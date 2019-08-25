Cervejaria de Vitória ganha prêmio com melhor Double IPA do Brasil

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 14:48
A Cervejaria Trindade, com sede em Monte Belo, bairro de Vitória, produz a melhor cerveja American-Style Imperial, também conhecida como Double IPA. O reconhecimento vem do prêmio distribuído pela Copa Cerveja Brasil, que aconteceu durante três dias no Espírito Santo, na última semana. O evento reuniu produtores de todo o País em 70 estilos diferentes da bebida. O Estado saiu com quatro vitórias, ficando atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
De acordo com Marcelo de Carvalho, um dos três sócios da Trindade, é a primeira vez que a marca é premiada e, até pelo pouco tempo de empresa, os empresários ficaram surpresos. "Há uns 7 meses que decidimos nos reunir e montarmos a sede, em Vitória. Produzimos vários estilos [de cerveja] e foi a primeira vez que tentamos [participar de uma disputa] e que ganhamos um prêmio desse porte. Agora, vamos tentar outros", adianta.
O mestre cervejeiro explica que a Double IPA é uma das variações que existem dentro da própria IPA (sigla para India Pale Ale). "A IPA é um dos estilos mais populares. É de origem inglesa e ficou popular no Brasil porque são bem aromáticas e mais amargas. Dentro do estilo das IPAs têm as sessions, que são mais leves, e as intensas, que chamamos de double. Nessa escala, ganhamos com a mais intensa", esclarece.
Marcelo já se aventura no ramo da cerveja há algum tempo, quando decidiu começar a dar aulas em cursos para pequenos produtores. Em seguida, encontrou dois amigos que tinham vontade de investir no negócio e, então, abriram a casa. "Ficamos muito felizes com o reconhecimento, principalmente, porque somos novinhos ainda (risos). Já produzimos para atender Grande Vitória e vamos expandir para o Espírito Santo todo", finaliza.
A LISTA
Confira a lista das cervejarias ganhadoras em cada categoria da Copa Cerveja Brasil:
Dortmunder/European-Style Export
Prata
Cerveja: Urwald Dortmunder Export
Cervejaria: Urwald
Belgian-Style Dark Strong Ale
Ouro
Cerveja: Barba Ruiva/Manobier Belgian Dark Strong Ale
Cervejaria: Barba Ruiva
American-Style Lager
Bronze
Cerveja: Voiller Pilsen
Cervejaria: Voiller
Ouro
Cerveja: Villa Alemã Lager
Cervejaria: Brew Center Cervejas Especiais
South German-Style Hefeweizen
Prata
Cerveja: Campinas Legionária Weizen
Cervejaria: Campinas
Ouro
Cerveja: Bierland Weizen
Cervejaria: Bierland
American-Style Amber Lager
Bronze
Cerveja: Bruder Red Lager
Cervejaria: Bruder
Prata
Cerveja: Golden Trap
Cervejaria: Mantrap
American-Style Fruit Beer
Bronze
Cerveja: Juras de Goiaba
Cervejaria: Xamã
American-Style India Pale Ale
Bronze
Cerveja: Vôte
Cervejaria: Uçá
Prata
Cerveja: Hop Obsession
Cervejaria: Mad Brew
Ouro
Cerveja: St. Patrick's Beer American IPA
Cervejaria: Brew Center Cervejas Especiais
Classic Irish-Style Dry Stout
Bronze
Cerveja: Kalango Cacau Stout
Cervejaria: Kalango Cervejaria Artesanal
Prata
Cerveja: Dry Stout
Cervejaria: Satori
Bamberg-Style Maerzen Rauchbier
Ouro
Cerveja: Königs Defumada
Cervejaria: Konigs Bier
Vienna-Style Lager
Ouro
Cerveja: Louvada Vienna
Cervejaria: Louvada
British-Style Imperial Stout
Bronze
Cerveja: Awi Cherry Vanilla Imperial Stout
Cervejaria: Cherokee
Prata
Cerveja: Barba Ruiva/Manobier Russian Imperial Stout
Cervejaria: Barba Ruiva
Catharina Sour
Bronze
Cerveja: Blumenau Sour Jaca
Cervejaria: Cerveja Blumenau
Prata
Cerveja: BROWe!Joselita Sour Frutas Vermelhas
Cervejaria: BROWe!
Ouro
Cerveja: Jane M.F. Sour
Cervejaria: Faroeste Beer
German-Style Pilsener
Prata
Cerveja: Villa Alemã German Pils
Cervejaria: Brew Center Cervejas Especiais
American-Style Pale Ale
Bronze
Cerveja: Vaidade
Cervejaria: Mea Culpa
Ouro
Cerveja: Whale- Tail Pale Ale
Cervejaria: Narcose
Australian-Style Pale Ale
Prata
Cerveja: Chosen Australian Pale Ale
Cervejaria: Chosen Beer Company
American-Style Sour Ale
Ouro
Cerveja: Roter Sour Ale
Cervejaria: Roter
Extra Special Bitter
Ouro
Cerveja: Strong Bitter
Cervejaria: Cerveja Confrades
American-Style Strong Pale Ale
Ouro
Cerveja: Formosa Meretriz
Cervejaria: Formosa Craft Beer
American-Style Black Ale
Bronze
Cerveja: Black IPA turatti
Cervejaria: Turatti
Wild Beer
Prata
Cerveja: Donner IGA Sour
Cervejaria: Donner Craft Brew
Ouro
Cerveja: Ancellotta Wild Grape Ale
Cervejaria: Alem Bier
Wood- and Barrel- Aged Beer
Bronze
Cerveja: Razehn
Cervejaria: Rasen Bier
Traditional German- Style Bock
Bronze
Cerveja: Brotas Beer Bock
Cervejaria: Brotas Beer
Munich-Style Dunkel
Prata
Cerveja: Bierbaum Dunkel
Cervejaria: Bierbaum
Session India Pale Ale
Prata
Cerveja: Bragantina Session Ipa
Cervejaria: Bragantina
Ouro
Cerveja: Coração de Pedra
Cervejaria: BR Brew
German-Style Leichtes Weizen
Bronze
Cerveja: Brewpoint Weiss
Cervejaria: Brewpoint
Oatmeal Stout
Prata
Cerveja: Oatmeal Stout Dalla
Cervejaria: Dalla Cervejaria
Contemporary-Style Gose
Bronze
Cerveja: Gose
Cervejaria: Cruls Cervejaria Artesanal
Prata
Cerveja: Prainha Seriguela Gose
Cervejaria: Bragantina
Ouro
Cerveja: Flip-Flops to Heaven
Cervejaria: Narcose
Chocolate or Cocoa Beer
Prata
Cerveja: Lassberg Oatmeal Stout Com Cacau
Cervejaria: Cervejaria Lassberg
English-Style Dark Mild Ale
Ouro
Cerveja: Red Trap
Cervejaria: Mantrap
Irish-Style Red Ale
Bronze
Cerveja: Diamante Vermelho
Cervejaria: Viquim Cervejaria
Prata
Cerveja: Cervejaria Al Capone
Cervejaria: Al Capone
American-Style Cream Ale
Prata
Cerveja: Puro Malte
Cervejaria: Cruls Cervejaria Artesanal
South German-Style Weizenbock
Bronze
Cerveja: Bierbaum Weizenbock
Cervejaria: Bierbaum
Wood- and Barrel- Aged Sour Beer
Bronze
Cerveja: Frida Wood & Brett
Cervejaria: Cerveja Blumenau
Prata
Cerveja: Tripel Brett Framboise
Cervejaria: Alem Bier
Wood- and Barrel- Aged Strong Beer
Bronze
Cerveja: Barleywine Hop Bros
Cervejaria: Hop Bros Cervejaria Artesanal
Prata
Cerveja: Barleywine Ancellotta Barrel
Cervejaria: Alem Bier
Ouro
Cerveja: Bierbaum Doppelbock Wood Aged
Cervejaria: Bierbaum
Herb and Spice Beer
Bronze
Cerveja: Lohn Bier Carvoeira
Cervejaria: Lohn
Prata
Cerveja: Preguiça
Cervejaria: Mea Culpa
Ouro
Cerveja: Dunas
Cervejaria: Kairós
Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale
Bronze
Cerveja: Barba Ruiva/Manobier Red Flanders
Cervejaria: Barba Ruiva
Smoke Beer
Prata
Cerveja: Bierbaum Doppelbock Defumada
Cervejaria: Bierbaum
Bamberg-Style Weiss Rauchbier
Bronze
Cerveja: Bierbaum Weizen Rauchbier
Cervejaria: Bierbaum
German-Style Eisbock
Ouro
Cerveja: Bierbaum Eisbock
Cervejaria: Bierbaum
German-Style Altbier
Prata
Cerveja: Walfänger Sebastian
Cervejaria: Walfänger
