Réveillon: 14 dicas de vinhos para brindar a virada de ano

Quando você pensa na noite da virada de ano, o que vem à cabeça? Praia, shows pirotécnicos no céu, ceias fartas, simpatias e superstições, ondinhas para pular e, é claro, um brinde! O hábito é quase obrigatório, e muitos convivas não abrem mão (com razão, é claro) de celebrar com boas bebidas para trazer bom agouro para o ano que está para começar.

Aproveitando o ensejo, a equipe do Prazer&Cia foi atrás de experts para indicar bons vinhos para os mais festeiros brindarem aos primeiros momentos de 2019.

Ao lado de amigos do trabalho, de infância ou da própria família, apreciar um bom espumante garante que a festa seja sucesso garantido.

Apesar dos termômetros terem registrado uma pequena baixa nos últimos dias, todos nós sabemos que no Espírito Santo o verão é quem manda. Por isso mesmo os vinhos refrescantes são os queridinhos da época.

O espumante é um vinho refrescante e versátil, que harmoniza com cardápios variados, de entradas a pratos principais e até mesmo sobremesas. Também está muito ligado aos momentos festivos, desde os mais íntimos até as grandes celebrações, destaca a sommelière Nicole Batista, da Wine.com.br.

Entre os espumantes mais conhecidos, segundo Nicole, estão o prosecco, o cava e o champagne. A especialista reforça que os três possuem muitas diferenças entre si, como a região de origem, o método de produção, as uvas utilizadas, entre outros.

Preferência

Um dos redutos dos aficionados pela bebida de Baco, a Grand Cru tem registrado dias de movimento em Vitória. Por lá, os rosés e os brancos são os mais requisitados, de acordo com o sommelier Wesclei Ramos.

Os dois são muito bem conceituados. A tendência é sair mais do branco, muito mais concorrido. Mas o rosé, por exemplo, tem uma maciez maior à boca e faz sucesso entre o público feminino, salienta.

Nossa seleção traz rótulos versáteis que partem de R$ 36,90 e vão até R$ 181. São espumantes, brancos, rosés e até mesmo um tinto, provando que todos os tipos têm espaço até mesmo nos dias mais quentes.

Há opções que funcionam muito bem à mesa com entradas e pratos principais especiais variados, além de mariscos e peixes. Um exemplo é o espumante Fantinel Cuvée Prestige Brut, bem leve, fresco, e com notas frutadas e florais no aroma. Elaborado pelo método Charmat (que passa por uma segunda fermentação em tanques de inox chamados de autoclave), o espumante sai a R$ 40,32 na Wine.

Uma outra dica vem da Wine Spot, em Vila Velha: espumante Santa Digna Estelado Rosé (R$ 139), ideal para servir como aperitivo. De sabor delicado, fresco e cremoso, é ideal para escoltar saladas de mariscos, peixes grelhados ou assados, moquecas e pratos com bacalhau.

Já na Grand Cru, uma das boas pedidas é o espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Rosé (R$ 79,90), produzido nas serras gaúchas. De cor cereja claro e acidez vibrante, a bebida é indicada para quem quer equilíbrio na hora de harmonizar com aperitivos e belisquetes.

Sugestões

Espumante Fantinel Cuvée Prestige Brut (Wine.com.br)

Com aromas de maçã e flores brancas, é leve e fresco e vai bem da entrada ao prato principal, principalmente com mariscos como camarões salteados, arroz de polvo e bolinho de bacalhau. Quanto: R$ 40,32.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Espumante Fantinel Cuvée Prestige Brut Crédito: Divulgação

Que Guapo Branco 2016 (Wine.com.br)

O vinho branco argentino traz aromas de frutas como pêssego e pêra, com notas florais. Pode ir à mesa com frango recheado, peixe assado com legumes e camarões. Quanto: R$ 42,40.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Que Guapo Branco 2016 Crédito: Divulgação

Toro Loco D.O.P. Utiel-Requena Rosé 2017 (Wine.com.br)

Produzido com a uva Bobal, tem notas de framboesa, morango e cereja. Faz bonito com uma boa salada caprese, e também com bobó de camarão e moqueca, por exemplo. Quanto: R$ 36,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Toro Loco D.O.P. Utiel-Requena Rosé 2017 Crédito: Divulgação

