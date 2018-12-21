Já sabe onde passar a virada de ano? Confira opções de festas

Pode abrir a contagem regressiva! A exatos dez dias para o final do ano de 2018, muita gente já planejou onde passar a virada, mas muitos festeiros ainda estão em busca de uma festa da virada para chamar de sua.

Muitos acham que já está em cima da hora para ir atrás de uma badalação, mas ainda dá tempo de encontrar ingressos disponíveis para as mais diversas festas. Pensando nisso, a equipe do Prazer&Cia reuniu opções para que 2019 seja recebido em grande estilo por quem é mais animado e não abre mão de festejar a chegada de um novo ciclo.

A analista de eventos Stephania Ribeiro Martins, 24, e a auxiliar de escritório Esther Vasconcelos Galdino dos Santos, 24, priorizaram a vista na hora de escolher o destino do dia 31 de dezembro. As duas decidiram aproveitar o Réveillon Ilha Sensations Sem Fronteiras, no Ilha Shows.

Neste ano, a casa vai oferecer um bufê assinado pelo chef Emerson Anunciação, com pratos de diversos lugares do mundo. Entre os destaques estão alquimias da gastronomia local, além de pratos baianos, italianos, mexicanos, orientais e árabes. O open bar inclui cerveja, água, sucos, refrigerantes, além de drinques, vodcas nacional e importada, uísque 8 anos e espumante.

A música fica por conta da banda Bandeira 2 e da equipe de DJs da One Nice Experience. O local foi dividido em três espaços: lounge ilha (com sofás, bistrôs e pufes), camarote (com mesas e cadeiras escolhidos no momento da compra) e frontstage (com bistrôs e pufes a serem ocupados por ordem de chegada). Os ingressos custam a partir de R$ 280 (2º lote), e estão à venda no site Blueticket.com.br.

Para quem prefere sair de Vitória na data da virada, há opções também no concorrido balneário de Manguinhos, como o Enseada e o Espaço Maria Mariana, que terão esquemas distintos. O primeiro fará bufê com tudo incluído a partir de R$ 300 (por pessoa), enquanto o segundo terá a festa com entrada a R$ 120 e comes e bebes pagos à parte.

Já em Guarapari, as festas têm pegada mais glamurosa, ideais para o público jovem que não quer deixar de badalar nem no último dia do ano  muito menos no primeiro dia do próximo. Siribeira, Cafe de la Musique, Mansão 300º e o Multiplace Mais prometem figurar entre os destinos mais concorridos da Cidade Saúde.

No tradicional clube Siribeira, por exemplo, quem comanda a noite é o grupo SambAdm, que recebe o reforço da dupla sertaneja Breno & Bernardo e também de DJ. A casa aposta no serviço all inclusive, com pratos variados das cozinhas capixaba, mineira e baiana, petiscos e mais. A festa começa às 22h e as entradas custam a partir de R$ 245 (por pessoa).

Já no Multiplace Mais, localizado em Meaípe, o agito está garantido com o grupo Molejo e o Projeto 21, dos globais Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita. A festa tem início às 22h, com bebida e comida liberadas, e sai a partir de R$ 220 por pessoa.

CONFIRA

Multiplace Mais

O que vai ter: A noite terá dois shows nacionais: Molejo e Projeto 21, com os globais Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita. A festa começa às 22h, e terá bebida e comida liberadas nos camarotes 1 e 2. Os preços partem de R$ 220 por pessoa, e os ingressos estão à venda em Ticketpremium.com.br.

Onde fica: Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari.

Coco Bambu Vila Velha

O que vai ter: Das 21h às 3h, a festa vai rolar com a banda Snaps e DJ, pista de dança, espaço kids com monitores e bufê com comida liberada. A entrada custa R$ 250 por pessoa, e as bebidas são pagas à parte. Crianças de 0 a 5 anos não pagam, e de 6 a 10 anos pagam meia. Entre os pratos servidos estarão a tradicional carne de sol da casa, além de pratos com camarão, petiscos, mini hambúrgueres e mais. Os convivas que quiserem levar o próprio espumante pagam rolha de R$ 50.

Onde fica: Shopping Praia da Costa. Rua Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.

Mansão 300º

O que vai ter: A festa da virada no local irá das 22h30 às 6h, com DJ Flyp, Banda Trilha, Victor Vale, DJ Bero Costa, Pedro e Lucas e DJ Monia Lombardi. O evento é open bar e open food, com bufê oriental, pizzas, espetinhos, massas, comida de boteco e outros belisquetes, além de café da manhã. Já entre as bebidas, haverá de vodca a uísque, passando também pelas não-alcoólicas. Os ingressos, à venda no Blueticket, estão no 5º lote, e custam R$ 495 por pessoa.

Onde fica: Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari.

Espaço Maria Mariana

O que vai ter: Com uma pegada bem despojada e pé na areia, o restaurante à beira do mar de Manguinhos terá show com a banda Máquina do Tempo. A festa começa às 22h e segue até as 3h, e a entrada sai a R$ 120 por pessoa (o valor deve ser pago na reserva). Os comes e bebes serão pagos à parte, e quem quiser levar o próprio espumante paga R$ 20 pelo valor da rolha. Para comer, entram em cena tábuas com comidas típicas da data (pernil, carne assada, frutas e castanhas e mais), além de entradinhas como bobó crocante, pastel e outros petiscos.

