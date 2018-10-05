Só ele salva! Novidades de sorvetes e gelatos para driblar o calorão

Apesar da previsão do tempo apontar instabilidade e possibilidade de chuva para os próximos dias, o calor deve se manter na Grande Vitória, mostrando que o primaverão chegou mesmo com tudo em terras capixabas. E, claro, as altas temperaturas são um bom pretexto para recorrermos às gostosuras que têm seu espaço até mesmo em dias mais amenos: picolés, gelatos e sorvetes.
Como as estações mais quentes do ano costumam inspirar a criação de novidades nas sorveterias e gelaterias, a equipe do Prazer&Cia foi atrás dos responsáveis pelo desenvolvimento e preparo das delícias geladas.
Já conhecida pelas opções refrescantes e pelos sabores feitos com frutas, a Crema Brasile, em Jardim Camburi, Vitória, promete lançar sorbetos alcoólicos durante a alta estação. O primeiro a entrar em cena é o de caipirinha, muito elogiado pelas formiguinhas que já provaram.
Além dos sabores proibidos para menores, a sorveteria ainda terá algumas misturas de frutas tropicais, ainda em fase de desenvolvimento pela comandante da casa, Sarah Alves.
Também quero fazer uma brincadeira com as frutas e outras bebidas, como soda italiana. O gelato de pink lemonade, por exemplo, é feito com limão, morango e hortelã. Servimos aqui a soda com uma bola do gelato, explica Sarah.
Zeríssimo
Quem também está comandando testes de novas versões de sorvetes é a chef Angela Contarato, da Fioretto. Nas próximas semanas, as unidades da sorveteria receberão duas novidades: o zeríssimo, de chocolate sem lactose e sem açúcar, e o ninho caramelado, com massa marmorizada.
Estamos fazendo alguns outros e provando para ajustar as receitas. Queremos aumentar o número de sorvetes diet, que é uma demanda muito grande da nossa clientela. Mas os amantes de sorvete também podem esperar novidades de frutas e cremosas, diz Ângela.
Na La Basque, uma novidade recente é uma linha especial chamada Baden Baden, com sabores vendidos em potes nas lojas. Entre os destaques, estão o de abacaxi com pedaços, torta de limão, chocolate com cookies e trufa de chocolate, doce de leite com brownie e creme com cookies e trufa de chocolate.
Conhecido reduto dos amantes de doces, a Chocolateria Brasil também promete novidades para as próximas semanas. Sob o comando da chef Flávia Gama, a casa passou a disponibilizar o carrinho de gelatos na varanda aos domingos. A iniciativa começou no mês passado, para comemorar o dia do sorvete, mas ficou a pedido dos clientes.
Agora, estamos preparando sabores refrescantes como limão com gengibre, manga com maracujá e morango com água de coco. Também já temos a casquinha de biscoito com creme de avelã dentro. Acredito que até o próximo final de semana as novidades já estejam disponíveis, promete.
Chocolateria Brasil
Vale provar: Até o final da semana que vem, entrarão em cartaz novos sabores com uma pegada mais refrescante, como limão com gengibre, manga com maracujá e morango com água de coco. Recentemente, a casa também preparou gelatos de churros e de snickers (chocolate com amendoim e caramelo). O copinho pequeno custa R$ 12,50, a casquinha R$ 13,50 e o copinho médio, R$ 13,50.
Serviço: Terça a sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Crema Brasile
Vale provar: Com opções sem açúcar ou sem lactose na vitrine, aposta nos sabores alcoólicos para o calor, como o de caipirinha. O de pink lemonade une limão, morango e hortelã. Misturas com frutas tropicais (sem laticínios) também estão previstas por Sarah Alves, responsável pelas doçuras.
Serviço: Quarta a domingo, das 14h às 21h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 1065, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3099-5780.
Cremino Gelateria
Vale provar: Neste final de semana, a gelateria lança o novo sabor, passione: gelato de nata com cobertura de caramelo e chocolate italiano 70%. A massa tem aparência marmorizada, com o chocolate em textura mais firme, mas que derrete na boca. A casa prevê o lançamento de sabores inspirados em sobremesas tradicionais ao redor do mundo e também de frutas refrescantes.
Serviço: Diariamente, das 12h às 21h. Rua Joaquim Lírio, 620, lojas 2 e 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252.
Milano Gelateria
Vale provar: A aposta do mestre gelataio Marco para o verão é o gelato de acerola. A doçura gelada é feita sem leite, ideal para intolerantes a lactose ou veganos. Custa a partir de R$ 12.
Serviço: Quarta-feira, das 13h às 22h. Quinta a domingo, das 13h às 23h. Avenida Antônio Gil Veloso, 1000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0551.
Ajellso
Vale provar: Recentemente a marca lançou uma linha premium: açaí com leite condensado, morango com leite condensado (ambos recheados), coco com creme de avelã, ninho trufado e paçoca (também recheado).
Serviço: Pontos de distribuição disponíveis em www.ajellso.com.br.
Espírito Cacau
Vale provar: Terá os sabores de acerola, mel de cacau e tiramisù, além de pitanga. As novidades chegam à loja a partir da próxima semana.
Serviço: Quarta a sexta-feira, das 12h às 19h30. Sábado, das 11h às 19h30. Domingo, das 14h às 19h. Segunda-feira, das 12h às 19h30. Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.