Miguel Torres Noches de Verano Reserva País 2016 (Wine.com.br)

Provando que os tintos também têm seu espaço no verão, este vinho tem aroma agradável de frutas frescas como framboesa, morango e groselha. De cor rubi, é indicado para acompanhar rocamboles de carne, massas ao sugo, além de quiches e queijos semiduros. Quanto: R$ 58,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Miguel Torres Noches de Verano Reserva País 2016 Crédito: Divulgação

Champagne Montaudon Brut (Wine.com.br)

Destacam-se as notas de frutas brancas, mel, pão e fermento no aroma. Este champagne traz médio corpo e boa acidez e acompanha bem os queijos brancos moles, ostras, salmão defumado e moquecas. Quanto: R$ 181,71.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Champagne Montaudon Brut Crédito: Divulgação

Raro Brut (Wine Spot)

Produzido na serra gaúcha, o espumante tem paladar equilibrado, leve e refrescante. Tem aroma de frutas frescas e mel. Quanto: R$ 36,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Raro Brut Crédito: Divulgação

Raro Rosé Brut (Wine Spot)

A cor rosada brilhante com reflexos acobreados traz aroma de frutas vermelhas (principalmente morango e cereja), além de toques florais. É fresco, equilibrado e cremoso na boca. Quanto: R$ 36,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Raro Rosé Brut Crédito: Divulgação

Ponto Nero Celebration Glera (Wine Spot)

Tem corpo leve e final refrescante no paladar. Harmoniza bem com queijos frescos, saladas e frutos do mar. Quanto: R$ 59,80.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Ponto Nero Celebration Glera Crédito: Divulgação

Estelado Rosé Brut (Wine Spot)

Com notas de frutas vermelhas e cítricas no aroma, tem paladar delicado e muito frescor na boca. É bom para aperitivos e pratos com peixes. Quanto: R$ 139.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Estelado Rosé Brut Crédito: Divulgação

Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage (Grand Cru)

O espumante extremamente refrescante tem aromas de pêra, maçã verde e notas de flores. Muito versátil, pode acompanhar receitas leves ou petiscos. Vai bem com frutos do mar como camarões, lagosta e lula. Quanto: R$ 79,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Crédito: Divulgação

Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Rosé (Grand Cru)

Este espumante rosé traz coloração cereja claro, com intensidade aromática que remete a frutas vermelhas e tem notas de especiarias depois de um tempo na taça. Sirva-o com tortas, quiches e massas com molho leve. Quanto: R$ 79,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Rosé Crédito: Divulgação

Grande Cuvèe Extra Dry (Grand Cru)

Com perfume equilibrado e boa textura, é ideal para as mais diferentes ocasiões. É muito indicado para escoltar aperitivos e frutos do mar. Quanto: R$ 51,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Grande Cuvèe Extra Dry Crédito: Divulgação

Espumante André Delorme Crémant de Bourgogne Brut (Grand Cru)

Fresco, com aromas de frutas brancas como pêra e maçã, este espumante é extremamente harmonioso na boca. Uma boa pedida para acompanhar aperitivos, mariscos e mexilhões. Quanto: R$ 149,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Espumante André Delorme Crémant de Bourgogne Brut Crédito: Divulgação

Espumante Rivarosé Rosé Brut (Grand Cru)

Com boa intensidade e complexidade aromática, traz notas de framboesa e morango, com leve final de cassis. Harmoniza com vários tipos de salada, pratos à base de frutos do mar e canapés. Quanto: R$ 109,90.

14 vinhos para brindar no Réveillon: Espumante Rivarosé Rosé Brut Crédito: Divulgação

Onde encontrar

Wine

Serviço: www.wine.com.br

Wine Spot

Serviço: Abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h. Sábado e domingo, das 15h às 21h. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2173.

Grand Cru

Serviço: Normalmente, abre de segunda a sábado, das 10h às 20h. No próximo domingo e na segunda, porém, a loja vai funcionar das 10h às 17h. Rua Afonso Cláudio, 127, Praia do Cantos, Vitória. (27) 3317-9765.