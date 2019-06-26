Vila Velha recebe festival de cerveja em ritmo de arraiá e rock

Que tal juntar a cerveja com a tradicional festa junina? É o que o capixaba vai encontrar de 27 a 30 de junho e 04 a 07 de julho, no Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Por lá, acontece o Arraiá Degusta, que terá barraquinhas com diversos selos de cerveja artesanal, comida, quadrilha e muita música. Tudo com entrada franca.
Ao todo, são 12 cervejarias da Região Sudeste, 7 barracas com pratos típicos, um food truck, uma Kombi com driques e o Espaço Kids, comandado pelo Grupo Plonic. O cardápio vai do tradicional quentão, aos pratos mais inusitados como a canjica salgada. "Ela é feita de canjica branca com carne, linguiça, cenoura e temperada com refogado secreto da vó", explica o chef Casé Salles.
Quadrilhas e brincadeiras não podem faltar, afinal é um arraiá. Porém, o som que dará o ritmo a esta festa não será apenas o forró. Além de trios do gênero, bandas de rock e até uma orquestra de rua se revezam no palco principal do evento.
A primeira noite do Festival promete ser especial, o músico capixaba Diego Lyra traz A Maravilhosa & Mágica Orquestra de Rua (AMMOR), a partir das 20h. Para primeira semana estão confirmados também: Forró Raiz, Havengar, Trio Clandestino, Duets e Dona Fran.
Já na segunda semana, a abertura do evento fica por conta da banda Som de Fogueira, que reúne grandes nomes do cenário musical e cultural do Estado. A programação segue com João Vitor do Acordeon e banda, Mafuá, Forrofiá, GodDamn e Overphone.
SUSTENTABILIDADE
O evento tem entrada gratuita e para o consumo das bebidas é necessário adquirir um eco copo do Degusta Beer, uma iniciativa tomada algum tempo pela organização do festival. "Nossos copos estão na 5ª Edição e é um orgulho para gente, são copos colecionáveis e que contribuem com diminuição do lixo e impacto ambiental. Temos muito a melhorar ainda neste quesito, mas estamos atentos e buscando parceiros que possam contribuir cada vez mais no que diz respeito ao lixo produzido no evento", afirmam os organizadores Fabrinio Fachinetti e Leonardo Castilho.
SERVIÇO
Arraiá Degusta
Quando: 27 a 30 de Junho e 04 a 07 de Julho.
Horários:
Quintas e Sextas: das 17h às 24h.
Sábados e Domingos: das 15h às 24h.
Onde: Estacionamento externo do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Entrada: Gratuita
Opções Gastronômicas: de R$10 a R$60
Bebidas: de R$4 a R$30
Apresentação de quadrilhas: dias 29/06 e 30/06, às 17h; dias 06/07 e 07/07, às 17h
Bandas primeira semana:
27/06
21h – Diego Lyra e Orquestra Ammor
28/06
20h – Forró Raiz
22h - Duets
29/06
20h - Havengar
22h – Dona Fran
30/06
18h – Trio Clandestino
Bandas segunda semana:
04/07
21h – Som de Fogueira
05/07
20h – Trio Mafuá
22h – God Damn
06/07
20h – João Vitor do Acordeon e banda
22h - Overphone
07/07
18h – Forró Caçula