Cachoeiro: restaurantes realizam giro gastronômico durante a Stone Fair

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 02:49
Desta segunda-feira (26) até o próximo dia 31, quem estiver por Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, poderá degustar diversos pratos que estão sendo especialmente servidos em 13 restaurantes da cidade. Com menus e preços distintos, os estabelecimentos aproveitam a Cachoeiro Stone Fair, que movimenta o setor de rochas e a cidade com a vinda de turistas de diversas partes do mundo, para fomentar o turismo gastronômico na região.
O objetivo do Giro Gastronômico é criar novos ambientes de negócios e incrementar o fluxo de gente nesses restaurantes. "A gastronomia é um dos principais elos do trade turístico e Cachoeiro tem excelentes restaurantes. Associar a gastronomia à feira é uma ideia muito válida, pois é uma oportunidade dos estabelecimentos apresentarem seus pratos ao público, que, por causa da feira, é bem expressivo. E esse tipo de turismo é de extrema importância para a cidade, salienta Francisco Montovanelli, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro.
Os estabelecimentos participantes também esperam bons resultados com a nova ideia. "O giro é, certamente, uma vitrine em que poderemos divulgar nosso trabalho e, também, apresentar, para os visitantes e para os cachoeirenses a culinária que nossa cidade produz, pontua a representante do restaurante Original, Fabiane Garcia.
OS RESTAURANTES
Bristol Easy Hotel e Restaurante
Prato: Marrom imperador espanhol (filé mignon ao molho poivre, servido com risoto de bacon)
Local: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 277, Gilberto Machado
Restaurante Casa das Chefes
Prato: Madeirus (risoto de rabada)
Local: Rua Vereador Ladário Fonseca, 300, Arariguaba
Companhia das Massas
Prato: Fjord Cristal (filé tornedor ao molho de mostarda, acompanhado de arroz com filetes de amêndoas e sala a moda da casa)
Local: Rua Maurílio Coelho, 36, Ilha da Luz
Jaum Jaum Hamburgueria
Prato: Preto Absoluto (caldo de feijão com bacon, calabresa, alho desidratado, cheiro verde e torresmo artesanal super crocante)
Local: Rua Monteiro Lobato, 68, São Luiz Gonzaga
Katatas Gourmet
Prato: Gabana (porção com seis unidades de camarão empanado em massa de coxinha)
Local: Av. Aristídes Campos, Santo Antônio
Restaurante Panela de Barro Comidas Brasileiras
Prato: Alexandria (talharim ao molho pesto com camarões)
Local: Av. Resk Salim Carone, 12, Gilberto Machado
Restaurante Panela de Barro Retrô
Prato: Wakanda (arroz negro com frutos do mar (camarão, lula e polvo)
Local: Rua Clemente Sartorio, 71, IBC
Restaurante Colombianos
Prato: Brasiliano (costela suína ao molho barbecue, acompanhado com aipim frito e parmesão ralado)
Local: Rua Angelo Boss, 187, anexo à piscina do Clube Ita, Baiminas
Restaurante Original
Prato: Mármore Cachoeiro (torta de bacalhau)
Local: Av. Aristides Campos, Santo Antônio
Fillet Restaurante Churrascaria
Prato: Madre Pérola (frango a passarinho, maionese e batata frita)
Local: Rua José Barbosa, 36, Jardim Itapemirim
Boteco do Caranguejo
Prato: GP Verde Ubatuba (espetinho de filé mignon com molho gorgonzola)
Local: Rua Estrela do Norte, 31, Sumaré
Restaurante Nosso Sabor
Prato: Granito branco marfim (porção de carne de boi, porco, frango, com queijo, calabresa, bacon, palmito, tomate, cebola, batata frita e azeitona)
Local: Rod. Fabiano Vivacqua, 335, BNH de Cima
