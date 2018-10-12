Vai uma pipoquinha aí?

Pipoca - Pipocando Crédito: Marcelo Prest

Ela serve para acompanhar o filminho no cinema ou em casa, naquele domingo preguiçoso, para festa de criança, para matar a vontade de comer uma guloseima diferente... a pipoca é, sem dúvida, uma queridinha entre todos os públicos.

Apesar de ser muito popular nas versões doce e salgada, não se sabe ao certo de que maneira ela surgiu. Conta a história que pode ter sido na América, há mais de mil anos. Em registros seculares, europeus relatam que um salgado à base de milho era usado pelos índios como alimento e até mesmo para enfeitar o cabelo. Alguns pesquisadores chegaram a encontrar sementes de milho de pipoca no Peru e também em Utah, nos Estados Unidos.

CURIOSIDADE

É sabido que os índios preparavam a guloseima com a espiga inteira no fogo. Como o interior do grão é composto por água, o calor intenso faz com que o grão se expanda até explodir.

Facilmente encontrada em carrinhos pelas esquinas, pontos de ônibus e saídas de escola, a pipoca também ganhou um toque especial pelas mãos de pipoqueiros e confeiteiros.

Atuando no ramo desde 1997, é Gersimara Barcelos quem comanda a Pipocando ao lado da sobrinha Lorena Soprani. Mara lembra com carinho de quando era criança e comia as pipocas preparadas pelo avô, Augusto Caus. Com lojas em três shoppings da Grande Vitória, a dupla oferece 16 sabores diferentes da guloseima  quatro deles recém-lançados: alho com pimenta e tomilho, socol, ao pesto e mix de castanhas.

Queremos que nossas pipocas sejam a desculpa perfeita para que as pessoas compartilhem momentos especiais, brinca Gersimara.

Além das lojas, que terão os sabores novos revezados diariamente, a marca também oferece um carrinho especial para eventos.

INCENTIVO

Há pouco mais de um ano e meio, Waleska das Neves passou a preparar pipocas com sabores diferentes para reforçar a renda.

Larissa Pedroso Munaldi, de 5 anos, adora uma pipoca Crédito: Marcelo Prest

Hoje sou assistente social e trabalho em uma ONG que cuida de meninos com deficiência mental. Nas na época estava desempregada e uma amiga falou poxa, você cozinha tão bem, por que não faz pipoca diferente para vender?. Decidi e deu certo, conta.

Atualmente Waleska é responsável pela Pipocou, que tem como carro-chefe as pipocas de leite ninho, ovomaltine e churros. Ainda há as de morango, coco, nozes, amêndoas, paçoca, chocolate e avelã.

Fui testando as receitas até achar uma que funcionasse, diz Waleska, que aceita pedidos mínimos de cinco pacotinhos (a partir de R$ 4 cada) e faz entregas em Vila Velha, Vitória e Cariacica.

CONFEITARIA

Confeiteira de mão cheia, Jamyli Sthel incluiu as pipocas em sua linha de produção há cerca de três anos. Ela é responsável pela Myli Petit. Já trabalhava com bolos e acompanhava as novidades da confeitaria. Vi que as pipocas gourmet surgiram e fizeram muito sucesso em alguns lugares fora do Estado, então decidi fazer também.

As doçuras são preparadas nas versões ninho com nutella e chocolate branco com ninho (a partir de R$ 6, 60g).

Quem também já atuava no ramo de bolos e outras guloseimas doces é a nutricionista Renata Póvoa, responsável pela produção artesanal de bolos, pães e sobremesas Cakes and Bakes. Ela oferece as pipocas nas versões leite ninho e chocolate (R$ 20, 300g). Ao lado, Renata ensina a receita do belisquete de leite ninho.

Faça você mesmo - Pipoca de Leite Ninho (de Renata Póvoa)

Ingredientes

1/2 xícara de milho para pipoca

1/2 xícara de água

1/2 xícara de açúcar

1/4 xícara de óleo

Leite em pó a gosto

Passo a passo

- Coloque os ingredientes na pipoqueira e mexa sem parar.

- Quando começar a estourar, tampe a panela e continue a mexer. Não pare de mexer.

- Quando perceber que os estouros diminuíram e ficaram mais intervalados, desligue o fogo.

- Jogue as pipocas em cima de um tabuleiro.

- Ainda quente, espalhe o leite em pó por cima e vá misturando aos poucos.

Onde comprar?

Pipocando

O que faz

Fundada em 1997, a marca capixaba oferece atualmente 16 sabores de pipoca gourmet. A linha clássica é composta por pipoca comum, tanto salgada quanto doce (caramelizada), que custam entre R$ 6,90 (pequena) e R$ 24,90 (o balde). Já a linha especial tem pipocas sabor leite em pó com creme de avelã, cookies, chocomalte, leite em pó, chocolate com nozes, flor de sal, castanha de caju, castanha do Pará, confete, cheddar, churrasco com bacon, socol com páprica, alho, pimenta e tomilho, e limão siciliano. Os preços de lançamento da linha especial ficam entre R$ 12,90 (pequena) e R$ 42,90 (balde).

Serviço

Lojas nos shoppings Mestre Álvaro, moxuara e Praia da Costa. Também disponibiliza carrinhos para eventos. (27) 3320-6144 e www.pipocandoes.com.br.

Pipocou

O que faz

Os sabores são divididos em três linhas: simples (morango, coco, panetone, nozes, amêndoas, avelã, maracujá, limão e erva doce/ R$ 4 o pacote de 100g), especial (chocolate, ovomaltine, paçoca, leite ninho e churros/R$ 4,50 o pacote de 100g) e premium (prestígio com cobertura de chocolate ao leite e coco ralado/ R$ 5 o pacote de 100g).

Serviço

Aceita encomendas pelas redes sociais e pelo WhatsApp (27) 99956-9818. O pedido mínimo é de cinco pacotes, e acima de 30 pacotes tem desconto. Entregas em Vila Velha, Vitória e Cariacica (com taxa sob consulta).

Pipocando Sabores

O que faz

São seis sabores disponíveis para encomendas: chocolate branco com ninho, chocolate ao leite com ninho, choconinho (mistura dos dois primeiros sabores), ovomaltine, morango e oreo. Os cones saem a R$ 5. As porções maiores são de meio quilo (R$ 25) e um quilo (R$ 40).

Serviço

O pedido mínimo é de três cones (com entrega grátis em Vila Velha). Entrega para outros lugares sob consulta. A marca aceita cartões de débito e crédito, e aceita encomendas pelos números (27) 99602-6492 e (27) 99807-7634.

Cakes And Bakes

O que faz

A marca prepara pipoca nos sabores leite ninho ou chocolate. A embalagem de 300 gramas sai a R$ 20.

Serviço

As encomendas podem ser feitas pelo telefone (27) 99942-8143 ou pelo contato@cakesandbakes.

com.br.

Myli Petit

O que faz

Os sabores disponíveis são ninho com nutella e chocolate branco com ninho. As pipocas estão disponíveis em quatro tamanhos: 60g (R$ 6 a unidade, com pedido mínimo de dez unidades do mesmo sabor), 120g (R$ 12, com pedido mínimo de cinco unidades), 250g (R$ 23, com pedido mínimo de duas unidades do mesmo sabor), e 500g (R$ 45).

Serviço