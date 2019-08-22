Refrescantes sim, senhor!

Vai um vinho aí? O verão pode, sim, ser uma ótima estação para vinhos

Convidamos especialistas para provar que vinhos podem ser uma ótima pedida para a estação mais quente do ano

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 11:26

Trabalhamos com desmistificação, e os vinhos são o alvo da vez. Não é porque estamos na estação mais quente do ano que temos que deixar a bebida lado. O ideal é prestar atenção no teor alcoólico e apostar nos mais leves  uvas como pinot noir, merlot e carménère são boas pedidas.

Os melhores são os espumantes. Eles já foram feitos para serem tomados bem gelados e não tem segredo: é só colocar na geladeira, conta a sommelier da Wine Ana Cristina Fulgêncio. Para ela, a frescura da bebida está ligada diretamente ao fato de elas serem mais ou menos ácidas. Por isso, segundo a especialista, algumas pessoas ousam e até gostam mais de vinho branco com algumas rodelas de limão, por exemplo.

A sommelier só destaca que, nesses casos, a característica da bebida será modificada. Isso porque com um ingrediente extra, o que está no rótulo não vai valer mais. O limão, por exemplo, muda a estrutura aromática e gustativa, completa. Então, se a intenção for degustar o vinho o melhor é tomá-lo puro, conclui.

Ana Cristina afirma que, por outro lado, existem espumantes fabricados de forma a ser possível adicionar até gelo na hora de serem consumidos. É que eles são, geralmente, mais adocicados. Dessa forma, o gelo vai diluir e deixar a bebida menos doce. Segundo ela, há alguns rótulos que já indicam essa possibilidade com um selo escrito ice (gelo, em inglês).

DRINQUES

Não é de hoje que tomar um drinque à beira-mar remete a uma cena elegante de alguma superprodução hollywoodiana. No entanto, para Ana Cristina, essa moda nunca esteve tão forte, pois algumas misturas ficaram bem populares neste ano, como o clericot e a sangria. Um é feito com vinho branco, e o outro, tinto. Os dois servem como uma bela pedida para o verão, exemplifica.

Ana Cristina diz que é a combinação que torna o sabor fresco. Muita gente adiciona água com gás, também, para misturar com vinhos brancos leves. Isso, além de dar o frescor das borbulhas, introduz a pessoa ao mundo dos vinhos. Tem gente que fala que não gosta de vinho e não sabe tomar, mas essa é uma boa porta de entrada, pondera.

COMO FAZER CLERICOT

Drinque com vinho branco

Um dos drinques de vinhos e frutas mais tradicionais é o clericot, e fazê-lo é bem fácil: em uma jarra, coloque duas xícaras de frutas e duas doses de licor de laranja, deixando-as absorver o sabor. Aí, acrescente o vinho escolhido gelado (pode ser espumante) e o gelo picado. Se achar necessário, coloque açúcar a gosto. Ao servir, deixe disponível uma colher para as pessoas pegarem as frutas que preferirem.

COMO FAZER SANGRIA

Drinque com vinho tinto

Outro que pode ser feito com facilidade é a tradicional sangria. Coloque duas maçãs picadas, um abacaxi, dois pêssegos e 700g de uva sem sementes em uma jarra. Adicione meio copo de suco de laranja natural, uma garrafa de vinho tinto, cinco unidades de cravo-da-Índia, dois paus de canela, uma lata de soda e um quarto de xícara de licor de laranja. Por último, acrescente o gelo picado.

TENDÊNCIA DE MERCADO

Para o sommelier comentarista da Rádio CBN Vitória, Marcos Parmagnani, o mercado neste verão apostou nos vinhos frutados, de corpo médio e leves. Segundo ele, estas características formam uma bebida gostosa de ser apreciada mesmo em dias mais quentes.

O apreciador de vinho, no entanto, não vai deixar o tinto de lado nem no dia mais quente do ano, brinca. Para esses, Parmagnani aposta nas uvas pinot noir, carménère e merlot, tintos mais leves.

O vinho tinto mais complexo tem até um processo de digestão mais amplo, que em dias de calor só piora a situação, afirma.

AS ESCOLHAS

O Prazer & Cia selecionou 20 rótulos que são boas opções de vinhos para o verão. Confira:

VINHOS BRANCOS

1. Root: 1 Sauvignon Blanc 2016, 750ml, por R$ 48,54 na Wine

2. Portas Da Herdade Branco 2016, 750 ml, por R$ 36,12 na Wine

3. Ropiteau Frères Chardonnay 2015, 750 ml, por R$ 49,68 na Wine

4. Solar Das Bouças D.O.C. Vinho Verde Loureiro 2015, 750 ml, por R$ 56,93 na Wine

5. Gibele Zibibbo Terre Siciliane Branco Igp 2016, 750 ml, por R$ 56,93

6. Costa do Sol D.O.C. Vinho Verde 2016, 750 ml, por R$ 47,61 na Wine

VINHOS TINTOS

7. Nederburg 56 Hundred Pinot Noir 2016, 750 ml, por R$ 48,65 na Wine

8. Ropiteau Frères Coteaux Borguignons 2015, 750 ml, por R$ 64,17 na Wine

9. Bodega Amalia Dos Fincas Single Vineyard Pinot Noir 2015, 750 ml, por R$ 67,28 na Wine

ESPUMANTES

BRUT

10. Espumante Louis Bouillot Blanc De Noirs Brut, 750 ml, por R$ 77,63 na Wine

11. Espumante Undurraga Royal D.O. Valle de Leyda Brut, 750 ml, por R$ 94,19 na Wine

12. Champagne Montaudon Brut, 750 ml, por R$ 181,13 na Wine

13. Espumante Fantinel One & Only Rosé Brut 2016, 750 ml, por R$ 77,63 na Wine

14. Espumante Toro Loco D.O. Cava Rosé Brut, 750 ml, por R$ 56,93

DEMI-SEC

15. Espumante Chandon Riche Demi-Sec, 750 ml, por R$ 104,00 na Wine

16. Champagne Veuve Clicquot Demi-Sec, 750 ml, por R$ 452,30 na Wine

ROSÉ

17. Defesa Do Esporão Rosé 2015, 750 ml, por R$ 71,42 na Wine

18. Dominio Del Plata Malbec Rosé 2016, 750 ml, por R$ 79,70 na Wine

19. Canepa Novísimo Rosé 2016, 750 ml, por R$ 39,33 na Wine

FRISANTES

20. Porta Soprana Lambrusco I.G.P. Emilia Rosso Amabile, 750 ml, por R$ 30,95 na Wine

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta