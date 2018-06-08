Confira 15 opções gastronômicas para celebrar o Dia dos Namorados

Comemorado na próxima terça-feira, o Dia dos Namorados é um bom pretexto para trocar presentes e carinhos. Além disso, muitos casais optam por reservar um tempinho para celebrar a data especial com um jantar romântico à altura.

Como um incentivo aos mais apaixonados, a equipe do Prazer&Cia reuniu nesta edição sugestões para os mais diversos paladares. No total, são 16 opções que vão do hambúrguer à gastronomia contemporânea.

Neste ano, boa parte dos restaurantes preferiu oferecer menus fechados. Alguns estipularam preço por pessoa, outros por casal, sempre com direito a entrada, prato principal e sobremesa. É o caso do Los Chicos e do Brasa Prime, por exemplo.

Há também as casas que oferecem drinques de boas-vindas e/ou sobremesa de cortesia, como o Terra à Vista, novidade na Serra, e degustação de vinhos, como o Coco Bambu, em Vila Velha. Entre as boas pedidas para a data está o menu do Enseada Mediterrâneo, que abrirá para o jantar especialmente na terça-feira, a partir das 20h. Por lá, a chef Luiza Sampaio preparou menu fechado a R$ 190 por casal, com opções de risoto, frutos do mar e filé mignon de prato principal.

Quem quiser curtir um friozinho ainda pode escolher o sábado (9) ou a terça-feira (12) para ir a Santa Teresa prestigiar o menu do Cafe Haus.

Confira as dicas

Aleixo

Menu: A sugestão do chef Jonathan Nery Erlaches é o camarão VG com shimeji rosa, acompanhado por um cremoso mousseline de batata baroa e crispy também de baroa. O prato, criado especialmente para a data, sai a R$ 115. Também há outras boas pedidas para o menu do jantar, como o atum selado com talharim de pupunha ao alho negro e molho de espumante (R$ 89) e o badejo grelhado com falso caviar e legumes da estação (R$ 112). De sobremesa, vale pedir o grand gâteau de chocolate belga com picolé de chocolate branco e castanha de caju (R$ 36).

Serviço: O restaurante abre diariamente. De segunda a quinta, das 12h à 0h. Sexta e sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12 às 16h. Rua Aleixo Neto, 1204, Praia do Canto, Vitória. Reservas pelo (27) 3322-7400.

Terra à Vista

Menu: Novidade no Shopping Mestre Álvaro, o restaurante tem pratos bem brasileiros, como a moqueca e o arrumadinho, mas também serve bons cortes de carne, como o prime rib de angus. Quem fizer pré-reserva de mesa até o domingo, dia 10, ganhará um drinque de boas-vindas e uma sobremesa. Além disso, também haverá música ao vivo para os casais.

Serviço: Segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 0h30. Domingo, das 11h30 às 22h30. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Reservas pelo (27) 3010-3290.

Pachamama

Menu: O restaurante peruano terá menu fechado, a R$ 135 por pessoa. São três opções de entrada (salada de quinoa crocante com camarões teriyaki, salmão ponzul e ceviche a lo macho), três opções de prato principal (salmão grelhado ao pisco com mousseline de alcachofra, ossobuco brasato com risoto silvestre ou creme de mandioca e abóbora com camarão ao molho chimichurri). Para adoçar o paladar, sorvete de queijo com maracujá, cheesecake novo andino e picarones com mel de açaí.

Serviço: Abre todos os dias, das 11h30 às 15h30, e das 18h à 0h. Rua Eugênio Netto, 119, Praia do Canto, Vitória. Reservas pelo (27) 99277-2879.

Cantina do Bacco

Menu: Uma das boas pedidas para o jantar dos namorados é a grelhada mista. Muito bem servida, chega à mesa com camarão com e sem casca, lagosta, lula e atum, com um acompanhamento à escolha do casal. A porção para dois sai a R$ 145,50. Massas, risotos, carnes e saladas também compõem o menu. Na compra de um Chandon, a casa vai presentear o casal com um kit especial da marca, com duas taças exclusivas que viram copos.

Serviço: Diariamente, das 12h às 23h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 66, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-0847. Também no Shopping Vitória e em Jardim Camburi.

Los Chicos

Menu: O point mexicano terá menu fechado, a R$ 175 por casal (bebidas são pagas à parte). O valor inclui entrada, prato principal e sobremesa para os dois convivas. De entrada, há duas opções de tortilhas, uma com frango e outra com barriguinha suína defumada. Também há duas opções de prato principal. O casal deve escolher uma das alternativas para compartilhar: chorizo em tiras, coberto com camarões médios e molho beern cheese, servido com batatas rústicas; e pulled pork artesanal, costela suína defumada e bife ancho defumado, acompanhados por coleslaw (salada de repolho típica americana), batatas rústicas, tortilhas de trigo ou pão brioche. Para adoçar o paladar, churros artesanais servidos com doce de leite, ganache de chocolate meio amargo e creme de avelã.

Serviço: De terça a domingo, das 18h30 às 23h. Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.

