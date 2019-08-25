Copa Cerveja Brasil

Cervejaria de Vitória ganha prêmio com melhor Double IPA do Brasil

Copa Cerveja Brasil aconteceu em Vitória e distribuiu 99 medalhas para cervejas de 70 estilos diferentes

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 14:48

Marcelo de Carvalho Marinha (direita) apresenta a Double Ipa da Cervejaria Trindade, de Vitória, premiada na Copa Cerveja Brasil 2019 Crédito: Cervejaria Trindade/Divulgação

A Cervejaria Trindade, com sede em Monte Belo, bairro de Vitória, produz a melhor cerveja American-Style Imperial, também conhecida como Double IPA. O reconhecimento vem do prêmio distribuído pela Copa Cerveja Brasil, que aconteceu durante três dias no Espírito Santo, na última semana. O evento reuniu produtores de todo o País em 70 estilos diferentes da bebida. O Estado saiu com quatro vitórias, ficando atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro.

De acordo com Marcelo de Carvalho, um dos três sócios da Trindade, é a primeira vez que a marca é premiada e, até pelo pouco tempo de empresa, os empresários ficaram surpresos. "Há uns 7 meses que decidimos nos reunir e montarmos a sede, em Vitória. Produzimos vários estilos [de cerveja] e foi a primeira vez que tentamos [participar de uma disputa] e que ganhamos um prêmio desse porte. Agora, vamos tentar outros", adianta.

O mestre cervejeiro explica que a Double IPA é uma das variações que existem dentro da própria IPA (sigla para India Pale Ale). "A IPA é um dos estilos mais populares. É de origem inglesa e ficou popular no Brasil porque são bem aromáticas e mais amargas. Dentro do estilo das IPAs têm as sessions, que são mais leves, e as intensas, que chamamos de double. Nessa escala, ganhamos com a mais intensa", esclarece.

Marcelo já se aventura no ramo da cerveja há algum tempo, quando decidiu começar a dar aulas em cursos para pequenos produtores. Em seguida, encontrou dois amigos que tinham vontade de investir no negócio e, então, abriram a casa. "Ficamos muito felizes com o reconhecimento, principalmente, porque somos novinhos ainda (risos). Já produzimos para atender Grande Vitória e vamos expandir para o Espírito Santo todo", finaliza.

Crédito: Cervejaria Trindade/Divulgação

A LISTA

Confira a lista das cervejarias ganhadoras em cada categoria da Copa Cerveja Brasil:

Dortmunder/European-Style Export

Prata

Cerveja: Urwald Dortmunder Export

Cervejaria: Urwald

Belgian-Style Dark Strong Ale

Ouro

Cerveja: Barba Ruiva/Manobier Belgian Dark Strong Ale

Cervejaria: Barba Ruiva

American-Style Lager

Bronze

Cerveja: Voiller Pilsen

Cervejaria: Voiller

Ouro

Cerveja: Villa Alemã Lager

Cervejaria: Brew Center Cervejas Especiais

South German-Style Hefeweizen

Prata

Cerveja: Campinas Legionária Weizen

Cervejaria: Campinas

Ouro

Cerveja: Bierland Weizen

Cervejaria: Bierland

American-Style Amber Lager

Bronze

Cerveja: Bruder Red Lager

Cervejaria: Bruder

Prata

Cerveja: Golden Trap

Cervejaria: Mantrap

American-Style Fruit Beer

Bronze

Cerveja: Juras de Goiaba

Cervejaria: Xamã

American-Style India Pale Ale

Bronze

Cerveja: Vôte

Cervejaria: Uçá

Prata

Cerveja: Hop Obsession

Cervejaria: Mad Brew

Ouro

Cerveja: St. Patrick's Beer American IPA

Cervejaria: Brew Center Cervejas Especiais

Classic Irish-Style Dry Stout

Bronze

Cerveja: Kalango Cacau Stout

Cervejaria: Kalango Cervejaria Artesanal

Prata

Cerveja: Dry Stout

Cervejaria: Satori

Bamberg-Style Maerzen Rauchbier

Ouro

Cerveja: Königs Defumada

Cervejaria: Konigs Bier

Vienna-Style Lager

Ouro

Cerveja: Louvada Vienna

Cervejaria: Louvada

British-Style Imperial Stout

Bronze

Cerveja: Awi Cherry Vanilla Imperial Stout

Cervejaria: Cherokee

Prata

Cerveja: Barba Ruiva/Manobier Russian Imperial Stout

Cervejaria: Barba Ruiva

Catharina Sour

Bronze

Cerveja: Blumenau Sour Jaca

Cervejaria: Cerveja Blumenau

Prata

Cerveja: BROWe!Joselita Sour Frutas Vermelhas

Cervejaria: BROWe!

