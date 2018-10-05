Só ele salva! Novidades de sorvetes e gelatos para driblar o calorão

Gelato de caipirinha promete agradar ao paladar de quem aprecia a bebida Crédito: Vitor Jubini

Apesar da previsão do tempo apontar instabilidade e possibilidade de chuva para os próximos dias, o calor deve se manter na Grande Vitória, mostrando que o primaverão chegou mesmo com tudo em terras capixabas. E, claro, as altas temperaturas são um bom pretexto para recorrermos às gostosuras que têm seu espaço até mesmo em dias mais amenos: picolés, gelatos e sorvetes.

Como as estações mais quentes do ano costumam inspirar a criação de novidades nas sorveterias e gelaterias, a equipe do Prazer&Cia foi atrás dos responsáveis pelo desenvolvimento e preparo das delícias geladas.

Já conhecida pelas opções refrescantes e pelos sabores feitos com frutas, a Crema Brasile, em Jardim Camburi, Vitória, promete lançar sorbetos alcoólicos durante a alta estação. O primeiro a entrar em cena é o de caipirinha, muito elogiado pelas formiguinhas que já provaram.

Além dos sabores proibidos para menores, a sorveteria ainda terá algumas misturas de frutas tropicais, ainda em fase de desenvolvimento pela comandante da casa, Sarah Alves.

Também quero fazer uma brincadeira com as frutas e outras bebidas, como soda italiana. O gelato de pink lemonade, por exemplo, é feito com limão, morango e hortelã. Servimos aqui a soda com uma bola do gelato, explica Sarah.

Zeríssimo

Quem também está comandando testes de novas versões de sorvetes é a chef Angela Contarato, da Fioretto. Nas próximas semanas, as unidades da sorveteria receberão duas novidades: o zeríssimo, de chocolate sem lactose e sem açúcar, e o ninho caramelado, com massa marmorizada.

Ninho caramelado é uma das novas opções que devem chegar às vitrines Crédito: Edson Chagas

Estamos fazendo alguns outros e provando para ajustar as receitas. Queremos aumentar o número de sorvetes diet, que é uma demanda muito grande da nossa clientela. Mas os amantes de sorvete também podem esperar novidades de frutas e cremosas, diz Ângela.

Na La Basque, uma novidade recente é uma linha especial chamada Baden Baden, com sabores vendidos em potes nas lojas. Entre os destaques, estão o de abacaxi com pedaços, torta de limão, chocolate com cookies e trufa de chocolate, doce de leite com brownie e creme com cookies e trufa de chocolate.

Conhecido reduto dos amantes de doces, a Chocolateria Brasil também promete novidades para as próximas semanas. Sob o comando da chef Flávia Gama, a casa passou a disponibilizar o carrinho de gelatos na varanda aos domingos. A iniciativa começou no mês passado, para comemorar o dia do sorvete, mas ficou a pedido dos clientes.

Sabores refrescantes com misturas de frutas estão entre as novidades previstas Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Agora, estamos preparando sabores refrescantes como limão com gengibre, manga com maracujá e morango com água de coco. Também já temos a casquinha de biscoito com creme de avelã dentro. Acredito que até o próximo final de semana as novidades já estejam disponíveis, promete.

Chocolateria Brasil

Vale provar: Até o final da semana que vem, entrarão em cartaz novos sabores com uma pegada mais refrescante, como limão com gengibre, manga com maracujá e morango com água de coco. Recentemente, a casa também preparou gelatos de churros e de snickers (chocolate com amendoim e caramelo). O copinho pequeno custa R$ 12,50, a casquinha R$ 13,50 e o copinho médio, R$ 13,50.

Serviço: Terça a sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Crema Brasile

Vale provar: Com opções sem açúcar ou sem lactose na vitrine, aposta nos sabores alcoólicos para o calor, como o de caipirinha. O de pink lemonade une limão, morango e hortelã. Misturas com frutas tropicais (sem laticínios) também estão previstas por Sarah Alves, responsável pelas doçuras.

Serviço: Quarta a domingo, das 14h às 21h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 1065, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3099-5780.

Cremino Gelateria

Vale provar: Neste final de semana, a gelateria lança o novo sabor, passione: gelato de nata com cobertura de caramelo e chocolate italiano 70%. A massa tem aparência marmorizada, com o chocolate em textura mais firme, mas que derrete na boca. A casa prevê o lançamento de sabores inspirados em sobremesas tradicionais ao redor do mundo e também de frutas refrescantes.

Serviço: Diariamente, das 12h às 21h. Rua Joaquim Lírio, 620, lojas 2 e 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252.

Milano Gelateria

Vale provar: A aposta do mestre gelataio Marco para o verão é o gelato de acerola. A doçura gelada é feita sem leite, ideal para intolerantes a lactose ou veganos. Custa a partir de R$ 12.

Sorvete de acerola é opção para dias mais quentes Crédito: Milano Gelateria/Divulgação

Serviço: Quarta-feira, das 13h às 22h. Quinta a domingo, das 13h às 23h. Avenida Antônio Gil Veloso, 1000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0551.

Ajellso

Vale provar: Recentemente a marca lançou uma linha premium: açaí com leite condensado, morango com leite condensado (ambos recheados), coco com creme de avelã, ninho trufado e paçoca (também recheado).

Serviço: Pontos de distribuição disponíveis em www.ajellso.com.br.

Espírito Cacau

Vale provar: Terá os sabores de acerola, mel de cacau e tiramisù, além de pitanga. As novidades chegam à loja a partir da próxima semana.

Acerola, mel de cacau, tiramisù e pitanga estão entre os novos sabores da Espírito Cacau Crédito: Fernando Madeira

Serviço: Quarta a sexta-feira, das 12h às 19h30. Sábado, das 11h às 19h30. Domingo, das 14h às 19h. Segunda-feira, das 12h às 19h30. Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.