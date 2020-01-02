Terrine de salame picante com tomate seco: veja receita de entrada

- INGREDIENTES:
- 1 pote de requeijão
- 1 pote de creme de ricota
- 2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano
- 6g de gelatina incolor
- 1 xícara de salame picante tipo Diavola picado
- 1/2 xícara de tomate seco picado
- Salsinha e manjericão picado a gosto
MODO DE PREPARO:
Dilua a gelatina em duas colheres de sopa de água e derreta em banhomaria. Em uma vasilha, junte o requeijão, o creme de ricota, o suco de limão, a gelatina e misture. Reserve.
Forre com filme plástico uma forma para bolo inglês de 15 cm. Coloque 2/3 do salame no fundo da forma e 2/3 do tomate seco também. O restante misture com o creme de queijos.
Disponha o creme de queijos na forma e aperte bem. Tampe com filme plástico e leve para gelar por aproximadamente duas horas. Desenforme, polvilhe as ervas por cima e sirva acompanhada de torradinhas.
Rendimento:
4 porções
Tempo:
30 minutos + tempo para gelar
Complexidade:
Fácil