Onde fica: Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 3243-2441, (27)

República da Barra

O que vai ter: No local vai rolar a festa Paz, Amor & Disco Voador, com banda de congo, Paco DJ, e a banda Vitrolla. Food trucks garantem os belisquetes da noite, que também terá bares servindo bebidas. A entrada custa a partir de R$ 60 por pessoa, e está à venda nas unidades da La Vitta Saladeria, Mavericks (Shopping Vitória), Dólar Câmbio Turismo, e no site SuperTicket.com.br.

Onde fica: Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 99818-8094.

Ilha Shows

O que vai ter: Neste ano, o tema será Ilha Sensations Sem Fronteiras, com uma referência ao menu que a casa vai oferecer, assinado pelo chef Emerson Anunciação. Durante a festa, serão servidos quitutes das cozinhas capixaba, mineira, baiana, italiana, mexicana, japonesa e mais, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A música fica por conta da banda Bandeira 2 e de DJs. O local foi dividido em três espaços: Lounge Ilha, camarote e frontstage. Os preços partem de R$ 245 por pessoa, e as entradas estão à venda no site Blueticket, nas lojas Jaklayne Joias e Acesso Vip, Bar dos Meninos e Bicho Guloso.

Onde fica: Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. (27) 3224-3726.

Siribeira

O que vai ter: Com estrutura reformulada, o tradicional clube de Guarapari terá show com o grupo SambAdm, que promete tocar um repertório variado, do rock ao pop, passando pelo samba e pelo pagode. A dupla sertaneja Breno & Bernardo e um DJ também completam a festa, que ainda terá bufê com direito a comida e bebida liberadas. Na lista, estão pratos variados, com quitutes da cozinha capixaba, da mineira, baiana, italiana e mais. O agito começa às 22h, e as entradas custam a partir de R$ 245 (por pessoa).

Onde fica: Rua Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. (27)

Embrazado

O que vai ter: Localizada no Triângulo das Bermudas, a casa terá o Projeto 21 (P21) como atração da noite. Comandado pelos amigos Marcello Mello Jr. e Bernardo Mesquita, o projeto apresenta um repertório eclético voltado para o pop, pagode e sertanejo. O grupo PedalaSamba completa a noite. O evento terá bufê com comidas e bebidas liberadas, além de uma mesa de café da manhã para os convivas. O primeiro lote dos ingressos custa R$ 180 por pessoa, e está à venda em Superticket.com.br.

Onde fica: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Triângulo das Bermudas.

Cafe de La Musique Guarapari

O que vai ter: No formato beach club, o local tem 70 mil metros quadrados e vai receber na noite da virada o cantor Thiago Martins, além de Kvsh, Phynos Live e DJ Phill Fernandes. A entrada custa R$ 600 (por pessoa), e dá direito a open bar com cerveja, refrigerante, vodca, espumante, energético, água, uísque, gin e suco, além de open food com mini burgers, pizza, crepes, espetinhos de carnes diversas, comida japonesa, além de saladas, churros, doces, café da manhã e mesa de frutas. Os ingressos estão à venda em www.eventbrite.com.br.

Onde fica: Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.

Enseada de Manguinhos

O que vai ter: Das 21h às 2h, terá festa da virada embalada pela cantora Viviane Miranda e a banda 80 A Mais. Haverá queima de fogos. Os festeiros também terão à disposição uma mesa com entradas, comidas de boteco, frutos do mar, sobremesas e outros quitutes. A entrada sai a R$ 300 (individual) ou R$ 550 (casal), e R$ 120 (pessoas de 8 a 15 anos). O pagamento deve ser feito no ato da reserva.

Onde fica: Rua Ceciliano Abel de Almeida, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.

Mokai Vitória

O que vai ter: A atração da noite será a banda Prisma, além de DJ. Com vista privilegiada de Vitória, a casa localizada na Ilha do Boi vai oferecer bufê com comida e bebida liberados, incluindo drinques diversos, mesa de frios e antepastos, bufê italiano, de mariscos e mesa de frutas. A festa vai das 22h às 4h, e as entradas custam R$ 400 por pessoa (lote promocional). Um atrativo do local é o espaço kids. Os ingressos estão à venda no site SuperTicket, e nas lojas Mavericks, La Vitta, Espaço Original (Guarapari) e Hering (Castelo e Venda Nova).

Onde fica: Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0022.

Prime Hall

O que vai ter: Serão seis horas de festa em ambiente climatizado com estacionamento e vista para a praia de Camburi. Um dos diferenciais da festa é que, na hora da virada, os convidados poderão descer para acompanhar a maior queima de fogos do Espírito Santo, na praia de Camburi, e depois retornarem ao cerimonial para continuar na festa. Além de DJs, vão se apresentar Dinho Netto e Banda. Serão servidas pratos típicos de réveillon, buffet de cozinha brasileira, menu capixaba e ilha de comida japonesa. Todos os ingressos têm acesso ao mesmo open bar e open food. Os convites podem ser comprados no Prime Hall ou no BlueTicket. As entradas custam de R$ 250 a R$ 350 por pessoa no primeiro lote.