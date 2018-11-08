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LAZER E GASTRONOMIA

Ubu recebe festival de cerveja artesanal e blues no fim de semana

Evento reunirá música boa, cerveja artesanal, gastronomia e praia em um só destino

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 21:51
Balneário de Ubu, em Anchieta, vai receber festival de blues e cerveja Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Um dos balneários mais charmosos e procurados em Anchieta, Ubu vai se render à musica e cerveja. De sexta-feira (9) a domingo (11), acontece o 1º Ublues Beer Fest, evento que vai reunir a sonoridade do blues e a degustação de cervejas artesanais na frente da praia, na avenida Beira Mar.
De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com estandes e um espaço gastronômico, que irá comercializar petiscos e comidas típicas, além de Beer Trucks, que irão oferecer o que há de melhor na produção de cerveja artesanal. Estarão presentes marcas de cervejas artesanais do município e do Estado. A entrada durante todos os dias é gratuita.
Na sexta-feira (9), o evento começa às 20h e contará com duas atrações musicais. No sábado, a festa começa às 14h, com torneio de pesca e quatro atrações, o que se repete no domingo, com início ao meio-dia. Nomes como Maestro Mauro e as bandas Urublues, Big Beatles e Viva Las Vesgas estão na lista de atrações.
Conforme o secretário de Turismo, Edson Vando de Souza, objetivo do festival é gerar renda aos empreendedores locais, divulgar os atrativos turísticos da região. Nossa intenção e promover o município e seus atrativos, trazendo mais turistas para Anchieta, dessa forma, movimentando a economia local.
Programação:
09/11 - Sexta-feira
20h - Abertura Oficial
21h às 23h - Maestro Mauro - Jazz, Soul e Blues
23h às 01h - David Babim - Tributo a Cazuza
10/11 - Sábado
14h às 18h - Torneio de Pesca (FECAPE)
14h às 17h - Tropical Crowd - Surf Music e Classic Rock
17h às 20h - Banda Like a Boss - Blues
20h às 23h - Wender Dalto - Jazz
23h às 01h - Banda Urublues
11/11 - Domingo
08h às 12h - Torneio de Pesca (Fecape)
12h às 14h - Tropical Crowd - Surf Music e Classic Rock
14h às 16h - Maestro Mauro - Jazz, Soul e Blues
16h às 18h - Banda Big Beatles
18h às 20h - Banda Viva Las Vegas

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