Terrine de salame picante com tomate seco: veja receita de entrada

Terrine de salame picante com tomate seco Crédito: Tirolez/Divulgação

INGREDIENTES:

1 pote de requeijão



1 pote de creme de ricota



2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano



6g de gelatina incolor



1 xícara de salame picante tipo Diavola picado



1/2 xícara de tomate seco picado



Salsinha e manjericão picado a gosto

MODO DE PREPARO:

Dilua a gelatina em duas colheres de sopa de água e derreta em banhomaria. Em uma vasilha, junte o requeijão, o creme de ricota, o suco de limão, a gelatina e misture. Reserve.

Forre com filme plástico uma forma para bolo inglês de 15 cm. Coloque 2/3 do salame no fundo da forma e 2/3 do tomate seco também. O restante misture com o creme de queijos.

Disponha o creme de queijos na forma e aperte bem. Tampe com filme plástico e leve para gelar por aproximadamente duas horas. Desenforme, polvilhe as ervas por cima e sirva acompanhada de torradinhas.