Ouro

Cerveja: Jane M.F. Sour

Cervejaria: Faroeste Beer

German-Style Pilsener

Prata

Cerveja: Villa Alemã German Pils

Cervejaria: Brew Center Cervejas Especiais

American-Style Pale Ale

Bronze

Cerveja: Vaidade

Cervejaria: Mea Culpa

Ouro

Cerveja: Whale- Tail Pale Ale

Cervejaria: Narcose

Australian-Style Pale Ale

Prata

Cerveja: Chosen Australian Pale Ale

Cervejaria: Chosen Beer Company

American-Style Sour Ale

Ouro

Cerveja: Roter Sour Ale

Cervejaria: Roter

Extra Special Bitter

Ouro

Cerveja: Strong Bitter

Cervejaria: Cerveja Confrades

American-Style Strong Pale Ale

Ouro

Cerveja: Formosa Meretriz

Cervejaria: Formosa Craft Beer

American-Style Black Ale

Bronze

Cerveja: Black IPA turatti

Cervejaria: Turatti

Wild Beer

Prata

Cerveja: Donner IGA Sour

Cervejaria: Donner Craft Brew

Ouro

Cerveja: Ancellotta Wild Grape Ale

Cervejaria: Alem Bier

Wood- and Barrel- Aged Beer

Bronze

Cerveja: Razehn

Cervejaria: Rasen Bier

Traditional German- Style Bock

Bronze

Cerveja: Brotas Beer Bock

Cervejaria: Brotas Beer

Munich-Style Dunkel

Prata

Cerveja: Bierbaum Dunkel

Cervejaria: Bierbaum

Session India Pale Ale

Prata

Cerveja: Bragantina Session Ipa

Cervejaria: Bragantina

Ouro

Cerveja: Coração de Pedra

Cervejaria: BR Brew

German-Style Leichtes Weizen

Bronze

Cerveja: Brewpoint Weiss

Cervejaria: Brewpoint

Oatmeal Stout

Prata

Cerveja: Oatmeal Stout Dalla

Cervejaria: Dalla Cervejaria

Contemporary-Style Gose

Bronze

Cerveja: Gose

Cervejaria: Cruls Cervejaria Artesanal

Prata

Cerveja: Prainha Seriguela Gose

Cervejaria: Bragantina

Ouro

Cerveja: Flip-Flops to Heaven

Cervejaria: Narcose

Chocolate or Cocoa Beer

Prata

Cerveja: Lassberg Oatmeal Stout Com Cacau

Cervejaria: Cervejaria Lassberg

English-Style Dark Mild Ale

Ouro

Cerveja: Red Trap

Cervejaria: Mantrap

Irish-Style Red Ale

Bronze

Cerveja: Diamante Vermelho

Cervejaria: Viquim Cervejaria

Prata

Cerveja: Cervejaria Al Capone

Cervejaria: Al Capone

American-Style Cream Ale

Prata

Cerveja: Puro Malte

Cervejaria: Cruls Cervejaria Artesanal

South German-Style Weizenbock

Bronze

Cerveja: Bierbaum Weizenbock

Cervejaria: Bierbaum

Wood- and Barrel- Aged Sour Beer

Bronze

Cerveja: Frida Wood & Brett

Cervejaria: Cerveja Blumenau

Prata

Cerveja: Tripel Brett Framboise

Cervejaria: Alem Bier

Wood- and Barrel- Aged Strong Beer

Bronze

Cerveja: Barleywine Hop Bros

Cervejaria: Hop Bros Cervejaria Artesanal

Prata

Cerveja: Barleywine Ancellotta Barrel

Cervejaria: Alem Bier

Ouro

Cerveja: Bierbaum Doppelbock Wood Aged

Cervejaria: Bierbaum

Herb and Spice Beer

Bronze

Cerveja: Lohn Bier Carvoeira

Cervejaria: Lohn

Prata

Cerveja: Preguiça

Cervejaria: Mea Culpa

Ouro

Cerveja: Dunas

Cervejaria: Kairós

Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale

Bronze

Cerveja: Barba Ruiva/Manobier Red Flanders

Cervejaria: Barba Ruiva

Smoke Beer

Prata

Cerveja: Bierbaum Doppelbock Defumada

Cervejaria: Bierbaum

Bamberg-Style Weiss Rauchbier

Bronze

Cerveja: Bierbaum Weizen Rauchbier

Cervejaria: Bierbaum

German-Style Eisbock

Ouro

Cerveja: Bierbaum Eisbock

Cervejaria: Bierbaum

German-Style Altbier

Prata

Cerveja: Walfänger Sebastian

Cervejaria: Walfänger

