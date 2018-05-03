Bela Gil e Felipe Bronze dão aulas gratuitas de culinária no ES

Bela Gil Crédito: JR Duran/Divulgação

Os apresentadores do GNT Bela Gil e Felipe Bronze vêm a Vila Velha realizar aulas gratuitas de gastronomia, juntamente com diversos chefs locais. O evento, com duração de 10 dias, será para comemorar o dia das mães. Ao todo, serão 12 aulas-show, com temas diversos do mundo da confeitaria e ações para a criançada, que serão realizadas de quinta-feira (3) ao dia 13, no Shopping Praia da Costa.

A aula de abertura será às 20h, com Henrique César Hellmeister, do Ricks Burger, e terá como tema "Rick's e suas doces criações". Na sexta-feira (4), a partir de 20h, quem comanda a aula-show é a expert em confeitaria para casamentos, Michelle Zucolotto, da Michellix. Ela irá ensinar como fazer "Bolo Tropical".

Felipe Bronze vai ministrar sua aula no sábado (5), a partir das 18h. Bela Gil já aparecerá no sábado seguinte, levando seu conhecimento numa aula-show especial de sobremesas, também a partir das 18h.

Os interessados em participar das aulas-show devem fazer as inscrições 1 hora antes de cada aula, na Pracinha do Shopping Praia da Costa, no piso L1.

MINI CHEFS

Felipe Bronze Crédito: Tomás Rangel/Divulgação

Durante o evento de gastronomia, a criançada terá uma programação especial pensada para elas. Os pequenos poderão colocar a mão na massa, e serem confeiteiros por um dia, em ações pensadas para eles sob o comando dos alunos da UVV.

A programação especial para crianças acontecerá aos sábados e domingos, sendo nos dias 05, 06, 12 e 13 de maio, às 15h, sempre antes das aulas-show para adultos. No dia 05, os pequenos aprenderão a fazer cupcakes, no dia 06 o tema será alfajor no palito, no dia 12 a aula será de cakepop e no dia 13 a criançada irá aprender a fazer biscoitos.

Serviço:

Praia Gourmet

Quando: 03 a 13 de maio (às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos)

Onde: Shopping Praia da Costa (Vila Velha/ES), na Pracinha do Praia, no piso L1

Horário: Quintas e sextas-feiras, às 20h. Sábados e domingos, das 15h às 19h

Entrada gratuita. As inscrições serão feitas no local

Programação:

03/05  Quinta-feira

Aula-Show: Rick's E Suas Doces Criações

Às 20h, com Henrique César - Rick's Burger

04/05  Sexta-feira

Aula-Show: Bolo Tropical

Às 20h, com Michelle Zucolotto - Michellix

05/05  Sábado

Aula Kids

Às 15h, com alunos da UVV

Aula-show: Charlotte De Frutas

Às 17h, com Chef Andrea Souto - UVV

Nitroshow

Às 18h, com Felipe Bronze

06/05  Domingo

Aula Kids

Às 15h, com alunos da UVV

Aula-show Pipocando: Candy Face

Das 15h às 19h, com Nanda Mach

Aula-show: Torta Holandesa

Às 17h, com Chef Andrea Souto  UVV

Aula-Show Callebaut - Chocolate: Do Simples Ao Sofisticado

Às 18h, com Chef Arnor Porto

10/05  Quinta-feira

Aula-show: Brownie com Sorvete de creme e calda de chocolate quente

Às 20h, com Chef Assis Teixeira - Domus Itálica

11/05  Sexta-feira

Aula-show: Mini Tarteletes Doce

Às 20h, com Chef Evelize Fraga

12/05  Sábado

Aula Kids

Às 15h, com alunos da UVV

Aula-show: Mini cake: Red Velvet

Às 17h, com Chef Andrea Souto - UVV

Aula-show: Sobremesas da Bela

Às 18h, com Bela Gil

13/05  Domingo

Aula Kids

Às 15h, com alunos da UVV

Aula-show: Bolo de chocolate com flores de chantilly

Às 17h, com Chef Andrea Souto - UVV

Love Cake e Naked Split