Home
>
Gastronomia
>
Além de shows, Festa do Tomate trará até chope da fruta em 2019

Além de shows, Festa do Tomate trará até chope da fruta em 2019

Evento será realizado de sexta-feira (1) a domingo (3), em Venda Nova do Imigrante, com shows de Alemão do Forró, Bruno & Barreto, entre outros