Veja o cardápio

Cachoeiro: restaurantes realizam giro gastronômico durante a Stone Fair

Estabelecimentos oferecem menu especial durante a temporada do Cachoeiro Stone Fair 2019 para fomentar o turismo na cidade; confira o cardápio

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 02:49

Desta segunda-feira (26) até o próximo dia 31, quem estiver por Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, poderá degustar diversos pratos que estão sendo especialmente servidos em 13 restaurantes da cidade. Com menus e preços distintos, os estabelecimentos aproveitam a Cachoeiro Stone Fair, que movimenta o setor de rochas e a cidade com a vinda de turistas de diversas partes do mundo, para fomentar o turismo gastronômico na região.

Crédito: Montagem Gazeta Online

O objetivo do Giro Gastronômico é criar novos ambientes de negócios e incrementar o fluxo de gente nesses restaurantes. "A gastronomia é um dos principais elos do trade turístico e Cachoeiro tem excelentes restaurantes. Associar a gastronomia à feira é uma ideia muito válida, pois é uma oportunidade dos estabelecimentos apresentarem seus pratos ao público, que, por causa da feira, é bem expressivo. E esse tipo de turismo é de extrema importância para a cidade, salienta Francisco Montovanelli, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro.

Os estabelecimentos participantes também esperam bons resultados com a nova ideia. "O giro é, certamente, uma vitrine em que poderemos divulgar nosso trabalho e, também, apresentar, para os visitantes e para os cachoeirenses a culinária que nossa cidade produz, pontua a representante do restaurante Original, Fabiane Garcia.

OS RESTAURANTES

Bristol Easy Hotel e Restaurante

Prato: Marrom imperador espanhol (filé mignon ao molho poivre, servido com risoto de bacon)

Local: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 277, Gilberto Machado

Prato Marrom imperador espanhol, do Bristol Easy Hotel, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Restaurante Casa das Chefes

Prato: Madeirus (risoto de rabada)

Local: Rua Vereador Ladário Fonseca, 300, Arariguaba

Prato Madeirus, da Casa das Chefs Cozinha Afetiva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Companhia das Massas

Prato: Fjord Cristal (filé tornedor ao molho de mostarda, acompanhado de arroz com filetes de amêndoas e sala a moda da casa)

Local: Rua Maurílio Coelho, 36, Ilha da Luz

Prato Fjord Cristal, da Companhia das Massas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Jaum Jaum Hamburgueria

Prato: Preto Absoluto (caldo de feijão com bacon, calabresa, alho desidratado, cheiro verde e torresmo artesanal super crocante)

Local: Rua Monteiro Lobato, 68, São Luiz Gonzaga

Prato Preto Absoluto, do Jaum Jaum Hamburgueria, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Katatas Gourmet

Prato: Gabana (porção com seis unidades de camarão empanado em massa de coxinha)

Local: Av. Aristídes Campos, Santo Antônio

Prato Gabana, do Katatas Gourmet, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Restaurante Panela de Barro  Comidas Brasileiras

Prato: Alexandria (talharim ao molho pesto com camarões)

Local: Av. Resk Salim Carone, 12, Gilberto Machado

Prato Alexandria, do Panela de Barro Comidas Brasileiras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Restaurante Panela de Barro Retrô

Prato: Wakanda (arroz negro com frutos do mar (camarão, lula e polvo)

Local: Rua Clemente Sartorio, 71, IBC

Prato Wakanda, do Panela de Barro Retrô, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Restaurante Colombianos

Prato: Brasiliano (costela suína ao molho barbecue, acompanhado com aipim frito e parmesão ralado)

Local: Rua Angelo Boss, 187, anexo à piscina do Clube Ita, Baiminas

Prato Brasiliano, do Restaurante Colombianos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico do Cachoeiro Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Restaurante Original

Prato: Mármore Cachoeiro (torta de bacalhau)

Local: Av. Aristides Campos, Santo Antônio

Prato Mármore cachoeiro, do Restaurante Original, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico da Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Fillet Restaurante Churrascaria

Prato: Madre Pérola (frango a passarinho, maionese e batata frita)

Local: Rua José Barbosa, 36, Jardim Itapemirim

Prato Madre Pérola, do Fillet Restaurante e Churrascaria, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico do Cachoeiro Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Boteco do Caranguejo

Prato: GP Verde Ubatuba (espetinho de filé mignon com molho gorgonzola)

Local: Rua Estrela do Norte, 31, Sumaré

Prato GP Verde Ubatuba, do Boteco do Caranguejo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico do Cachoeiro Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Restaurante Nosso Sabor

Prato: Granito branco marfim (porção de carne de boi, porco, frango, com queijo, calabresa, bacon, palmito, tomate, cebola, batata frita e azeitona)

Local: Rod. Fabiano Vivacqua, 335, BNH de Cima

Prato Granito branco marfim, do Restaurante Nosso Sabor, em Cachoeiro de Itapemirim, no Giro Gastronômico do Cachoeiro Stone Fair 2019 Crédito: Giro Gastronômico do Mármore/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta