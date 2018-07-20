Casas de carne apostam na parrilla, fórmula de nossos hermanos

Tradição por vários cantos do Brasil, o churrasco é preparado com um aparato montado das mais diversas (e criativas) formas: a churrasqueira pode ser de lajota, de roda automotiva, improvisada ao estilo local... Todas elas com o carvão sendo queimado por baixo de uma grelha ou de espetos. Mas já há algum tempo, um outro tipo de assar carne tem conquistado o paladar dos glutões por aqui.

Muito comum na Argentina e no Uruguai, a parrilla nos lembra a churrasqueira brasileira, mas tem algumas especificidades  fielmente reproduzidas em endereços gastronômicos de Vitória e Vila Velha. As grelhas móveis ficam inclinadas e geralmente têm o fogo de lenha feito ao lado da estrutura, criando várias zonas de temperatura com a brasa incandescente, e ressaltando ainda mais o sabor da carne.

O método já é utilizado há alguns anos em casas como Argento e La Dolina (não por coincidência, casas dedicadas à culinária argentina), mas tem ganhado mais adeptos. Na maioria dos casos, os visitantes escolhem o corte a ser preparado e os acompanhamentos. A novidade mais recente é o El Libertador, no Bairro República.

Com passagens pelo Argento, Fuegos Argentinos, Grotto Grill e La Dolina, o argentino Federico Ciampichini, natural de Córdoba, juntou-se ao chileno Andrés Uauy e ao peruano Omar Sierra para apostar no novo ponto, aberto há poucos dias. O nome da casa é uma referência ao general San Martín, que lutou pela independência das três repúblicas espanholas onde os donos nasceram.

O carro-chefe é a lista de cortes nobres de carnes feitos na parrilla, acompanhados por pratos com tempero e inspiração andinos, como o chorizo acompanhado de pão (de produção própria), legumes também na parrilla, batatas com chimichurri e cebolas ao molho escabeche (com especiarias peruanas).

Além do chorizo, há opções como bife ancho, fraldinha e filé mignon em porções individuais com um acompanhamento a partir de R$ 46,50, ou em pratos para compartilhar (a partir de R$ 128).

Prestes a completar um ano, o Cleaver Meat Pub, na Praia do Canto, é outro destino certo para quem é carnívoro. Com um cardápio enxuto, a cozinha entrega carnes no ponto de escolha, cuidadosamente preparadas na parrilla.

Entre os acompanhamentos para a carne, estão legumes na brasa, farofinha de linguiça e batatas rústicas. Uma das guarnições com uma porção de 450g de short rib (parte do miolo do acém), por exemplo, sai a R$ 54,90.

Gostou? Então confira abaixo outras opções:

Alcides Carnes Y Tragos

Desde 2015, o Alcides faz sucesso em um dos points gastronômicos da Praia da Costa. Neste ano, ganhou também uma unidade na Praia do Canto, para atender ao público da Capital. No menu, figuram cortes nobres de carne, hambúrgueres e empanadas. Um dos pedidos mais atendidos pelos garçons é o ancho, que chega à mesa em uma porção de 600g, mais dois acompanhamentos (podem ser batatas rústicas, purê de batata frito, tomate queimado, legumes ou o risoto do dia). O prato sai a R$ 99,90, para dois comerem bem. A picanha argentina, também conhecida como tapa de cuadril, sai a R$ 57,90 (em versão individual), com um dos acompanhamentos já citados.

Serviço: de terça a quinta-feira, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 15h, e das 19h às 23h. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-1696. Também no Via Cruzeiro Mall, em Vitória.

Argento Parrilla

Comandado pelo argentino Matias Salem, o restaurante é um dos pioneiros quando o assunto é parrilla em território capixaba. A casa permite que os visitantes escolham um corte de carne e dois acompanhamentos (os pratos variam entre R$ 50 e R$ 70), mas também oferece pratos já montados, como o bife ancho com nhoque ao pesto. Entre as carnes disponíveis, há picanha argentina, chorizo, ojo de bife, prime ribe e outros cortes especiais.

