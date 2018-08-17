Vai um chope gelado aí? Veja opções para todos os gostos no ES

Hoje é sexta-feira, chega de canseira..., mas coloca um rocknroll bem alto e desce um chope, por favor! E não vem com chope aguado, porque aqui o público é exigente! O Espírito Santo está cheio de cervejarias com opções diversificadas de chopes artesanais, para todos os gostos.

Em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta, vamos mostrar 90 opções de gastronomia, lazer e arte do Estado. Hoje é a vez das choperias.

Começamos com uma notícia fresquinha: a Cervejaria Espírito Santo acabou de ganhar o prêmio de melhor cerveja do Brasil no World Beer Awards 2018, nos estilos Belgian Dubbel e Vienna Amber, além da medalha de ouro na categoria Smoke com a Rauchbier.

A Espírito Santo é a primeira cervejaria artesanal com fábrica própria em Vitória. Há dois anos, está instalada no bairro Ilha de Santa Maria, mais distantes dos points bombados da Capital.

Inicialmente, não pensamos em abrir um bar, mas sim uma fábrica. Obtivemos autorização do Ministério da Agricultura (MAPA) e temos 25 cervejas diferentes registradas. Pouquíssimas cervejarias no Brasil possuem um registro tão grande. Lá funciona nossa fábrica, mas muita gente pediu para abrir para degustação no local. Então demos uma cara diferente, despojada, para proporcionar essa experiência para quem quer, nos fins de semana, explica Fabiano Có, um dos sócios e beer sommelier.

O local possui 10 torneiras de chopes, com estilos diferentes e servidos em copo de 300 ml que custam R$ 8, R$ 10 ou R$ 12. Não tem garçom, o cliente compra ficha e é servido no balcão mesmo. Outro diferencial é o ponto de hidratação: a água é de graça. Entre um chope e outro, os clientes podem beber água à vontade.

Marcelo Leal comanda cervejaria em Jardim Camburi que oferece chopes nacionais e importados Crédito: Bernardo Coutinho

Ainda na capital, a American Beer, que fica em Jardim Camburi, tem 15 torneiras de chopes diferentes, nacionais e importados. Dez são fixas, não mudam nunca. As outras cinco vão revezando frequentemente, para trazer sempre novidades aos clientes.

Uma marca do American Beer é que as torneiras são usadas para abastecer Growlers, ou seja, as garrafas, os recipientes próprios dos clientes, que trazem vazios e levam cheios. Dessa forma, fica bem mais em conta, pois se paga a partir de R$ 22,90 o litro do chope artesanal.

Abrimos às 10h nos fins de semana, justamente para atender esse público que vem aqui, enche seus growlers e leva para o churrasco, para a praia ou para casa mesmo, para tomar um chope de qualidade à vontade e mais em conta, afirma Bruno Calil, um dos sócios.

VEM AÍ

Colatina, no Noroeste do Estado, vai ganhar a sua primeira fábrica de cervejas na próxima terça-feira, dia 21. Trata-se da Cervejaria Liverpub, que terá à disposição dos clientes cinco estilos de chopes artesanais diferentes logo na inauguração. Entre eles, o IPA com lactose e morango, uma nova tendência dos pubs dos Estados Unidos e Europa.

A ROTA DOS CHOPEIROS

Fabiano Có ostenta a cerveja considerada a melhor do Brasil em prêmio internacional Crédito: Bernardo Coutinho

Cervejaria Espírito Santo

Bar funciona dentro da fábrica, com ambiente despojado, 10 torneiras de chopes diferentes e cervejas artesanais e premiadas internacionalmente. Água de graça.

Serviço

Rua Álvaro Sarlo, 230 - Ilha de Santa Maria, Vitória. Tel.: (27) 3029-5101. Horários: sábado, das 14h às 22h; domingo, das 11h às 17h.

American Beer

Oferece 15 torneiras de chope nacionais e importados, sendo 10 fixos e cinco que revezam com frequência para trazer sempre novidades aos clientes, a partir de R$ 7,90. Também oferece Régua de Degustação, com cinco copinhos à escolha do cliente, por R$ 16,90. É possível recarregar o seu growler com qualquer um dos chopes oferecidos na casa, a partir de R$ 22,90 o litro. Oferece degustação grátis. Também permite que o cliente peça comida de outros estabelecimentos e consuma no local.

