Tem café no calor, sim senhor! Confira opções geladas da bebida

Refrescante e sem perder o sabor de uma das bebidas mais tradicionais da mesa do brasileiro. Os cafés gelados têm conquistado cada vez mais fãs entre aqueles que não querem tomar a bebida quente no calor do verão, mas nem pensam em parar de sentir aquele gostinho especial.
Cappuccino, frappuccino, café com bolas de sorvete e até com lúpulo, utilizado na fabricação da cerveja as opções não faltam nas cafeterias para quem quer tomar um cafezinho na estação mais quente do ano.
Um dos itens com mais saída nas cafeterias é o frappuccino, sucesso no verão, e que pode ser encontrado em vários sabores, como chocolate e baunilha. O principal destaque entre os ingredientes é o chantilly, segundo o diretor de marketing e criação da cafeteria Espírito Cacau, em Vitória, Orlando Glingani. Toda bebida que termina com chantilly não tem como dar errado , não é mesmo?, brinca.
Os cappuccinos e frappuccinos gelados têm um público fiel, mas uma das apostas da cafeteria Café Teugrano, que tem lojas em Vitória e Vila Velha, é o Afogatto, que é o espresso com uma bola de sorvete.
Tradição
A mistura de sorvete e café é tradicional na Europa e vem ganhando espaço no Brasil comentou o proprietário do Café Teugrano, Carlos Alberto Marsiglia Morais, que revela que os pedidos dos cafés gelados chegam a triplicar nessa época do ano: Pela tradição do café e pelo frescor da bebida. Uma vez que você bebe, não tem jeito: você toma gosto.
Quem não escapa de um cafezinho nem no verão é o executivo de vendas, Gustavo Rocha da Silva, de 32 anos, que é purista a ponto de preferir a bebida sem açúcar para sentir melhor o sabor.
Nos meses mais quentes, ele acaba escolhendo as opções geladas. O cheiro do café me instiga bastante, até mesmo a levantar da cama. Com esse calor, principalmente na parte da tarde, gosto de tomar os gelados. É bom experimentar essas novidades, conta o executivo.
Outras variedades chamam a atenção neste verão. A Kaffa Cafeteria, em Vitória, oferece no cardápio o Hop & Cold, café extraído a frio com adição de lúpulo, cujo aroma remete às boas cervejas do estilo India Pale Ale. O café é deixado em infusão em água fria por 24 horas, e depois filtrado. Em seguida, recebe o aporte de lúpulo e é lacrado. A bebida, o primeiro cold brew lupulado do Brasil, combina bastante com doces.
Para quem gosta da mistura com bebida alcoólica, uma outra boa pedida é o Brasileirinho, vendido na Café Teugrano, e que leva cachaça, espresso, leite condensado e canela.
Como fazer um cappuccino gelado em casa
Ingredientes
-Entre 100 e 120ml de leite integral
-Um scoop da mistura pronta de cappuccino (cerca de 30g)
-10 pedras de gelo
Passo a passo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até ter uma mistura homogênea. Se preferir, coloque calda de chocolate ou caramelo na taça para servir.
Fonte:Café Teugrano
ONDE BEBER
Café Teugrano
Opções
Afogatto
Espresso com bola de sorvete. Preço: R$ 12
Capuccino gelado
Mistura pronta com base de leite, cacau, chocolate, canela e açúcar com leite e gelo. Preço: R$ 15
Frappuccinos
Podem ser encontrados nos sabores chocolate, caramelo e Negresco. Preço: R$ 18
Onde encontrar
na rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, em Vitória, e no shopping Praia da Costa
Espírito Cacau
Opções
Iced Coffee
Café batido com gelo. Preço: R$ 9,90
Afogatto
Café espresso servido com uma bola de gelato de baunilha ou doce de leite. Preço: R$ 9,90
Café Alpino Zero Lactose
Café, chocolate, leite de soja e gelatto vanilla sem lactose. Preço: R$ 15,90
Frappuccino Alpino Café
Café espresso, gelatto baunilha, leite, chantilly e chocolate. Preço: R$ 14,90.