American-Style Amber/Red Ale
Bronze
Cerveja: Escarlate American Amber Ale
Cervejaria: Old Boys Cervejas Artesanais
Prata
Cerveja: Sangue no Zóio
Cervejaria: BR Brew
Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale
Prata
Cerveja: Adrenaline
Cervejaria: Doktor Brau Cervejas Especiais
Belgian-Style Pale Strong Ale
Prata
Cerveja: Yellow Vest
Cervejaria: Refúgio
American-Style Imperial or Double India Pale Ale
Bronze
Cerveja: Maré Brava
Cervejaria: Trindade
Chili Pepper Beer
Bronze
Cerveja: Schornstein Bock Chocolate com Pimenta
Cervejaria: Schornstein
Ouro
Cerveja: Lohn Bier Carvoeira Pimenta
Cervejaria: Lohn
South German-Style Kristal Weizen
Bronze
Cerveja: Trigo do Cerrado
Cervejaria: Hop Capital Beer
Classic English-Style Pale Ale
Bronze
Cerveja: Pale Ale
Cervejaria: Cerveja Confrades
Field Beer
Bronze
Cerveja: Coconut Splitter
Cervejaria: Bertol Craft Beer
Prata
Cerveja: Abyssal Coconut Edition
Cervejaria: 5 Elementos Cervejaria
Ouro
Cerveja: Mora Mora
Cervejaria: Narcose
Juicy or Hazy India Pale Ale
Bronze
Cerveja: Oktos New England IPA
Cervejaria: Oktos Cervejaria
Prata
Cerveja: Caridade
Cervejaria: Mea Culpa
Export-Style Stout
Prata
Cerveja: Coronado
Cervejaria: Hop Capital Beer
Coffee Beer
Bronze
Cerveja: Invicta 120 com café
Cervejaria: Invicta
Prata
Cerveja: Abyssal Coffee Edition
Cervejaria: 5 Elementos Cervejaria
Munich-Style Helles
Bronze
Cerveja: Walfänger Helles
Cervejaria: Walfänger
Prata
Cerveja: Ventos do Oeste
Cervejaria: Marés
Specialty Saison
Ouro
Cerveja: Muscat Brett Saison
Cervejaria: Alem Bier
Brown Porter
Ouro
Cerveja: Titans Chocolate Porter
Cervejaria: Titans Cervejas Especias
Specialty Beer
Bronze
Cerveja: Forrozeiro Cream Ale
Cervejaria: KWM Industria de Cervejas Ltda.
Light American Wheat Beer with Yeast
Prata
Cerveja: Campinas American Wheat
Cervejaria: Campinas
Aged Beer
Ouro
Cerveja: Loba Old Ale
Cervejaria: Cervejaria Loba
German-Style Heller Bock/Maibock
Bronze
Cerveja: Urwald Helles bock
Cervejaria: Urwald
Robust Porter
Bronze
Cerveja: Old Dog
Cervejaria: Old Boys Cervejas Artesanais
Kellerbier or Zwickelbier Lager
Ouro
Cerveja: Última Gota
Cervejaria BR Brew
Juicy or Hazy Pale Ale
Bronze
Cerveja: Névoa Galaxy
Cervejaria: Antuérpia
Prata
Cerveja: Formosa Névoa
Cervejaria: Formosa Craft Beer
American-Style Brown Ale
Prata
Cerveja: Albanos American Brown Ale
Cervejaria: Albanos do Brasil
Ouro
Cerveja: Chosen American Brown Ale
Cervejeria: Chosen Beer Company
Belgian-Style Pale Ale
Prata
Cerveja: Noi Avena
Cervejaria: Noi
Bamberg-Style Bock Rauchbier
Ouro
Cerveja: Imigração Rauchbock
Cervejaria: Cerveja Imigração 1824
American-Style Wheat Wine Ale
Bronze
Cerveja: Loba Wheatwine
Cervejaria: Loba
Scotch Ale
Bronze
Cerveja: Sepe
Cervejaria: Moocabier Cervejas Especiais
South German-Style Dunkel Weizen
Bronze
Cerveja: 018 Weiss Dunkel
Cervejaria: Prudentina
English-Style Summer Ale
Bronze
Cerveja: Ula Ula
Cervejaria: Ayres
Finnish-Style Sahti
Bronze
Cerveja: Hunsruck Sahti
Cervejaria: Hunsruck
Pumpkin Spice Beer
Bronze
Cerveja: Invicta Pumpking
Cervejaria: Invicta
