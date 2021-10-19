Como fazer bolo de pão de queijo para o lanche; veja receita

O pão de queijo é item praticamente obrigatório no lanche de muitos brasileiros. E se você não resiste a essas bolinhas macias, douradinhas e cheirosas para acompanhar o café, que tal inovar no formato e testar a versão bolo? Na receita abaixo, você aprende como fazer essa delícia super prática e gostosa.
BOLO DE PÃO DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- 3 ovos inteiros
- 3 xícaras (chá) de polvilho doce
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 xícara (chá) de óleo
- 1 colher (café) de sal
- 150g de queijo parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno em 180ºC por 20 minutos e unte com óleo uma forma redonda com furo central.
- Bata no liquidificador os ovos, o leite e o óleo.
- Em uma vasilha, misture aos poucos o polvilho, o queijo ralado e a mistura do liquidificador.
- Adicione por último o fermento e mexa delicadamente por alguns segundos.
- Despeje a massa na forma e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos.
Fonte: Mococa.