Chefs nacionais dão aulas gratuitas na semana dos pais no ES

O chef Erick Jacquin, do programa "MasterChef", estará em Vila Velha Crédito: Divulgação/Band

O Dia dos Pais será comemorado com muito sabor no Espírito Santo. De quinta-feira (2) até o dia 12, diversos chefs locais e nacionais participam de oficinas gourmet em dois shoppings da Grande Vitória dando dicas de harmonização e receitas. Tudo é gratuito e com inscrições prévias.

Entre os nomes estão o chef e jurado do MasterChef Brasil Erick Jacquin, Jefferson Rueda, dono do restaurante A Casa do Porco, no centro de São Paulo, onde o menu se chama De Tudo um Porco, e André Mifano, jurado do programa culinário The Taste Brasil, do canal GNT.

Henrique César Hellmeister, do Ricks Burger, Juarez Campos, Alessandro Eller, Tiago Pedro, Hugo Grassi estão entre os nomes capixabas a participar dos eventos SV Gourmet e Praia Gourmet. Os eventos serão inteiramente gratuitos e o público infantil poderá ser divertir em diversas oficinas gourmet.

O chef Andre Mifano, do programa The Taste Brasil, do GNT Crédito: Trícia Vieira/GNT

INSCRIÇÕES

O primeiro evento começa nesta quinta-feira (2) e vai até o dia 12, na Praça Central do Shopping Vitória, na Capital. As inscrições para participação das aulas-show com chefs locais e nacionais e oficinas infantis podem ser realizadas no site www.shoppingvitoria.com.br . As atividades para adultos contam com 60 vagas por turma, com direito a cadeira e degustação. As atrações para as crianças contam com 30 vagas por turma.

Já o Praia Gourmet acontecerá entre os dias 9 e 12 deste mês, na pracinha do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Os interessados em participar das aulas-show devem fazer as inscrições uma hora antes do início da primeira aula do dia no local.

SERVIÇO

Praia Gourmet

Onde: Shopping Praia da Costa (Vila Velha/ES), na Pracinha do Praia, no piso L1

Quando: 09 a 12 de agosto (quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: Quintas e sextas-feiras  20 horas | Sábados e domingos  a partir das 14h e 15h.

Entrada gratuita | Inscrição no local

Programação:

09/08  Quinta-feira

20h: Henrique - Rick´s Burger | Prime Rib no Sous Vide

Harmonização: Aprendendo a beber - mitos do mundo do vinho com Fabricio Coimbra

10/08 -Sexta-feira

20h: Alessandro Eller | T.Bone Steak -Grelhado no Azeite de Carvão e Ervas Tostadas com Abóbora Defumada e Gorgonzola

Harmonização: Os tipos de vinho e as principais regiões produtoras

11/08 - Sábado

14h às 16h: Aula Kids com UVV

16h às 18h: Erick Jacquin | Petit Tartar de Salmão e Camarão com Aspargos e Endívias

19h: Princípios da Harmonização | Fabrício Coimbra

12/08 - Domingo

15h às 18h: Aula Kids UVV

17h: Workshop: Como escolher e servir o seu vinho | Fabricio Coimbra

18h: Aula-show Real Café Reserva: Metódos de Preparo do Café | Henrique Tristão

SV Gourmet  Dia dos Pais

Quando: de quinta-feira (2) a 12 de agosto

Onde: na Praça Central do Shopping Vitória

Entrada franca

Programação

02/08 - Quinta-feira

18h: Abertura "Cozinha Afetiva entre Pai e Filho", com chef Juarez e Fernando Campos

19h30: "Cozinha a Dois", com casal Rodrigo Abelha e Alline Passamani

03/08 - Sexta-feira

16h: "Delícias sem Culpa e sem Desculpa", com Lilia Meireles, da Faculdade Novo Milênio

18h: "Seu café nunca mais será o mesmo", com Dani Telles, da Café Número 1

19h30: Os segredos da carne", com chef Alessandro Eller

04/08 - Sábado

15h: Aula Kids, com IGA

17h: "Azeite de Oliva: da ancestralidade à nova forma de elaboração", com Marcelo Scofano

19h: "Confeitaria Americana", com Sylvia Lis

05/08 - Domingo

15h: Aula Kids, com IGA

17h: "Sabores e Culturas", com Hugo Grassi

06/08 - Segunda-feira

16h: "Torta Capixaba, com que vinhou eu vou?", com sommelier Franklin Bittencourt, da Faculdade Novo Milênio

18h: "O Legado Guaramare", com Maritza Bojoviski e Marcela Freire

19h30: "Risoto em 4 Versões", com a chef Cleuza Costa, do Della Bistrô

07/08 - Terça-feira

16h: "É fácil viver sem glutén", com Fernanda Cassa e Rafaela Souza, da Faculdade Novo Milênio

18h: "A importância de cozinhar em família para o bem-estar pessoal", com Gustavo Corrêa, do El Rachid

19h30: "O bom da vida é comer", com Saniel Kalil, da Vila Oben

08/08 - Quarta-feira

16h: "Cozinha Afetiva", com Malu Gireli, da Faculdade Novo Milênio

18h: "Culinária Libanesa", com chefs Bruno Poltronieri e Victor Pimenta, do Zattar

19h30: "É fácil receber com estilo", com Júlia Faria e Raissa Franzotti

09/08 - Quinta-feira

16h: "Confeitaria Low Carb", com Harley Gudy, com Faculdade Novo Milênio

18h: "Da Parrilla para o lar", com Matias Salém, do Argento Parrilla

19h30: "Pudins especiais em três versões", com Flávia Gama, da Chocolateria Brasil

10/08 - Sexta-feira

16h: "Folhas que alimentam", com Isaura Caliari, da Faculdade Novo Milênio

18h: "O mundo dos chás e suas variações", com Aline Moreno, da Tea Shopping Vitória

19h30: Aula-show com a chef Jefferson Rueda, do A Casa do Porco Bar

11/08 - Sábado

15h: Mestre Kukinha, com a Buaiz Alimentos

17h: Aula-show com André Mifano, jurado do programa culinário The Taste Brasil, do canal GNT

12/08 - Domingo

15h: Aula Kids, com IGA