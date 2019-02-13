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5 drinques refrescantes (e que quase não engordam!) para o verão

O Gazeta Online separou cinco receitas de drinques que refrescam sem influenciar no shape para curtir nos tempos de calor
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

13 fev 2019 às 18:28

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 18:28

Tempo de calor é sempre ideal para uma bebida refrescante. E, melhor que isso, só se esse drinque não engordar tanto. Aos poucos, a bebida alcoólica pode ser introduzida em qualquer dieta. Afinal, existem alguns componentes que não são extremamente calóricos. 
O problema, como a maior parte dos nutricionistas e médicos alertam, é o quanto ao que é misturado no drinque. Açúcar, por exemplo, é vilão de qualquer receita. Além disso, dá para incrementar o drinque com alguns componentes que dão sabor e ainda potencializam efeitos benéficos ao organismo, como explica o médico Paulo Lessa. Segundo ele, o gengibre e limão são exemplos desses itens: "Têm efeito diurético, ajudam a reduzir o inchaço e facilitam a digestão", pontua. 
De acordo com o médico, também existem frutas que podem ser as queridinhas para serem inseridas às receitas, que têm mais propriedades benéficas, como a lichia, romã, blueberry, mirtilo, mexerica, uva, maracujá e caju. 
O bartender do Birita Casa de Cocktail, Diogo Cypriano, comenta que, principalmente em temporadas de mais calor, bombam os drinques que puxam mais para o seco e para o cítrico, com um pouco de limão, por exemplo. Segundo ele, combinações com gim têm sido as queridinhas desde o segundo semestre de 2018, o que aumenta a demanda por receitas com a bebida. 
O Gazeta Online, com a ajuda do bartender, selecionou cinco drinques refrescantes e com baixa caloria. Confira: 
Iguaria
Drinque leva gim, limão espremido, extrato de pitanga e tônica diet. