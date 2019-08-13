Quer fugir do PF ou marmitex? Veja opções de pratos executivos no ES

Hora do almoço chegando e você na correria diária do trabalho. Não está a fim de encarar um marmitex e quer dar um respiro fora da sua sala? A dica é embarcar nos pratos executivos, muitos deles acompanhados de entrada, prato principal e sobremesa.

Algumas delícias, inclusive, são servidas em restaurantes sofisticados de Vitória e Vila Velha. Muitos são versões mais simples de menus já oferecidos no cardápio. Como se fossem "PFs" requintados - de encher os olhos - e com o preço mais acessível.

Harum Katharian, chef do restaurante Cosmô, diz que os clientes querem um almoço mais leve, rápido, e que não pese tanto no bolso. "Temos que misturar agilidade com bom serviço. Após o cliente pedir, a comida sai em, no máximo, dez minutos. É uma refeição no estilo caseira, onde é valorizado o tempero e as emoções", filosofa.

13/08/2019 - Harum Katharian, chef do restaurante Cosmô na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

No cardápio, o destaque é o lombo grelhado ao molho de mel e cuscuz marroquino. Uma das sobremesas do menu executivo é de saltar os olhos para os viciados em doces: sorvete de creme com calda de doce de leite e biscoito de chocolate.

O legal é que, no restaurante, é possível fazer mudanças no cardápio. "O menu muda semanalmente. Se o cliente quiser, pode substituir acompanhamentos, por exemplo. Os pratos expressos são menos 'rigorosos' do que o serviço à la carte", complementa.

Há mais de 20 anos servindo pratos executivos, Gersino Coser, do restaurante Taurus, em Vitória, também aposta no conceito de comida caseira para a hora do almoço. "São menus mais triviais, para a correria do dia a dia. O preço é mais atrativo, também. A comida é servida em, no máximo, 20 minutos”, aponta, dizendo que seus pratos seguiam com sobremesa, mas muitos clientes não embarcaram na ideia. "As pessoas têm pouco tempo para o almoço do trabalho. A maioria troca o doce por um cafezinho rápido", complementa.

Entre os "manjares dos deuses" servidos pelo estabelecimento, estão o Picadinho de filé mignon, a carne seca desfiada e a língua ao molho madeira. O último vai satisfazer os gostos mais populares.

SOFISTICAÇÃO

Gigot d'agneau? Lagostas e Coquilles Saint Jacques? Esqueça essas e outras iguarias sofisticadas... Os pratos executivos da cafeteria "A Confeitaria", em Vitória, têm um conceito de "comfort food" (comida de conforto, literalmente) .

Os menus executivos servidos por Sylvia (cujo cardápio mudam semanalmente) têm a "generosidade de mãe". É impossível não se apaixonar pelo quiabo grelhado com polenta e carne de panela, que ganha uma "pitada especial" ao ser servido ao vinho e ervas. "Também dá para inovar, fazendo uma comida de conforto com ingredientes que dão um tom de sofisticação", adianta a chefe.

Arroz cremoso de frango com cogumelos, vagem ao azeite de alho e chips caseiros de batata, do restaurante A Confeitaria Crédito: A Confeitaria/Divulgação

Arroz cremoso de frango com vagem é uma delícia! No conceito executivo do A Confeitaria, ganha um sabor a mais. "Servimos o arroz com cogumelos Paris frescos. Já a vagem é acompanhada por azeite de alho e servida com chips de batata caseiro”, adianta.

Executivo natural e vegetariano? Também tem! Há opções de saladas acompanhadas por abacate e ervilhas mediterrâneas, além de uma massa sem glúten. Lembrando sempre que as refeições são servidas, basicamente, de segunda (ou terça) a sexta, no horário de almoço.

ONDE COMER

COSMÔ

Endereço: Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.

Informações: 99942-7088.

Horários: de segunda a sábado, 12h às 15h.

Dicas de cardápio:

O preço do almoço executivo é R$ 58 (com direito à entrada, prato principal e sobremesa).

Por sua vez, há a opção de pedidos contendo apenas a entrada e prato. Valor: R$ 48.

