pelo artista Tute, com recursos oriundos da lei de incentivo cultural da Serra

Estátua Chico Prego Crédito: Reprodução/Câmara da Serra

Santuário das Formigas Bordadeiras

Acredita-se que em 1996 as formigas bordadeiras começaram a desenhar nas folhas das árvores imagens sacras, passagens bíblicas e frases, sob o comando divino. Algumas dessas folhas hoje estão expostas no Santuário das Formigas Bordadeiras, que é aberto ao público. Pessoas de várias partes do Espírito Santo e do Brasil visitam o local

Telefone: (27) 3235-9140

Endereço: Rua Aldari Nunes, 162, Bairro São Lourenço, Centro