Serviço

Rua Silvino Grecco, 800, Loja 16, Jardim Camburi - Vitória. Tel.: (27) 33764003. Horários: de terça a sexta, a partir das 17h. Sábado, das 10h à 0h. Domingo, das 10h às 17h.

Cervejaria Barba Ruiva

A cervejaria de Domingos Martins já é tradicional e marca presença nos principais eventos e pubs do Estado inteiro.

Serviço

Rodovia João Ricardo Schorling, s/n, km 1, Domingos Martins. Tel.: (27) 3268-1223. Horários: sexta, de 18h a 0h. Sábado, de 11h a 0h. Domingo, de 11h a 17h. Feriados, de 11h a 0h.

Festival de Churrasco e de cerveja artesanal

Nove cervejarias participam de festival em Vila Velha Crédito: Divulgação

O evento conta com nove cervejarias artesanais do ES, RJ e MG  Barba Ruiva, Noi, Mestre Cervejeiro, Big Step, Besten, Backer, Kingbier, Bradus e Top Beer , com preços de R$ 4 a R$ 30.

Serviço

Área Externa do Shopping Vila Velha  Av. Luciano das Neves, 2418  Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horários: sexta das 17h à 0h. Sábados e domingos das 15h à 0h. Entrada gratuita.

Cervejaria Else

A fábrica de cerveja artesanal Else fica na região rural de Pedra da Mulata, em Viana. As bebidas produzidas são diferenciadas e com características únicas, sem nenhum tipo de conservantes ou aditivos químicos.

Serviço

Estrada Viana/Baía Nova, km 6,5, s/n - Pedra da Mulata, Viana. Tel.: (27) 99232-4125.

Cervejaria Dus Grillo

Várias opções de cervejas especiais em chope e em garrafa, com cervejas premiadas em concursos nacionais. Também marca presença em pubs e eventos pelo Estado todo.

Serviço

Córrego da Prata, anexo ao Sítio Alto Ouro, Vila Maria - Vargem Alta. Telefone.: (28) 99901-1056.

Adega Beer Pub

Pub no principal balneário capixaba. Muito rock, cervejas especiais e artesanais e cardápio com pratos alemães e tradicionais.

Serviço

Rua Adolpho Cassoli - Muquiçaba - Guarapari. Tel.: 3361-4482

Old Village

Marcelo mostra a opção de reabastecer os growlers Crédito: Bernardo Coutinho

Vária opções de chope artesanal, cervejas especiais, drinques e comida, na Praia da Costa.

Serviço

Rua Quinze de Novembro, nº 456, Graciosa Mall, Praia da Costa - Vila Velha. Tel.: (27) 99610-3227.

Raiz do Canto

Inaugurado ontem, o gastropub Raiz do Canto, na Praia do Canto, em Vitória, oferece chopes artesanais da Barba Ruiva e de outras cervejarias convidadas, com revezamento semanal, servidos em caneca zero grau, que mantém o chope sempre gelado. Uma novidade do local é o chamado beer garden. Uma opção para curtir boa música e tomar um chope artesanal a céu aberto, conta Monique Venturin, proprietária do local.

Serviço

Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto - Vitória. Tel.: (27) 3215-5329 / (27) 99655-0025. Horários: todos os dias, a partir das 11h.

Egypt Pub

Fica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Toda quinta tem Chope Amigo. Convida uma cervejaria da região para que os clientes conheçam. Também tem promoções de rodada dupla de chope às terças e quartas.

Serviço

R. João Mucelini - Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim. Tel.: (28) 3027-9660. Horários:

de terça a sábado, das 18h à 0h.

Cervejaria Liverpub

Vai ser inaugurada na próxima terça (21), em Colatina, no Noroeste do Estado. Será a primeira fábrica de cervejas da cidade e vai funcionar anexa ao pub de mesmo nome.

Serviço