Entrada:

- Sopa de Cenoura e gengibre.

- Salada com pera morna e coentro.

- Fonduta de três queijos.

- Bolavo.

Prato principal:

- Polenta mole com rabada.

- Lombo grelhado ao molho de mel e cous cous marroquino.

- Filé de frango ao molho mostarda e legumes grelhados.

- Rigattoni ao molho rosé com camarão e rúcula.

Sobremesa:

- Sorvete de creme com calda de doce de leite.

- Crepe doce de morango.

- Pudim de leite.

TAURUS RESTAURANTE

Endereço: Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória.

Informações: (27) 3225-4888.

Horários: Segunda a domingo, das 12h às 15h.

Dicas do cardápio:

- Picadinho de Flé Mignon, Com Arroz, farofa, ovo frito e banana frita. Preço: R$ 43,59.

- Carne seca desfiada, com arroz, tutu de feijão, couve, linguiça e ovo frito. Preço: R$ 45,50 (somente às quintas).

- Língua ao molho madeira, com purê de batatas. Preço: R$ 43,50.

- Tilápia na Chapa, acompanhado de arroz branco e jardineira de legumes. Preço: R$ 43,50.

- Bacalhau desfiado, com arroz branco, batatas, ervilhas e cebolas. Preço: R$ 55,50.

A CONFEITARIA

Prato leve, composto por salada de folhas frescas, lentilhas mediterrâneas, ovos, tomate, batata doce assada e tomate, do espaço A Confeitaria Crédito: A Confeitaria/Divulgação

Endereço: Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória.

Informações: (27) 99276-3533.

Horários: Segunda a sábado, das 14h às 20h.

Dicas do cardápio:

- Prato leve, com folhas frescas, lentilhas mediterrâneas, abacate, ovo cozido, cogumelos, tomate e sementes. Preço: R$ 23.

- Arroz cremoso de frango, com cogumelos Paris frescos, vagens ao azeite de alho e chips de bata caseiro. Preço: R$ 28.

- Polenta com carne de panela ao vinho e ervas e quiabos grelhados. Preço: R$ 29.

- Macarrão fusili sem glúten ao molho à putanesca de bacalhau. Preço: R$ 35.

GRILL STATION

Endereço: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Informações: 99289-6326.

Horários: sexta a domingo, das 10h às 15h.

Dicas do cardápio:

- "Feijoadinha" Station. Arroz branco, picanha suína, couve refogada com alho, cumbuca feijoada (linguiça paio, carne seca e bacon). Acompanha rodelas de laranja, farofa, torresmo. Preço: R$ 19,90.

ALEIXO RESTAURANTE

Risoto de cordeiro com cogumelos lentilhas, do restaurante Aleixo Crédito: Restaurante Aleixo/Divulgação

Endereço: Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória.

Informações: 3322-7400.

Horários: segunda a domingo, a partir das 11h.

Dicas do cardápio:

O preço do almoço executivo é R$ 68,90 (com direito à entrada, prato principal e sobremesa).

Entradas:

- Sugestão do chefe (mudanças semanais). Normalmente, é servido salada de atum, salmão, folhas verdes com croutons, quiches ou uma sopa.

Prato principal:

- Risoto de cordeiro com cogumelos e lentilhas.

- Salmão com crosta de castanha de caju e purê de couve-flor.

- baby beef ao molho Bourguignon e risoto de cebola caramelizada.

Sobremesa:

- Mouse de chocolate com Ovomaltine.

RESTAURANTE PIER ALEIXO

Endereço: Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto, Vitória.

Informações: 3224-0880.

Horários: terça a domingo, a partir das 12h.

Dicas do cardápio:

O preço do almoço executivo é R$ 57,50 (com direito à entrada, prato principal e sobremesa).

Entrada:

- Carpaccio de abobrinha com mix de folhas e parmesão.

Prato principal:

- Peito de frango grelhado com risoto de açafrão e brócolis.

- Filé de tilápia ao molho de laranja com alcaparras e fetucchine ao sulgo com mangericão

- Filé mignon ao molho Demi-glace, acompanhado de arroz à piamontese e bata batata sauté.

Sobremesa:

- Torta holandesa.

