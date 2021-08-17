Confira 3 receitas para comemorar o Dia do Pão de Queijo

Você sabia que no dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Pão de Queijo? A data foi estabelecida em 2007, quando o programa "Mais Você", da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil". Nesse dia, a apresentadora Ana Maria Braga revelou para o Brasil a campeã, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita do pãozinho mais elogiada pelo júri.