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Terrine de salame picante com tomate seco: veja receita de entrada

Entradinha cremosa leva mistura de requeijão com creme de ricota e deve ser servida com torradas. Você vai precisar de gelatina incolor para dar consistência

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 11:00
Terrine de salame picante com tomate seco Crédito: Tirolez/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 pote de requeijão 
  • 1 pote de creme de ricota 
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano
  • 6g de gelatina incolor
  • 1 xícara de salame picante tipo Diavola picado
  • 1/2 xícara de tomate seco picado
  • Salsinha e manjericão picado a gosto

MODO DE PREPARO:

Dilua a gelatina em duas colheres de sopa de água e derreta em banhomaria. Em uma vasilha, junte o requeijão, o creme de ricota, o suco de limão, a gelatina e misture. Reserve.
Forre com filme plástico uma forma para bolo inglês de 15 cm. Coloque 2/3 do salame no fundo da forma e 2/3 do tomate seco também. O restante misture com o creme de queijos. 
Disponha o creme de queijos na forma e aperte bem. Tampe com filme plástico e leve para gelar por aproximadamente duas horas. Desenforme, polvilhe as ervas por cima e sirva acompanhada de torradinhas.

Rendimento:

4 porções

Tempo:

30 minutos + tempo para gelar

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

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