Praça do Papa terá festival de cerveja pra comemorar 467 anos de Vitória

Degusta Beer vai levar 12 cervejarias e mais de 100 rótulos de cerveja à Praça do Papa Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação

Incrementando a programação dos 467 anos de Vitória, a Capital recebe um festival de cerveja, música e gastronomia de quinta (6) a domingo (9). Trata-se do Degusta Beer, que pretende levar 12 cervejarias e mais de 100 rótulos de cervejas, além de 13 estabelecimentos gastronômicos e sete bandas, à Praça do Papa, na Enseada do Suá.

Para a edição do aniversário de Vitória, o evento traz algumas novidades como as novas cervejarias capixabas Bigstep, Trarko e Piabier. Quem fica na dúvida sobre por qual tipo de cerveja escolher, Pedro Groberio, sommelier da Cervejaria Barba Ruiva, dá uma dica.

"Existem cervejas para todos os gostos! Então a minha dica para quem quer descobrir mais sobre o mundo das cervejas artesanais e seus estilos, é que, inicie por cervejas que contenham aqueles sabores que já lhe agradam. Dulçor, amargor, maltado, cítrico, frutado, café, chocolate... e intensidade que procura no momento. Seja uma cerveja leve, moderada ou mais alcoólica", explica.

"Saber escolher a cerveja certa para o momento certo, também contribui para ter uma boa experiência. Sol, Praia, calor tendem a harmonizar muito bem com cervejas mais leves, frisantes e refrescantes. Enquanto em tempos mais frios, as cervejas mais encorpadas, aveludadas e envelhecidas tendem a cair como uma luva", completa Pedro Groberio.

Entre as atrações musicais, shows com Fixer, Claudio Bocca, Duets, Samba de Quintal, Quintal Selvagem, entre outros. Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita em todos os dias. Confira a programação das atrações abaixo.

Serviço:

Degusta Beer  Edição Vitória 467 Anos

Onde: Na Praça do Papa, no bairro Enseada do Suá, em Vitória

Quando: de 06 a 08 de Setembro

06 e 07/09  das 17h à 0h.

08 e 09/09  das 15h à 0h.

Cervejarias Confirmadas: Barba Ruiva; Backer; BigStep; Rock Bier; Piabier; Kingbier; Mestre Cervejeiro; Trarko; Noi; Besten; Top Beer; e Bradus

Gastronomia: The Black Box (hambúrguer e hot special artesanal); O Senhor dos Pastéis; Mandando Brasa (churrasco); Mr Frango; Road (hambúrguer gourmet); Pequenos Barbecue churrasquinhos e sanduíches de churrasco); Nomad (churrasco texano); Sergius (hamburguers); Batata da Kekka (batata recheada); Empório da Empada; Te Quiero Churros; Marido Prendado; Miss Cheesecake; e Bambolê Sonheria

Bandas

06/09 - Quinta

21h - Fixer

07/09 - Sexta

19h - Cláudio Bocca

22h - Duet's

08/09 - Sábado

19h - Usados e Semi Novos

22 - Sheep Parafina

09/09 - Domingo

16h  Samba de Quintal