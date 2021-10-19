Como fazer bolo de pão de queijo para o lanche; veja receita

Curtiu essa ideia super prática e gostosa para acompanhar o café? Então, preaqueça o forno e siga as instruções passo-a-passo

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:36

Evelize Calmon

Bolo de pão de queijo: opção quentinha e cheirosa para a mesa do lanche  Crédito: Mococa/Divulgação
pão de queijo é item praticamente obrigatório no lanche de muitos brasileiros. E se você não resiste a essas bolinhas macias, douradinhas e cheirosas para acompanhar o café, que tal inovar no formato e testar a versão bolo? Na receita abaixo, você aprende como fazer essa delícia super prática e gostosa. 

BOLO DE PÃO DE QUEIJO

INGREDIENTES:
  • 3 ovos inteiros
  • 3 xícaras (chá) de polvilho doce
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 xícara (chá) de óleo
  • 1 colher (café) de sal
  • 150g de queijo parmesão ralado 
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno em 180ºC por 20 minutos e unte com óleo uma forma redonda com furo central. 
  2. Bata no liquidificador os ovos, o leite e o óleo. 
  3. Em uma vasilha, misture aos poucos o polvilho, o queijo ralado e a mistura do liquidificador. 
  4. Adicione por último o fermento e mexa delicadamente por alguns segundos. 
  5. Despeje a massa na forma e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Pão de alho com coração de frango e queijo derretido é vapt-vupt

Aprenda a preparar pão de alho com mix de queijos e ervas

Que tal um pãozinho caseiro recheado com mix de queijos? Veja receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia pão de queijo Receitas Fique bem