Serviço: diariamente, das 11h30 às 15h30, e das 18h às 22h. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória (Shopping Vitória). (27) 3324-6033. Assinantes de A GAZETA têm 20% de desconto no cardápio principal e bebidas ou uma empanada e um alfajor gratuitos no pedido de um prato principal (válido apenas para a unidade do Shopping Vitória).

Butcher Fresh Meat & Beer

Aberto em março deste ano, o local tem sido destino certo para o público carnívoro de Jardim Camburi. Diferente do habitual, o restaurante tem pegada mais americana, mas usa a parrilla no preparo das carnes. São várias opções à escolha do cliente: rib eye (parte da costela bovina), t-bone (filé mignon e contra filé), contrafilé, fraldinha, filé mignon e picanha angus são algumas das alternativas. Para acompanhar, há legumes grelhados, batata recheada, arroz de brócolis, batata rústica, farofa de bacon ou pão de alho. Quem quiser algo mais sofisticado também pode optar pelo arroz à piamontese, pelo linguini aioli ou pelo risoto de alho-poró. Os pratos variam de R$ 44,90 a R$ 43,90. Também há opções para compartilhar.





Serviço: de terça a sábado, das 18h às 23h30. No domingo, das 11h30 às 16h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3019-6222.

Cleaver Meat Pub

Da obra de reforma do ponto até o menu, os quatro sócios fizeram questão de acompanhar tudo de perto, colocando a mão na massa e dando atenção a cada detalhe. Por lá, vale a pena provar o bife de chorizo (R$ 45,90, 350g) e o t-bone (R$ 75,90, 500g). As carnes acompanham uma guarnição à escolha dos glutões: farofa de linguiça, legumes na brasa ou batatas rústicas.

Serviço: de terça a sábado, das 18h à 0h. Rua Eugênio Netto, 369, Praia do Canto, Vitória. (27) 99839-6992.

La Dolina

A história do restaurante argentino começou há quase uma década, em uma casa em Fradinhos, Vitória. Com o tempo, o negócio cresceu e hoje ocupa um espaçoso ponto no Bairro República, onde os glutões mais famintos provam, além das famosas carnes na parrilla, empanadas, sandubas e outros

bons pratos. Uma boa pedida por lá é o Astor Piazzolla: chorizo argentino (350g) acompanhado por batatas grelhadas ao perfume de ervas e pasta de berinjela queimada na brasa. Já a Nuestra Tabla leva à mesa fraldinha e entrecôte com pãezinhos, linguiça suína, tomates assados, batatas rústicas, abóbora assada, molho criollo e chimichurri. Entre a lista de entradas e principais, há opções entre R$ 30 e R$ 130, em média.

Serviço: de terça a sábado, das 18h30 às 23h45. Domingo, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h. Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944.

El Libertador

Para grupo de três a quatro pessoas, uma boa é pedir A Tropa do Libertador: ancho, chorizo e fraldinha servidos com batatas grelhadas com chimichurri, legumes, arroz chaufa (típico peruano) com alho frito e cebolinha, molhos e torradas com pão da casa. O prato, bem farto, sai a R$ 149. Os convivas também podem escolher o corte de carne e o acompanhamento em porção individual (a partir de R$ 46). Linguiça, barriguinha de porco e coxinhas de frango estão entre as opções de entrada.

Serviço: segunda a sábado, das 18h à zero hora. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 500, Bairro República, Vitória. (27) 2142-9200.

Brasa Prime

Inaugurado há cerca de três meses, o endereço funciona para almoço, com bufê, e para o jantar, à la carte, com opções individuais e para compartilhar. Para acompanhar o churrasco argentino e texano  sempre preparado na parrilla  há variedades de risotos e massas artesanais, além de molhos. As parrilladas argentinas são boas para dividir, servidas com mix de cortes, pães e legumes. Os pratos custam a partir de R$ 26.