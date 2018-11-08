Ubu recebe festival de cerveja artesanal e blues no fim de semana

Balneário de Ubu, em Anchieta, vai receber festival de blues e cerveja Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Um dos balneários mais charmosos e procurados em Anchieta, Ubu vai se render à musica e cerveja. De sexta-feira (9) a domingo (11), acontece o 1º Ublues Beer Fest, evento que vai reunir a sonoridade do blues e a degustação de cervejas artesanais na frente da praia, na avenida Beira Mar.

De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com estandes e um espaço gastronômico, que irá comercializar petiscos e comidas típicas, além de Beer Trucks, que irão oferecer o que há de melhor na produção de cerveja artesanal. Estarão presentes marcas de cervejas artesanais do município e do Estado. A entrada durante todos os dias é gratuita.

Na sexta-feira (9), o evento começa às 20h e contará com duas atrações musicais. No sábado, a festa começa às 14h, com torneio de pesca e quatro atrações, o que se repete no domingo, com início ao meio-dia. Nomes como Maestro Mauro e as bandas Urublues, Big Beatles e Viva Las Vesgas estão na lista de atrações.

Conforme o secretário de Turismo, Edson Vando de Souza, objetivo do festival é gerar renda aos empreendedores locais, divulgar os atrativos turísticos da região. Nossa intenção e promover o município e seus atrativos, trazendo mais turistas para Anchieta, dessa forma, movimentando a economia local.

Programação:

09/11 - Sexta-feira

20h - Abertura Oficial

21h às 23h - Maestro Mauro - Jazz, Soul e Blues

23h às 01h - David Babim - Tributo a Cazuza

10/11 - Sábado

14h às 18h - Torneio de Pesca (FECAPE)

14h às 17h - Tropical Crowd - Surf Music e Classic Rock

17h às 20h - Banda Like a Boss - Blues

20h às 23h - Wender Dalto - Jazz

23h às 01h - Banda Urublues

11/11 - Domingo

08h às 12h - Torneio de Pesca (Fecape)

12h às 14h - Tropical Crowd - Surf Music e Classic Rock

14h às 16h - Maestro Mauro - Jazz, Soul e Blues

16h às 18h - Banda Big Beatles