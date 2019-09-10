Participantes do The Taste Brasil realizam jantar em Colatina

Orgulho dos capixabas na final da 5ª temporada do The Taste Brasil (GNT), que foi ao ar em junho, a colatinense Bia Brunow segue firme na cozinha desde então. Classificada entre os três melhores cozinheiros do programa, Bia assina o cardápio do Liverpub, em Colatina, e recebe lá neste sábado (14) um outro participante do reality, Estefânio Mandu, direto do Recife (PE).
A dupla vai preparar um jantar na estreia do projeto "Noite dos Chefs", a partir das 21h, com mesa de antepastos, frios e entradas; dois pratos principais; e uma sobremesa. Além do menu degustação, que custará R$ 150 por pessoa com reserva antecipada, o evento terá show com a banda Tropical Crowd. No repertório, rock nacional e internacional.
Além de ter participado com Bia do The Taste, o chef trabalhou em grandes restaurantes do Recife, como Quina do Futuro e Antonieta. No prato que fará em Colatina, Estefânio vai usar dois embutidos europeus nunca visto por estas bandas: 'nduja, salame picante típico da Calábria, e sobrassada, linguiça crua e curada espanhola, feita com carne de porco moída, páprica, sal e especiarias.
CARDÁPIO:
Mesa com antepastos, frios e entradas em que os clientes poderão se servir à vontade, durante o evento.
1º prato (Bia Brunow): Short rib com molho agridoce, arroz japonês e legumes tostados;
2º prato (Estefânio Mandu): Massa ao pomodoro, polvo crocante, nduja e sobrassada;
Sobremesa: Texturas de Chocolate.
SERVIÇO:
Noite dos Chefs - Bia Brunow convida Estefânio Mandu.
Quando: sábado, 14/09, às 21h.
Onde: Liverpub Colatina. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina.
Quanto: R$ 150 por pessoa (bebidas à parte). Pagamento antecipado por depósito bancário. Taxa de rolha: R$ 40 por garrafa.
Reservas de mesa e mais informações: (27) 99944-1204 e Instagram.