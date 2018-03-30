Pratos com mariscos e peixes fazem bonito à mesa na Semana Santa

A tradição de comer torta capixaba durante a Semana Santa é secular. A iguaria tem origem nas raízes indígenas, africanas e portuguesas, fundamentais para construção da cultura do Espírito Santo  inclusive gastronômica.

Mas o hábito de excluir da dieta alimentar os chamados pratos quentes, geralmente preparados com carne, é ainda mais antigo. Conta a história que na Idade Média, os cristãos optavam pelo bacalhau porque era considerada uma comida fria e seu consumo era estimulado pelos comerciantes nos dias do jejum.

Com o passar do tempo, o calendário do jejum foi desfeito, devido ao seu rigor (imagina só ficar dias e dias sem comer?). Mas o costume do bacalhau se manteve. E, por aqui, também dividiu espaço com outras gostosuras que vêm do mar para a mesa, graças à fartura de outros tipos de peixes e de mariscos em geral.

No Cleo Bistrô, em Jardim da Penha, o cardápio é inspirado em personagens, filmes e desenhos infantis. Aproveitando a deixa da tradição da Semana Santa, os chefs Vinícius Muniz e Laryssa Castro apostaram no Peixonauta: bacalhau confitado, crispy de endro e taioba refogada. O peixe acompanha purê de inhame com cogumelo fresco e caldo fumê com missô. Bem aromático e vistoso, o prato sai a R$ 62,00 (individual).

Outra dica dos mestres-cucas é o Espanta Tubarões, que leva à mesa espaguete ao molho bisque, camarões, tomate assado, espuma de parmesão e ovas de capelin. Custa o mesmo do Peixonauta, e também é individual. Apesar do cardápio mais lúdico, a casa propõe sugestões para o almoço e para o jantar da família inteira. O restaurante fica na Rua da Lama, ao lado do King Kone, e funciona às terças e quartas, das 12h às 22h, e de quinta a sábado, das 12h às 23h30.

No Madero, conhecido por suas carnes e outros pratos quentes, quem entra em cena é a tilápia, em duas versões diferentes: com alcaparras (R$ 42), ou com molho de tomates e camarões (R$ 53). Ambos acompanham uma salada.

Outro tradicional endereço de mariscos, o Coco Bambu lança mão do bacalhau à espanhola para o feriado. O lombo do peixe é coberto com cebola, alho, tomate, salsinha e pimentões ao vinho branco (R$ 162, para dois comerem bem, acompanhado por arroz branco e batatas gratinadas).

Vegetariana

Por fora, parece a torta tradicional. Mas quando partida, dá para ver que dá para agradar aos paladares mais exigentes que não comem carne ou frutos do mar na Semana Santa. No Café Teugrano, a chef Patrícia Santos Neves Froes criou a torta vegetariana para a data. A receita tem o palmito como ingrediente principal e sai a R$ 11 (porção individual) nas unidades da cafeteria da Praia do Canto (Rua Joaquim Lírio, 455) e do Shopping Praia da Costa (3320-6209).

Confira a receita

Ingredientes: Azeite; 1/2 repolho branco picado; 2 cebolas grandes picadas; 1 dente de alho picado; 100 gramas de alho-poró picado; 500 gramas de palmito cozido e picado (pode ser em conserva); 5 tomates picados em cubos pequenos; 1 colher de chá de colorau; 4 ovos; Sal, coentro e cebolinha a gosto; Anéis de cebola e azeitonas para decorar.

Preparo: Primeiro, separe as claras das gemas e reserve. Para a moquequinha de palmito, aqueça uma panela com azeite e um dente de alho picado e deixe dourar. Adicione o repolho e refogue. Em seguida, adicione o sal e cozinhe até que o repolho fique cozido. Reserve. Aqueça uma panela de barro (ou convencional). Adicione o restante da cebola e refogue. Junte a metade dos tomates e o colorau e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Adicione o palmito, o alho-poró e o repolho cozido. Ajuste o sal e cubra com o restante do tomate. Finalize com coentro e cebolinha verde picados.

Para a segunda parte da receita, bata as claras em neve e adicione delicadamente uma gema batida à mistura. Junte 1/3 das claras em neve na moquequinha de palmito. Depois, cubra toda a panela de barro com as claras em neve. Decore com cebolas e azeitonas, leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Serve de seis a oito pessoas.

Onde comer

Coco Bambu

Sugestão: Para quem não abre mão da tradição, o Bacalhau à Espanhola é uma das dicas: lombo de bacalhau coberto com cebolas, alho, tomate, salsinha e pimentões e vinho branco. Acompanha arroz branco e batatas gratinadas. Sai a R$ 150, e serve bem duas pessoas. Outra sugestão é o bacalhau em natas, em porção para três comerem bem: lombo de bacalhau em lascas sobre fatias de batata inglesa. Finalizado com natas e gratinado com parmesão e queijo muçarela. Acompanha arroz de brócolis e farofa de ovos. Custa R$ 162.

Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. No domingo, das 11h30 à 0h. Fica no Shopping Praia da Costa. (27) 3141-9100.

Chopp Point

Sugestão: Preparou pratos exclusivos para o feriado da Semana Santa. Um deles é o arroz de bacalhau, servido com pimentões vermelhos e amarelos e cheiro verde. Sai a R$ 49,90, para dois comerem. O peroá também foi colocado em cartaz para aqueles que querem um petisco do mar para acompanhar uma cervejinha. O peixe vai à mesa com batata frita, banana da terra e aipim (R$ 64,90, para dois).

Serviço: Abre hoje das 10h às 22h. Neste sábado, das 10h às 23h. Fecha apenas no domingo. Fica no Shopping Laranjeiras, na Serra. (27) 3341-7542.

Picnic Chocolates

Sugestão: Apesar do nome sugerir doçuras, o Picnic é uma boa pedida para o banquete do feriado. Por lá, o camarão VG é preparado ao molho de ervas com tomate cereja, rúcula e gorgonzola. Acompanha arroz, fritas ou purê e custa R$ 109, para duas pessoas comerem bem.

Serviço: Terá funcionamento normal durante todo o feriado, abrindo das 7h às 18h. Fica no km 42,6 da BR-262, em Domingos Martins.

Madero

Sugestão: O filé de tilápia ganha duas versões no restaurante, geralmente conhecido pelas carnes do menu: com um fio de azeite e alcaparras, acompanhado por salada (R$ 42); ou com molho de tomates e camarões, também acompanhado por salada (R$ 53). Os pratos são individuais.

Serviço: De segunda a quinta-feira, das 11h45 às 15h, e das 18h às 22h30. Sexta e sábado, das 11h45 às 23h. Domingos e feriados, das 11h45 às 22h30. Unidades nos shoppings Praia da Costa e Vitória. (27) 3227-6466.

Cia do Caranguejo

Sugestão: Por lá, a novidade para a Semana Santa é o tartar de salmão com manga. O prato, pensado especialmente para a data, chega à mesa com torradinhas, é individual, e sai a R$ 37,50.

Serviço: A casa abre durante a semana, das 16h à 0h, e no sábado e domingo das 11h à 0h. Fica na Avenida Des. Dermeval Lyrio, 604-636, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

Emporium Mr. Art

Sugestão: Por lá, o petisco da Semana Santa é o camarão cinza VG sem cabeça marinado na cerveja, frito à milanesa. O quitute acompanha molho três queijos, serve bem duas pessoas, e sai a R$ 76.