Endereço
Shopping Day By Day, loja 4, Praia do Canto, em Vitória.
Caliente Cafeteria
Opções
Frappuccino
Café espresso, sorvete de creme, cappuccino, chocolate, leite e chantilly. Com 360 ml. Preço: R$ 16,50
Afogatto
Café espresso, sorvete de creme, raspas de chocolate meio amargo e licor de chocolate. Com 240 ml. Preço: R$ 16,00.
Café Bombom
Café espresso, leite, leite condensado, sorvete de creme, bombom, chantilly. Com 240 ml. Preço R$ 15,50.
Endereço
Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes,1905 - Loja 01 - Bento Ferreira, em Vitória
Picnic Chocolates
Opções
Café gelado
Preparado com gelo de café,eite cremoso e sorvete. Preço R$ 9,90
Cappuccino gelado
Leite, sorvete, cappuccino, gelo e decoração com chantilly. Preço: R$ 9,90
Endereço
Rodovia BR 262, km 42,6, em Domingos Martins
Café Bamboo
Opções
Frambamboos
Os cappuccinos gelados da casa. Preço: os de Ovomaltine e de Nutella saem a R$ 15,50. Já o original e o Mocha (sabor chocolate) custam R$ 14,50
Endereço
Rus Afonso Cláudio, 254, loja 2, Praia do Canto, em Vitória.
Delta Q
Opções
Coffee Maltine
Café espresso, sorvete de creme, Ovomaltine e Amarula. Preço: R$ 13,90.
QBiscoito (Qnegresco)
Café espresso, sorvete de creme, biscoito, gelo e chantilly. Preço: R$ 12,90.
Mazagran
Café espresso, Limão, gelo e açúcar. Preço: R$ 9,90
Endereço
Shopping Vitória
Kaffa Cafeteria
Opções
Hop & Cold
Cold brew - método de extração por infusão de 24h na água
fria - com lúpulo. Preço: R$ 14
Califórnia
Café filtrado, caldo de cana e gelo, batido no mixer. Preço: R$ 10
Café com laranja
Café espresso, suco de laranja, leite condensado e gelo,batido na coqueteleira. Preço R$ 11
Marola
Café filtrado, água de coco, açúcar mascavo, hortelã e gelo,
batido no mixer. Preço: R$ 11
Mirante
Café filtrado, mel, limão e gelo batido no mixer. Preço: R$ 10
Cappuccino gelado
Café filtrado, leite, chocolate e gelo batido no mixer. Preço: R$ 10.
Espresso tônica
Café espresso, água tônica e gelo. Preço: R$ 10
Frappuccino
Café espresso, leite, base de baunilha e gelo, batido no blender - com chantilly. Preço: R$ 13,50
Frappuccino com Nutella
Café espresso, leite, base de baunilha e gelo, batido no blender e servido na taça lambuzada de Nutella - com chantilly. Preço: R$ 15,50.
Frappuccino com paçoca
Café espresso, leite, paçoca, base de baunilha e gelo, batido no blender - com chantilly. Preço: R$ 15,50
Frappuccino com doce de leite
Café espresso, leite, canela, base de baunilha e gelo, na taça com doce de leite feito aqui, batido no blender - com chantilly. Preço: R$ 15,50
Kaffa
Duas doses de café espresso, grãos de café, base de baunilha e gelo, batido no blender - com chantilly. Preço: R$ 15,50
Frappuccino com Ovomaltine
Café espresso, leite, Ovomaltine, base de baunilha e gelo, batido no blender - com chantilly. Preço: R$ 15,50
Endereço
Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, em Vitória
Caffè Lorenzon
Opções
Lorenzon ColdBrew
Extração lenta de café a frio que pode levar até 16 horas para ser feito. Preço: R$ 9,90 o copo
Espresso Tonica Siciliano
Café gelado com espresso, água tônica e limão siciliano. Preço: R$ 12,50.
Endereço
Avenida Hugo Musso, 1243, Mezanino, Praia da Costa, em Vila Velha