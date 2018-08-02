Chefs nacionais dão aulas gratuitas na semana dos pais no ES

O Dia dos Pais será comemorado com muito sabor no Espírito Santo. De quinta-feira (2) até o dia 12, diversos chefs locais e nacionais participam de oficinas gourmet em dois shoppings da Grande Vitória dando dicas de harmonização e receitas. Tudo é gratuito e com inscrições prévias.
Entre os nomes estão o chef e jurado do MasterChef Brasil Erick Jacquin, Jefferson Rueda, dono do restaurante A Casa do Porco, no centro de São Paulo, onde o menu se chama De Tudo um Porco, e André Mifano, jurado do programa culinário The Taste Brasil, do canal GNT.
Henrique César Hellmeister, do Ricks Burger, Juarez Campos, Alessandro Eller, Tiago Pedro, Hugo Grassi estão entre os nomes capixabas a participar dos eventos SV Gourmet e Praia Gourmet. Os eventos serão inteiramente gratuitos e o público infantil poderá ser divertir em diversas oficinas gourmet.
INSCRIÇÕES
O primeiro evento começa nesta quinta-feira (2) e vai até o dia 12, na Praça Central do Shopping Vitória, na Capital. As inscrições para participação das aulas-show com chefs locais e nacionais e oficinas infantis podem ser realizadas no site www.shoppingvitoria.com.br. As atividades para adultos contam com 60 vagas por turma, com direito a cadeira e degustação. As atrações para as crianças contam com 30 vagas por turma.
Já o Praia Gourmet acontecerá entre os dias 9 e 12 deste mês, na pracinha do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Os interessados em participar das aulas-show devem fazer as inscrições uma hora antes do início da primeira aula do dia no local.
SERVIÇO
Praia Gourmet
Onde: Shopping Praia da Costa (Vila Velha/ES), na Pracinha do Praia, no piso L1
Quando: 09 a 12 de agosto (quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo)
Horário: Quintas e sextas-feiras 20 horas | Sábados e domingos a partir das 14h e 15h.
Entrada gratuita | Inscrição no local
Programação:
09/08 Quinta-feira
20h: Henrique - Rick´s Burger | Prime Rib no Sous Vide
Harmonização: Aprendendo a beber - mitos do mundo do vinho com Fabricio Coimbra
10/08 -Sexta-feira
20h: Alessandro Eller | T.Bone Steak -Grelhado no Azeite de Carvão e Ervas Tostadas com Abóbora Defumada e Gorgonzola
Harmonização: Os tipos de vinho e as principais regiões produtoras
11/08 - Sábado
14h às 16h: Aula Kids com UVV
16h às 18h: Erick Jacquin | Petit Tartar de Salmão e Camarão com Aspargos e Endívias
19h: Princípios da Harmonização | Fabrício Coimbra
12/08 - Domingo
15h às 18h: Aula Kids UVV
17h: Workshop: Como escolher e servir o seu vinho | Fabricio Coimbra
18h: Aula-show Real Café Reserva: Metódos de Preparo do Café | Henrique Tristão
SV Gourmet Dia dos Pais
Quando: de quinta-feira (2) a 12 de agosto
Onde: na Praça Central do Shopping Vitória
Entrada franca
Inscrições no site www.shoppingvitoria.com.br
Programação
02/08 - Quinta-feira
18h: Abertura "Cozinha Afetiva entre Pai e Filho", com chef Juarez e Fernando Campos
19h30: "Cozinha a Dois", com casal Rodrigo Abelha e Alline Passamani
03/08 - Sexta-feira
16h: "Delícias sem Culpa e sem Desculpa", com Lilia Meireles, da Faculdade Novo Milênio
18h: "Seu café nunca mais será o mesmo", com Dani Telles, da Café Número 1
19h30: Os segredos da carne", com chef Alessandro Eller
04/08 - Sábado
15h: Aula Kids, com IGA
17h: "Azeite de Oliva: da ancestralidade à nova forma de elaboração", com Marcelo Scofano
19h: "Confeitaria Americana", com Sylvia Lis
05/08 - Domingo
15h: Aula Kids, com IGA
17h: "Sabores e Culturas", com Hugo Grassi
06/08 - Segunda-feira
16h: "Torta Capixaba, com que vinhou eu vou?", com sommelier Franklin Bittencourt, da Faculdade Novo Milênio
18h: "O Legado Guaramare", com Maritza Bojoviski e Marcela Freire
19h30: "Risoto em 4 Versões", com a chef Cleuza Costa, do Della Bistrô
07/08 - Terça-feira
16h: "É fácil viver sem glutén", com Fernanda Cassa e Rafaela Souza, da Faculdade Novo Milênio
18h: "A importância de cozinhar em família para o bem-estar pessoal", com Gustavo Corrêa, do El Rachid
19h30: "O bom da vida é comer", com Saniel Kalil, da Vila Oben
08/08 - Quarta-feira
16h: "Cozinha Afetiva", com Malu Gireli, da Faculdade Novo Milênio
18h: "Culinária Libanesa", com chefs Bruno Poltronieri e Victor Pimenta, do Zattar
19h30: "É fácil receber com estilo", com Júlia Faria e Raissa Franzotti
09/08 - Quinta-feira
16h: "Confeitaria Low Carb", com Harley Gudy, com Faculdade Novo Milênio
18h: "Da Parrilla para o lar", com Matias Salém, do Argento Parrilla
19h30: "Pudins especiais em três versões", com Flávia Gama, da Chocolateria Brasil
10/08 - Sexta-feira
16h: "Folhas que alimentam", com Isaura Caliari, da Faculdade Novo Milênio
18h: "O mundo dos chás e suas variações", com Aline Moreno, da Tea Shopping Vitória
19h30: Aula-show com a chef Jefferson Rueda, do A Casa do Porco Bar
11/08 - Sábado
15h: Mestre Kukinha, com a Buaiz Alimentos
17h: Aula-show com André Mifano, jurado do programa culinário The Taste Brasil, do canal GNT
12/08 - Domingo
15h: Aula Kids, com IGA
17h: "Uma noite de pizza em família", com Tiago Freitas, do Grupo Salsa