Sabores do Brasil

Queijadinhas de parmesão, coco e leite condensado: veja receita

O doce criado no Brasil Colônia a partir da queijada portuguesa tem influência de escravos e tornou-se um ícone em nossa confeitaria

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 jul 2021 às 02:00
Queijadinhas com coco e leite condensado
Queijadinha é um dos doces icônicos do Brasil Crédito: Tadeu Brunelli
A queijadinha é um ícone da doçaria brasileira. Sua origem vem da queijada tradicional portuguesa, feita com ovos e queijo Serra da Estrela sob uma fina camada de farinha trigo. No Brasil Colônia, a mistura foi adaptada e acrescida de açúcar, e além das raízes europeias, traz influências dos escravos africanos, que substituíram o queijo por coco.
A receita abaixo é uma versão com leite condensado, coco e parmesão - mas se você desejar, pode substitui-lo por queijo minas meia cura. Fica deliciosa de qualquer jeito! 

QUEIJADINHAS COM COCO E LEITE CONDENSADO

Rendimento: 25 unidades
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 35 minutos de forno)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 3 ovos
  • 1 lata de leite condensado
  • Meia xícara (chá) de manteiga sem sal
  • 5 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • 200g de coco seco ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, coloque as gemas previamente passadas pela peneira, as claras e bata com o auxílio de um batedor de arame por cerca de 30 segundos. 
  2. Junte o leite condensado e a manteiga, e misture bem. 
  3. Adicione a farinha de trigo, o queijo ralado e o coco, aos poucos, mexendo até ficar homogêneo.
  4. Forre formas de empada (6cm de diâmetro) com forminhas de papel e distribua a massa sobre cada uma delas. 
  5. Leve ao forno preaquecido a 180º C por 35 minutos, ou até dourar.
  6. Retire do forno e sirva as queijadinhas quentes ou frias.

Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Receita: bolinho de queijo é uma boa pedida para petiscar

Baião de dois: onde provar o prato nordestino e suas versões

Dia da Tapioca: conheça opções criativas para comemorar no ES

