Queijadinhas de parmesão, coco e leite condensado: veja receita

A queijadinha é um ícone da doçaria brasileira. Sua origem vem da queijada tradicional portuguesa, feita com ovos e queijo Serra da Estrela sob uma fina camada de farinha trigo. No Brasil Colônia, a mistura foi adaptada e acrescida de açúcar, e além das raízes europeias, traz influências dos escravos africanos, que substituíram o queijo por coco.
A receita abaixo é uma versão com leite condensado, coco e parmesão - mas se você desejar, pode substitui-lo por queijo minas meia cura. Fica deliciosa de qualquer jeito!
QUEIJADINHAS COM COCO E LEITE CONDENSADO
Rendimento: 25 unidades
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 35 minutos de forno)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 3 ovos
- 1 lata de leite condensado
- Meia xícara (chá) de manteiga sem sal
- 5 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- 200g de coco seco ralado
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque as gemas previamente passadas pela peneira, as claras e bata com o auxílio de um batedor de arame por cerca de 30 segundos.
- Junte o leite condensado e a manteiga, e misture bem.
- Adicione a farinha de trigo, o queijo ralado e o coco, aos poucos, mexendo até ficar homogêneo.
- Forre formas de empada (6cm de diâmetro) com forminhas de papel e distribua a massa sobre cada uma delas.
- Leve ao forno preaquecido a 180º C por 35 minutos, ou até dourar.
- Retire do forno e sirva as queijadinhas quentes ou frias.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.