Vila Velha recebe festival de cerveja em ritmo de arraiá e rock

Crédito: Fabrinio Fachinetti





Que tal juntar a cerveja com a tradicional festa junina? É o que o capixaba vai encontrar de 27 a 30 de junho e 04 a 07 de julho, no Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Por lá, acontece o Arraiá Degusta, que terá barraquinhas com diversos selos de cerveja artesanal, comida, quadrilha e muita música. Tudo com entrada franca.

Ao todo, são 12 cervejarias da Região Sudeste, 7 barracas com pratos típicos, um food truck, uma Kombi com driques e o Espaço Kids, comandado pelo Grupo Plonic. O cardápio vai do tradicional quentão, aos pratos mais inusitados como a canjica salgada. "Ela é feita de canjica branca com carne, linguiça, cenoura e temperada com refogado secreto da vó", explica o chef Casé Salles.

08/08/2018 - Arraiá Degusta terá 12 cervejarias Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação

Quadrilhas e brincadeiras não podem faltar, afinal é um arraiá. Porém, o som que dará o ritmo a esta festa não será apenas o forró. Além de trios do gênero, bandas de rock e até uma orquestra de rua se revezam no palco principal do evento.

A primeira noite do Festival promete ser especial, o músico capixaba Diego Lyra traz A Maravilhosa & Mágica Orquestra de Rua (AMMOR), a partir das 20h. Para primeira semana estão confirmados também: Forró Raiz, Havengar, Trio Clandestino, Duets e Dona Fran.

Já na segunda semana, a abertura do evento fica por conta da banda Som de Fogueira, que reúne grandes nomes do cenário musical e cultural do Estado. A programação segue com João Vitor do Acordeon e banda, Mafuá, Forrofiá, GodDamn e Overphone.

SUSTENTABILIDADE

O evento tem entrada gratuita e para o consumo das bebidas é necessário adquirir um eco copo do Degusta Beer, uma iniciativa tomada algum tempo pela organização do festival. "Nossos copos estão na 5ª Edição e é um orgulho para gente, são copos colecionáveis e que contribuem com diminuição do lixo e impacto ambiental. Temos muito a melhorar ainda neste quesito, mas estamos atentos e buscando parceiros que possam contribuir cada vez mais no que diz respeito ao lixo produzido no evento", afirmam os organizadores Fabrinio Fachinetti e Leonardo Castilho.

SERVIÇO

Arraiá Degusta

Quando: 27 a 30 de Junho e 04 a 07 de Julho.

Horários:

Quintas e Sextas: das 17h às 24h.

Sábados e Domingos: das 15h às 24h.

Onde: Estacionamento externo do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Entrada: Gratuita

Opções Gastronômicas: de R$10 a R$60

Bebidas: de R$4 a R$30

Apresentação de quadrilhas: dias 29/06 e 30/06, às 17h; dias 06/07 e 07/07, às 17h

Bandas primeira semana:

27/06

21h – Diego Lyra e Orquestra Ammor

28/06

20h – Forró Raiz

22h - Duets

29/06

20h - Havengar

22h – Dona Fran

30/06

18h – Trio Clandestino

Bandas segunda semana:

04/07

21h – Som de Fogueira

05/07

20h – Trio Mafuá

22h – God Damn

06/07

20h – João Vitor do Acordeon e banda

22h - Overphone

07/07