Coco Bambu

Menu: O restaurante terá música ao vivo especialmente para a data, além de uma degustação de vinhos para os casais. Entre as sugestões para o jantar estão os pratos com o carro-chefe da casa: frutos do mar.

Serviço: De segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Victoria Point Burger

Menu: Para a semana dos namorados, a hamburgueria lançou uma opção especial batizada de Lampião e Maria Bonita. O sanduba vai à mesa com pão brioche, queijo minas frescal, bacon em cubinhos, carne seca flambada na cachaça, couve crispy e maionese de alho. Sai a R$ 21,90, e estará no menu a partir de domingo, dia 10. A guloseima também estará disponível no menu do delivery.

Serviço: Diariamente, das 18h à 0h. Rua General Câmara, Praia do Suá, Vitória. (27) 3134-4554 ou (27) 99718-8254.

Brasa Prime

Menu: Recém-inaugurada na Praia do Canto, a steak house terá menu fechado a R$ 159,90 por casal para a terça-feira, dia 12. O valor dá direito a uma entrada, um prato principal com corte americano de carne (prime ribs com batatas rústicas e risoto de funghi) ou dois pratos com cortes argentinos (que podem ser filé mignon ou chorizo ou picanha), além de uma sobremesa. Além do cardápio especial, o restaurante também terá o vinho português Messias Selection pelo preço promocional de R$ 49,90.

Serviço: Aberto para almoço diariamente, das 11h30 às 15h. Para o jantar, de terça a sábado, das 18h às 23h. Rua Madeira de Freitas, 88, Praia do Canto, Vitória. Reservas via whatsapp pelo número (28) 99920-2426.

Bristol Easy Hotel

Menu: No hotel, o menu completo para o jantar do casal sai a R$ 116. Já o pacote que inclui o jantar, hospedagem em suíte decorada, chocolates finos e café da manhã sai a R$ 299. Para o jantar haverá duas opções de entrada, dois pratos principais (um com filé de tilápia e outro com filé ao molho madeira), e duas opções de sobremesa. O drinque de boas-vindas é cortesia.

Serviço: O jantar estará disponível das 19h às 22h30. Rodovia do Sol, 700, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Café Teugrano

Menu: A torta choquito é a boa pedida na cafeteria. A base é feita com biscoito, o recheio de caramelo com crocante de amendoim, e a cobertura com ganache de chocolate e flocos de arroz. A doçura fica em cartaz nas duas unidades até o dia 17, e sai a R$ 13 a fatia.

Serviço: Diariamente, das 8h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406. Também no Shopping Praia da Costa.

Golden Tulip Vitória

Menu: Por R$ 220, o casal terá direito a canapés de boas-vindas, entrada, primeiro prato, segundo prato e bebidas não-alcoólicas. De entrada, ceviche de salmão com avocado. O primeiro prato será sorrentino recheado com muçarela de búfala e molho de tomate assado. O limpa palato, servido entre um prato e outro, será o sorbet de limão com espumante. Já o segundo prato, bife de chorizo grelhado com gratinado de batatas e ervilhas tortas. Para adoçar o paladar, mil folhas com doce de leite. Espumante e vinho tinto também estarão disponíveis para o brinde.

Serviço: O jantar será servido a partir das 20h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3533-1300. Reservas pelo [email protected]

Espírito Cacau

Menu: A loja conceito no Day by Day terá sobremesas especiais para a semana. As doçuras entrarão em cena a partir deste sábado, dia 9, e seguem disponíveis até o dia 17 de junho. Uma das novidades é o fondue de chocolate com um toque de amêndoas ou amendoim, acompanhado por morangos, banana e marshmallow (R$ 58,50). Outra dica é o dueto de corações: casquinhas de chocolate recheadas com gelato de chocolate, chantilly e morangos (R$ 21, também para compartilhar).

Serviço: Diariamente, das 9h às 20h. Rua Elesbão Linhares, 42, Shopping Day By Day, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.

Cafe Haus

Menu: O restaurante terá menu especial neste sábado, dia 9, e também na terça-feira, dia 12, a R$ 130 por pessoa, com bebidas pagas à parte. São três opções de entrada, três pratos principais (risoto de camarão, nhoque ao funghi e filé, ou voeuf bourguignon com polenta) e uma sobremesa (pannacotta de nutella).

Serviço: Domingo e quinta-feira, das 11h às 17h. Sexta e sábado, das 11h às 23h. Avenida José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. Reservas pelo (27) 3259-1329 ou (27) 99277-5264.

Enseada

Menu: O restaurante da chef Luiza Sampaio vai abrir à noite especialmente no dia dos namorados. O jantar sai a R$ 190 por casal, com entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte). Entre os principais, há o risoto de queijo brie, alho poró e cogumelos Paris; frutos do mar com palmito assado com ervas; e filé mignon com espaguete à carbonara.

Serviço: Abre na terça às 20h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184.

Gelateria Milano

Menu: O lançamento para a data é o gelato de chocolate com pimenta. O sabor ficará disponível na vitrine durante toda a temporada de inverno.