OSTERIA SPIAGGIA

Filé a parmegiana com purê de batata do restaurante Osteria Spiaggia Crédito: Osteria Spiaggia/Divulgação

Endereço: Rua Aleixo Netto, 1585, Praia do Canto, Vitória.

Informações: 3019-7370.

Horários: terça a sábado, das 11h30 às 15h.

Dicas do cardápio:

O almoço executivo dá direito à entrada, prato principal e sobremesa.

Entradas:

- minicarpaccio e miniberijela à parmeggiana.

Prato principal:

- Salada BLT, com bacon, alface e tomate, mix de folhas com molho de mel e mostarda e ovo cozido. Preço: R$ 44.

- Filé à parmegiana, com purê de batata. Preço: R$ 62.

- Peixe All’acqua Pazza. Filé de cioba servido com ervas, vinho branco e legumes, no estilo Mediterrâneo. preço: R$ R$ 60.

Sobremesa:

- Mix de frutas da estação, com calda de chocolate e profiteroles com sorvete de creme e ganache de chocolate.

DAJU BISTRÔ

Feijoada do Daju Bistrô, servida sempre às sextas-feiras Crédito: Daju Bistrô/Divulgação

Endereço: Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória.

Informações: 3324-0565.

Horários: segunda a sábado, das 11h às 14h30.

Dicas do cardápio:

O almoço executivo dá direito à entrada, prato principal e sobremesa.

Entrada:

- salada com folhas verdes, cenoura ralada e legumes da estação.

Pratos principais:

- Mineirinho: carne de porco "da lata" (confitada na gordura de porco), com tutu à mineira, arroz, couve refogada e farofa. Preço; R$ 37,90.

- Arroz Caipira: arroz ao molho de frango em lascas, ovo frito e farinha de fubá torrado. Preço: R$ 35,90.

- Caseirinho: carne moída refogada com batatinha, ovo frito, arroz branco, feijão carioca e couve refogada. Preço: 32,90.

- Feijoada (especial de sexta-feira): linguiça paio, carne seca, lombo e calabresa. Preço: R$ 39,90.

Sobremesa:

- Doce de compota, nos sabores abóbora, mamão, de leite e banana.

RESTAURANTE ARGENTO PARILLA

Endereços:

Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Informações: 3324-6033.

Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Informações: 3533-2225.

Dicas do cardápio:

O almoço executivo dá direito à entrada, prato principal e sobremesa. Preço: R$ 52,90

Entrada:

- Empanadas de carne e de queijo, salada e bruschetta com tomate e queijo (os mais pedidos)

Prato principal:

- Baby beef ao Queijo Azul, regado a molho de queijo gorgonzola, rúcula e batata recheada de queijo e bacon.

- Vacio à la Parrilla. Fraldinha red acompanhada de arroz à piamontese.

- Milanesa à napolitana. Fatia de fraldinha empanada e gratinada ao molho de tomate e mussarela. Acompanha fritas ou purê de batata.

- Tilápia grelhada com salada e batata rústica.

Sobremesa:

- Mousse do dia ou panqueca de doce de leite e frutas da época.

URBANOS BURGERS & BAR

Risoto de cebola caramelizado com bacon e ancho de novilha, do Urbanos Burger ENTITY_amp_ENTITYBar Crédito: Urbanos Burger ENTITY_amp_ENTITYBar /Divulgação

Endereço: Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória.

Informações: 2142-3384.

Horários: terça a sexta, das 11h30 às 15h; Segundas, das 11h30 às 15h.

Dicas do cardápio:

O almoço executivo dá direito à entrada, prato principal e sobremesa.

Entrada:

- salada de folhas frescas, com legumes do dia, tomate e molhos diversos.

Prato principal:

- Picadinho de filé mignon. Acompanha arroz, batata rústica e ovo caipira com gema mole. Preço: R$24

- Parmegiana de frango. Arroz branco, bata frita, file de peito empanado e frito, molho de tomate caseiro e gratinado com mussarela e queijo parmesão. R$ 24,00

- Risoto de cebola caramelizado com bacon e ancho de novilha. R$ 32,00.

Sobremesa: