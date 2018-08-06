Chegando ao ES, Erick Jacquin mostra preferência pela moqueca capixaba

O chef francês Erick Jacquin Crédito: VECCOMM/Divulgação

Erick Jacquin quando ele está falando no reality culinário "MasterChef Brasil", do qual é jurado na televisão? Mas, para os capixabas, melhor do que isso, é ouvir do renomado chef que é na moqueca daqui, que não leva na receita o azeite de dendê, que dá para sentir todos os sabores do ingrediente e do prato. Quem é que não se derrete quando ouve o sonoro "tômpero", com sotaque carregado, dequando ele está falando no reality culinário "MasterChef Brasil", do qual é jurado na televisão? Mas, para os capixabas, melhor do que isso, é ouvir do renomado chef que é na moqueca daqui, que não leva na receita o azeite de dendê, que dá para sentir todos os sabores do ingrediente e do prato.

Gazeta Online, ele deixou clara sua preferência: "O que gosto muito daí é a moqueca capixaba, porque não tem azeite de dendê, então, a gente consegue sentir melhor o gosto dos ingredientes e do prato. Adoro essa moqueca de vocês". Em entrevista ao, ele deixou clara sua preferência: "O que gosto muito daí é a moqueca capixaba, porque não tem azeite de dendê, então, a gente consegue sentir melhor o gosto dos ingredientes e do prato. Adoro essa moqueca de vocês".

O chef francês, que vive no Brasil desde 1994, estará em Vila Velha no próximo sábado (11), quando vai ministrar oficina gratuita em homenagem ao Dia dos Pais, em um shopping. Nela, ele vai ensinar a preparar uma de suas especialidades: o prato petit tartar de salmão e camarão com aspargos e endívias.

. Crédito: Reprodução/Instagram @erickjacquin

Jacquin, que terá sua oficina no Espírito Santo seguida de um outro workshop de harmonização, adianta que, atualmente, as combinações de comida e bebida podem ser feitas de forma muito mais personalizada, ao gosto de quem está tendo a experiência gastronômica. Para o chef e jurado, na verdade, é importante essa liberdade de escolher o que se quer beber. "E devemos beber o que gostamos com o que gostamos de comer. Mas, com esse prato que eu vou apresentar (tartar de salmão), com certeza, fica melhor um vinho branco ou Chardonnay", conclui.

"NÃO SE DEVE SEPARAR COMIDA PARA CRIANÇA E PARA ADULTO"

À espera de gêmeos, com sua esposa, Rosângela Menezes, com quem se casou em outubro de 2015, em cerimônia no Jockey Club de São Paulo - mas já está junto há 13 anos -, Jacquin diz que cresceu na cozinha e que dividir "comida de criança" de "comida de adulto" é algo que não deve ser feito. "A vida de todo mundo, seja adulto ou criança, acontece dentro da cozinha. Eu, por exemplo, chegava da escola e colocava a mochila e meus livros em cima da mesa para estudar enquanto minha mãe cozinhava", revela.

O chef também lembra que no inverno tem gravado o cheiro da sopa, enquanto no verão, com as janelas da cozinha abertas, vinha o odor da salada "ou de algo mais fresco", como ele mesmo diz. Para ele, esses momentos na cozinha são maravilhosos de passar. "Então, o paladar das crianças somos nós, adultos, quem fazemos. Eles não nascem com paladar pronto. Eles formam o paladar com o que os pais oferecem de alimentos, com aquelas coisas boas que te dão para se alimentar. Não tem idade para comer bem, não tem idade para cozinhar. Todo mundo merece comer bem. Isso que é o mais importante de tudo. Para comer bem, todo mundo deve aprender a cozinhar, se esforçar um pouco e cozinhar", avalia.

O SEGREDO DO TARTAR DE JACQUIN

Gazeta Online, o chef garante que a receita não tem "muito segredo", como ele mesmo diz: Prato que ele ensinará em Vila Velha durante sua oficina, o tartar de salmão e camarão é uma das especialidades de Jacquin. Ainda assim, em entrevista ao, o chef garante que a receita não tem "muito segredo", como ele mesmo diz:

Qual é o grande erro que as pessoas cometem fazendo essa receita? E qual é a solução para ele?

O tartar não tem muito segredo, mas podemos dizer que o grande segredo é a qualidade dos produtos utilizados no prato. A exigência com esse tipo de produto deve ser muito alta, o produto precisa ser bonito, fresco. Para fazer um tartar, você precisa de muito cuidado porque é perigoso. Trabalhe de uma forma muito limpa, sem bagunça, em cima do gelo e em determinadas temperaturas recomendadas

E você tem algum segredo no seu tartar que pode revelar?

Não tem segredo. O grande segredo do tartar é a qualidade dos produtos, o resto é o paladar que faz tudo

E sobre o MasterChef que vem por ai? Você pode adiantar alguma coisa?

Estou gravando agora MasterChef Profissionais. É uma turma nova e super legal. São jovens profissionais. Uma coisa importante para entendermos é que "profissional" não é só aquele que tem muito tempo de carreira, mas também aquele que está começando hoje e que tem uma carteira assinada. Esse perfil também é um profissional. O menino que começa a cozinhar hoje ou um chef de cozinha, os dois são profissionais de gastronomia. Não podemos confundir isso

E aqui, no Espírito Santo, experimentou algo que te agradou muito?

O que gosto muito dai é a moqueca capixaba, porque não tem azeite de dendê, então, a gente consegue sentir melhor o gosto dos ingredientes e do prato. Adoro essa moqueca de vocês. Adoro a cidade de Vitória, ainda mais à noite. É linda mesmo. Tudo é muito lindo em Vitória

SERVIÇO

Praia Gourmet

Onde: Shopping Praia da Costa (Vila Velha/ES), na Pracinha do Praia, no piso L1

Quando: 09 a 12 de agosto (quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: Quintas e sextas-feiras  20 horas | Sábados e domingos  a partir das 14h e 15h.

Entrada gratuita | Inscrição no local

Programação:

09/08  Quinta-feira

20h: Henrique - Rick´s Burger | Prime Rib no Sous Vide

Harmonização: Aprendendo a beber - mitos do mundo do vinho com Fabricio Coimbra

10/08 -Sexta-feira

20h: Alessandro Eller | T.Bone Steak -Grelhado no Azeite de Carvão e Ervas Tostadas com Abóbora Defumada e Gorgonzola

Harmonização: Os tipos de vinho e as principais regiões produtoras

11/08 - Sábado

14h às 16h: Aula Kids com UVV

16h às 18h: Erick Jacquin | Petit Tartar de Salmão e Camarão com Aspargos e Endívias

19h: Princípios da Harmonização | Fabrício Coimbra

12/08 - Domingo

15h às 18h: Aula Kids UVV

17h: Workshop: Como escolher e servir o seu vinho | Fabricio Coimbra