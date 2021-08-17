Confira 3 receitas para comemorar o Dia do Pão de Queijo

Você sabia que no dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Pão de Queijo? A data foi estabelecida em 2007, quando o programa "Mais Você", da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil". Nesse dia, a apresentadora Ana Maria Braga revelou para o Brasil a campeã, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita do pãozinho mais elogiada pelo júri.
Na manhã desta terça-feira (17), Ana Maria relembrou o acontecimento e contou algumas curiosidades. Uma delas é que, apesar de os mineiros serem famosos pelo pão de queijo, os paulistas são os principais consumidores desse quitute no país, seguidos pelos cariocas e pelos gaúchos. Minas só aparece em quarto lugar nesse ranking. E os capixabas, hein?
PÃO DE QUEIJO MINEIRO
Praticidade e rapidez também têm seu lugar na cozinha, e nada como uma receita de frigideira para comprovar isso! Essa de pão de queijo é ideal para quem está na correria e não quer ter trabalho para preparar o lanche. Interessou? Então, clique aqui para conferir passo a passo.
Pão de queijo recheado ou sanduíche de pão de queijo, não importa como você vai chamar. O que vale é a gostosura dessa receita e o quanto ela pode impressionar à mesa. Nela o pãozinho é de queijo do reino e o recheio uma combinação infalível de rosbife e ovo poché. Clique aqui para aprender os segredos dessa delícia!
É só falar em pão de queijo que a gente lembra logo de Minas Gerais, estado onde o quitute é mais famoso e tem versões de água na boca. Então, nada como celebrar o Dia do Pão de Queijo com uma receita autêntica mineira, feita com queijo minas meia cura. Clique aqui para aprendê-la!