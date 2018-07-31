Festival reúne música e cerveja para agitar o fim de semana em Muqui

O festival "Cerveja na Praça" está chegando. Além de muita cerveja, o evento promete muitas atrações de sexta (3) a domingo (5). As atrações são as bandas Chico Vin Diesel e Amanita Flying Machine, na sexta (03), a partir das 20h; no sábado (04) o evento começa às 14h, com a brasagem coletiva e som está garantido com Mesa pra 3, Bandeia, Banda Hey, Walking Blues e Dona Zazá.
No domingo (25) a novidade fica por conta das apresentações folclóricas típicas de Muqui, de Boi Pintadinho e Folia de Reis, a partir das 14h. E seguida, atendendo a pedidos, o samba de raiz vai rolar com Netinha e Jonil, prometendo deixar a tarde super animada. Às 18h, quem sobe ao paco é a banda Projeto Paralelo 80 e fechando o festival, teremos a voz potente de Dan Abranches.
A quarta edição do evento tem como tema a "História da Cerveja". Durante três dias a praça de Muqui vai receber as melhores cervejas artesanais de vários lugares do país e gastronomia de alto padrão. A expectativa é de um público de mais de 15 mil pessoas.
"Entraremos ainda mais neste mundo tão interessante e cheio de curiosidades. A ideia é sempre aliar o festival a algum tema que reforce esta paixão pela cerveja, tanto de quem faz, quanto de quem consome", conta Martina Martins, que é organizadora do evento ao lado do marido Rodrigo Moulin.
SERVIÇO:
4º Festival Cerveja na Praça
Quando: de sexta (3) a domingo (5)
Horários:
03/08 - 18h às 1h
04/08 - 14h às 24h
05/08 - 12h as 22h
Onde: Jardim Público Municipal, Centro - Muqui/ES
Entrada franca
Cervejarias confirmadas: Backer, Noi, Bradus, Kingbier, Hood, Bruder, Trópica, Altezza, Reserva do Gerente, Besten, Show de Bola e Rock Beer.
Gastronomia confirmada: Rock Burger, Retrô 50, Bistruck, Vinotage Comida Alemã, Mandando Brasa, The Chicken, Candy Ice Sorvete na Chapa.