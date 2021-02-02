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Deu fome? Faça um sanduíche de pão de queijo, rosbife e ovo poché

Se a ideia é inovar no lanche, a receita cai bem. Reserve meia horinha para fazer o pão de queijo e capriche na técnica francesa para ovos com gema mole
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:24

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:24

Sanduíche de pão de queijo do reino com rosbife e ovo poché
Sanduíche de pão de queijo do reino com rosbife e ovo poché Crédito: Tirolez/Divulgação
Quando a fome aperta, sanduíches são uma excelente pedida: fáceis e rápidos de fazer, estão sempre à mesa para o lanche. Mas se sobrar um tempinho e der vontade de comer algo gostoso mas diferente, fique de olho na receita abaixo. No lugar do pão tradicional entra o de queijo reino.
No recheio, queijo prato, ovo poché (a glória para quem adora gema mole) e fatias de rosbife - clique aqui para uma receita de rosbife de filé mignon. Agora, vamos ao preparo do sanduba:

SANDUÍCHE DE PÃO DE QUEIJO, ROSBIFE E OVO POCHÉ

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • Para o pão de queijo:
  • 1 xícara (chá) de queijo reino ralado
  • 1 xícara (chá) de polvilho azedo
  • 1 caixa de creme de leite fresco 
  • ¼ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • Manteiga para untar
  • 1 pitada de sal
  • Para o sanduíche:
  • 12 fatias de rosbife
  • 12 fatias de queijo prato 
  • 6 ovos
  • 1 colher (sopa) de vinagre
  • Cebolinha-francesa picada a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200ºC.
  2. Para o pão de queijo: misture todos os ingredientes em uma tigela.
  3. Com uma colher, divida a massa obtendo seis unidades de pão de queijo e coloque em uma assadeira untada com manteiga.
  4. Asse por aproximadamente 20 minutos.
  5. Para o ovo poché: separe uma panela pequena e coloque água até a metade. Junte o vinagre e uma pitada de sal.
  6. Quando ferver, mexa a água com uma colher, em movimentos circulares, até virar um redemoinho. Coloque o ovo no centro e deixe cozinhar por três minutos. Retire da água e repita o processo com os outros ovos.
  7. Depois que os ovos estiverem prontos, abra os pães de queijo, recheie com rosbife, queijo prato e ovo pochê. Leve por cinco minutos ao forno para o queijo derreter e o ovo esquentar.
  8. Polvilhe cebolinha no momento de servir.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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