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GASTRONOMIA

Praça do Papa terá festival de cerveja pra comemorar 467 anos de Vitória

Programação terá início às 19h, com entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 22:02

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 22:02

Degusta Beer vai levar 12 cervejarias e mais de 100 rótulos de cerveja à Praça do Papa Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação
Incrementando a programação dos 467 anos de Vitória, a Capital recebe um festival de cerveja, música e gastronomia de quinta (6) a domingo (9). Trata-se do Degusta Beer, que pretende levar 12 cervejarias e mais de 100 rótulos de cervejas, além de 13 estabelecimentos gastronômicos e sete bandas, à Praça do Papa, na Enseada do Suá.
Para a edição do aniversário de Vitória, o evento traz algumas novidades como as novas cervejarias capixabas Bigstep, Trarko e Piabier. Quem fica na dúvida sobre por qual tipo de cerveja escolher, Pedro Groberio, sommelier da Cervejaria Barba Ruiva, dá uma dica.
"Existem cervejas para todos os gostos! Então a minha dica para quem quer descobrir mais sobre o mundo das cervejas artesanais e seus estilos, é que, inicie por cervejas que contenham aqueles sabores que já lhe agradam. Dulçor, amargor, maltado, cítrico, frutado, café, chocolate... e intensidade que procura no momento. Seja uma cerveja leve, moderada ou mais alcoólica", explica.
"Saber escolher a cerveja certa para o momento certo, também contribui para ter uma boa experiência. Sol, Praia, calor tendem a harmonizar muito bem com cervejas mais leves, frisantes e refrescantes. Enquanto em tempos mais frios, as cervejas mais encorpadas, aveludadas e envelhecidas tendem a cair como uma luva", completa Pedro Groberio.
Entre as atrações musicais, shows com Fixer, Claudio Bocca, Duets, Samba de Quintal, Quintal Selvagem, entre outros. Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita em todos os dias. Confira a programação das atrações abaixo.
Serviço:
Degusta Beer  Edição Vitória 467 Anos
Onde: Na Praça do Papa, no bairro Enseada do Suá, em Vitória
Quando: de 06 a 08 de Setembro
06 e 07/09  das 17h à 0h.
08 e 09/09  das 15h à 0h.
Cervejarias Confirmadas: Barba Ruiva; Backer; BigStep; Rock Bier; Piabier; Kingbier; Mestre Cervejeiro; Trarko; Noi; Besten; Top Beer; e Bradus
Gastronomia: The Black Box (hambúrguer e hot special artesanal); O Senhor dos Pastéis; Mandando Brasa (churrasco); Mr Frango; Road (hambúrguer gourmet); Pequenos Barbecue churrasquinhos e sanduíches de churrasco); Nomad (churrasco texano); Sergius (hamburguers); Batata da Kekka (batata recheada); Empório da Empada; Te Quiero Churros; Marido Prendado; Miss Cheesecake; e Bambolê Sonheria
Bandas
06/09 - Quinta
21h - Fixer
07/09 - Sexta
19h - Cláudio Bocca
22h - Duet's
08/09 - Sábado
19h - Usados e Semi Novos
22 - Sheep Parafina
09/09 - Domingo
16h  Samba de Quintal
20h - Quintal Selvagem

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