Gastrobares fazem sucesso na Grande Vitória; veja onde curtir no ES

Até os mais antenados no mundo da gastronomia estão comemorando a chegada de alguns gastrobares ao Espírito Santo. A tendência, que já bomba em grandes metrópoles do Brasil, como São Paulo, e do mundo está sendo bem aceita pelos capixabas, já que esses locais são sediados por ambientes descontraídos e em conta - financeiramente falando. No geral, a ideia é oferecer uma carta de drinques refinada junto de releituras de pratos de restaurantes e comidas de botecos que se equilibram entre o luxo de um cardápio elaborado e a modéstia do menu de um bar.

SERRA GANHA UM GASTROBAR PRA CHAMAR DE SEU

Laranjeiras, na Serra, vai receber um novo empreendimento nesses moldes na noite desta quinta-feira (7). O administrador Roberto Cyrino viu o modelo de negócio em São Paulo, com parte de sua equipe, e decidiu trazê-lo para o Estado. Ele garante que contou com a ajuda de uma chef, que desenvolveu um cardápio exclusivo respeitando as regras de um gastrobar.

"E nós já estamos recebendo um feedback positivo do pessoal do entorno. Quem passa em frente ao Hangar (nome dado ao local) já pergunta e comenta sobre a novidade. Isso também está acontecendo nas nossas redes sociais", completa. Confira alguns pratos do local na galeria abaixo.

Roberto decidiu implementar o gastrobar na Serra porque vê que a cidade não contava com nada parecido, já que, em Vitória e Vila Velha, alguns locais já estão indo por esse nicho da gastronomia. "E a Serra e o Espírito Santo merecem. É algo que está bombando nas grandes capitais justamente por unir essas referências de restaurantes requintados e comidas de boteco com drinques e bebidas para todos os gostos", aponta.

"GAYSTRO" FAZ SUCESSO EM VITÓRIA

Gastrobar nós já aprendemos o que é, mas e gaystrobar? Bom, nada mais nada menos do que o mesmo conceito de lugar só que com temática LGBT. Há exatamente quatro semanas, os sócios Julio Padilha e Rafa Cisne montaram o Cleópatra Gaystrobar, na Rua da Lama, em Vitória. Com influências de estabelecimentos da Califórnia e Nova York, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha, o point de Vitória brinca com algumas características do universo LGBT buscando sempre trazer um debate saudável à tona.

Logo na porta de entrada, o clássico tapete de "Seja Bem-vindo" dá espaço a outro com os dizeres "Seja Bem Viado" e até parte da decoração do banheiro tem o intuito de valorizar a comunidade gay, como conta Rafaella. "A ideia também surgiu de uma necessidade que a gente enxergou no mercado de Vitória. Nós temos um outro empreendimento de saladas na Enseada do Suá, também na Capital, e por um palpite decidimos investir nesse espaço em Jardim da Penha", lembra. "A vida é muito pesada. Nós estamos tentando trazer de volta a leveza por meio da comunicação", afirma, justificando os elementos visuais.

Rafaella destaca que há algum tempos os sócios estavam de olho em um ponto da Rua da Lama e quando ele ficou vago, partiram para a negociação. Em seguida, escolheram "Cleópatra" para o nome, que tem explicação: "Cleópatra' não tem gênero. Não é homem, não é mulher, não é trans... É uma força, uma potência que existe dentro de todos os seres humanos e, apesar de termos uma inspiração na Cleópatra egípcia, a nossa é muito mais contemporânea", brinca.

Hoje, o bar trabalha para juntar mais grupos de minorias para que todos, juntos, tenham força. "A gente percebe que de uma forma ou de outra o ambiente do bar proporciona o debate e que muitas pessoas fazem isso no tempo que ficam aqui. Estamos com novos projetos para fazer do bar um ponto de apoio, até para deixar os clientes à vontade, o que não acontece em todos os lugares", conclui.

ROTEIRO

Gazeta Online reuniu alguns gastrobares da Grande Vitória para você conhecer. Confira: reuniu alguns gastrobares da Grande Vitória para você conhecer. Confira:

Hangar Gastrobar

Av. Brauna, 1168, 1º e 2º andares, Colina de Laranjeiras, Serra. Em cima do supermercado Rede.

Funcionamento: Quarta e quinta, das 18h às 1h30; Sexta e sábado, das 18h às 2h30; Domingo, das 12h às 20h

Informações: 99274-3949

Caponata Gastrobar

Rua Henrique Moscoso, 607, Vila Velha; abre de segunda a sábado a partir das 18h

Mais informações: (27) 3020-8448

Caponada Gastrobar, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Cleópatra Gaystro Bar

Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama), 1645, Jardim da Penha, Vitória; abre de terça a sábado a partir das 19h, e aos domingos a partir das 14h.

Cleópatra Gaystrobar, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Aveiro Gastro Bar

Avenida Cristóvão Colombo, Cristóvão Colombo, Vila Velha; abre de acordo com programação pré-determinada

Mais informações: (27) 99622-7210

Aveiro Gastrobar, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Gastrobar Deck 81

Avenida Resplendor, 81, Vila Velha; abre de segunda a sexta a partir das 16h, e aos sábados a partir das 12h

Mais informações: (27) 99728-7125

Gastrobar Deck 81, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Capone Gastrobar

Rua Turmalina, 847, Vila Nova, Pancas; abre de quarta a sábado a partir das 18h30, e aos domingos a partir das 11h

Capone Gastrobar, em Pancas Crédito: Reprodução/Facebook

Marracini Gastro Bar

Avenida Joaquim da Silva Lima, 207, Centro de Guarapari; abre de terça a domingo a partir das 10h

Mais informações: (27) 99649-0344

Marracini Gastro Bar, em Guarapari Crédito: Reprodução/Facebook

Varanda Gourmet Gastrobar

Rua Barão de Timbó, Conceição da Barra; abre de acordo com programação pré-determinada

Mais informações: (27) 99993-6037

Varanda Gourmet Gastrobar, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Facebook

Resenha Gastrobar

Avenida Antônio Guimarães, Guarapari; abre de terça a sábado a partir das 18h30, e domingos a partir das 17h