Confira seleção de cervejas fit: para ficar 'alegre', mas em forma

Tim tim: um brinde à boa forma Crédito: Picture Alliance/Divulgação

Os médicos e nutricionistas enchem a boca para falar que um dos grandes vilões de qualquer dieta é o álcool. E não é para menos, já que o efeito dos ingredientes da bebida no metabolismo do organismo gera ganho de peso, além do excesso ser naturalmente ruim para o corpo. Assim, corremos atrás de selecionar rótulos menos calóricos e que, consequentemente, engordam pouco ou quase nada.

Geralmente, as chamadas cervejas fit ou cervejas low carb possuem ingredientes mais naturais, não passam por processos químicos induzidos industrialmente e, quase sempre, têm uma concentração de malte superior. Mas isso não é regra, como explica Taiga Cazatine, beer huntress (responsável por descobrir rótulos e trazer novidades para o e-commerce) da Beer.com.br. "Tem que pensar como se fosse uma receita de bolo. A receita do bolo tem ingredientes que são os 'básicos', que tem que ter. Tudo o que você colocar a mais acaba sendo excesso e, quanto mais tiver de excesso, mais calórico será", compara.

Ela explica que a cerveja leva, basicamente, água, grãos - aqui entram malte e cevada - e lúpulo. "A partir desses itens é que começam a colocar mais ingredientes para criar os estilos de cerveja. E os nomes não são tão difíceis como parecem. Seguem a lógica do bolo, também. O bolo floresta negra todo mundo sabe o que é. Os nomes das cervejas só não são mais conhecidos porque não estamos habituados", relata.

Segundo a sommelière de cervejas, se for adicionada à receita alguma fruta, a cerveja pode continuar tendo baixa caloria. "Mas um outro fator que é importante observar é o teor alcoólico. Também não é regra, mas costumam ser mais fitness as cervejas com menos álcool", pontua.

Conhecidas como cervejas leves ou refrescantes, essas são as que menos engordam. No geral, não têm mais de 5,5% de teor alcoólico.

CERVEJA LOW CARB

A cervejaria de Noi, de Niterói, no Rio de Janeiro, foi a primeira a produzir a chamada cerveja low carb, que inclusive foi lançada em primeira mão para os capixabas em evento que aconteceu em Vitória neste ano. O fato de a bebida ter menos carboidrato contribui para que ela seja fitness e engorde menos - ou, nesse caso, praticamente nada.

Tanto é que esse tipo de variação de cerveja é o preferido por atletas, por exemplo, que não podem comprometer a dieta e o desempenho físico nunca e muito menos por uma bebida.

A Noi Low Carb tem 4% de teor alcoólico, é leve e refrescante e possui notas de cereais e pão no aroma e no sabor, além de um leve amargor. A cada 100 ml essa bebida tem 28 calorias. Ou seja, menos de 100 calorias por lata.

A marca indica que a bebida pode ser consumida até por quem segue a dieta low carb ou a dieta paleolítica.

A SELEÇÃO

Confira a seleção de cervejas fitness feita pelo Gazeta Online, com a ajuda da beer huntress Taiga Cezarine:

- Low Carb Noi Pilsen, 355 ml, R$ 11,90 (no site Bro's Beer)

Cerveja - Low Carb Crédito: Divulgação

- Baden Baden Cristal American Larger, 600 ml, R$ 15,90 (no site Beer.com.br)

- Lake Side Beer, 355 ml, R$ 9,90 (no site Bro's Beer)

Cerveja - Sem Gluten Crédito: Divulgação

- Kirin Ichiban Premium Lager, 355 ml, R$ 4,50 (no site Beer.com.br)

- Tupiniquim Pilsen, 310 ml, R$ 12,30 (no site Beer.com.br)

- Estrella Galicia Premium Lager, 330 ml, R$ 6,50 (no site Beer.com.br)

- 3Cariocas Cariocaholic Pilsen, 500 ml, R$ 8 (no site Beer.com.br)

- Eisenbahn Pilsen, 355 ml, R$ 5,99 (no site Divvino)