American-Style Amber/Red Ale

Bronze

Cerveja: Escarlate American Amber Ale

Cervejaria: Old Boys Cervejas Artesanais

Prata

Cerveja: Sangue no Zóio

Cervejaria: BR Brew

Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale

Prata

Cerveja: Adrenaline

Cervejaria: Doktor Brau Cervejas Especiais

Belgian-Style Pale Strong Ale

Prata

Cerveja: Yellow Vest

Cervejaria: Refúgio

American-Style Imperial or Double India Pale Ale

Bronze

Cerveja: Maré Brava

Cervejaria: Trindade

Chili Pepper Beer

Bronze

Cerveja: Schornstein Bock Chocolate com Pimenta

Cervejaria: Schornstein

Ouro

Cerveja: Lohn Bier Carvoeira Pimenta

Cervejaria: Lohn

South German-Style Kristal Weizen

Bronze

Cerveja: Trigo do Cerrado

Cervejaria: Hop Capital Beer

Classic English-Style Pale Ale

Bronze

Cerveja: Pale Ale

Cervejaria: Cerveja Confrades

Field Beer

Bronze

Cerveja: Coconut Splitter

Cervejaria: Bertol Craft Beer

Prata

Cerveja: Abyssal Coconut Edition

Cervejaria: 5 Elementos Cervejaria

Ouro

Cerveja: Mora Mora

Cervejaria: Narcose

Juicy or Hazy India Pale Ale

Bronze

Cerveja: Oktos New England IPA

Cervejaria: Oktos Cervejaria

Prata

Cerveja: Caridade

Cervejaria: Mea Culpa

Export-Style Stout

Prata

Cerveja: Coronado

Cervejaria: Hop Capital Beer

Coffee Beer

Bronze

Cerveja: Invicta 120 com café

Cervejaria: Invicta

Prata

Cerveja: Abyssal Coffee Edition

Cervejaria: 5 Elementos Cervejaria

Munich-Style Helles

Bronze

Cerveja: Walfänger Helles

Cervejaria: Walfänger

Prata

Cerveja: Ventos do Oeste

Cervejaria: Marés

Specialty Saison

Ouro

Cerveja: Muscat Brett Saison

Cervejaria: Alem Bier

Brown Porter

Ouro

Cerveja: Titans Chocolate Porter

Cervejaria: Titans Cervejas Especias

Specialty Beer

Bronze

Cerveja: Forrozeiro Cream Ale

Cervejaria: KWM Industria de Cervejas Ltda.

Light American Wheat Beer with Yeast

Prata

Cerveja: Campinas American Wheat

Cervejaria: Campinas

Aged Beer

Ouro

Cerveja: Loba Old Ale

Cervejaria: Cervejaria Loba

German-Style Heller Bock/Maibock

Bronze

Cerveja: Urwald Helles bock

Cervejaria: Urwald

Robust Porter

Bronze

Cerveja: Old Dog

Cervejaria: Old Boys Cervejas Artesanais

Kellerbier or Zwickelbier Lager

Ouro

Cerveja: Última Gota

Cervejaria BR Brew

Juicy or Hazy Pale Ale

Bronze

Cerveja: Névoa Galaxy

Cervejaria: Antuérpia

Prata

Cerveja: Formosa Névoa

Cervejaria: Formosa Craft Beer

American-Style Brown Ale

Prata

Cerveja: Albanos American Brown Ale

Cervejaria: Albanos do Brasil

Ouro

Cerveja: Chosen American Brown Ale

Cervejeria: Chosen Beer Company

Belgian-Style Pale Ale

Prata

Cerveja: Noi Avena

Cervejaria: Noi

Bamberg-Style Bock Rauchbier

Ouro

Cerveja: Imigração Rauchbock

Cervejaria: Cerveja Imigração 1824

American-Style Wheat Wine Ale

Bronze

Cerveja: Loba Wheatwine

Cervejaria: Loba

Scotch Ale

Bronze

Cerveja: Sepe

Cervejaria: Moocabier Cervejas Especiais

South German-Style Dunkel Weizen

Bronze

Cerveja: 018 Weiss Dunkel

Cervejaria: Prudentina

English-Style Summer Ale

Bronze

Cerveja: Ula Ula

Cervejaria: Ayres

Finnish-Style Sahti

Bronze

Cerveja: Hunsruck Sahti

Cervejaria: Hunsruck

Pumpkin Spice Beer

Bronze

Cerveja: Invicta Pumpking

Cervejaria: Invicta

