Deu fome? Faça um sanduíche de pão de queijo, rosbife e ovo poché

Quando a fome aperta, sanduíches são uma excelente pedida: fáceis e rápidos de fazer, estão sempre à mesa para o lanche. Mas se sobrar um tempinho e der vontade de comer algo gostoso mas diferente, fique de olho na receita abaixo. No lugar do pão tradicional entra o de queijo reino.
No recheio, queijo prato, ovo poché (a glória para quem adora gema mole) e fatias de rosbife - clique aqui para uma receita de rosbife de filé mignon. Agora, vamos ao preparo do sanduba:
SANDUÍCHE DE PÃO DE QUEIJO, ROSBIFE E OVO POCHÉ
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- Para o pão de queijo:
- 1 xícara (chá) de queijo reino ralado
- 1 xícara (chá) de polvilho azedo
- 1 caixa de creme de leite fresco
- ¼ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
- 1 pitada de sal
- Para o sanduíche:
- 12 fatias de rosbife
- 12 fatias de queijo prato
- 6 ovos
- 1 colher (sopa) de vinagre
- Cebolinha-francesa picada a gosto
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC.
- Para o pão de queijo: misture todos os ingredientes em uma tigela.
- Com uma colher, divida a massa obtendo seis unidades de pão de queijo e coloque em uma assadeira untada com manteiga.
- Asse por aproximadamente 20 minutos.
- Para o ovo poché: separe uma panela pequena e coloque água até a metade. Junte o vinagre e uma pitada de sal.
- Quando ferver, mexa a água com uma colher, em movimentos circulares, até virar um redemoinho. Coloque o ovo no centro e deixe cozinhar por três minutos. Retire da água e repita o processo com os outros ovos.
- Depois que os ovos estiverem prontos, abra os pães de queijo, recheie com rosbife, queijo prato e ovo pochê. Leve por cinco minutos ao forno para o queijo derreter e o ovo esquentar.
- Polvilhe cebolinha no momento de servir.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.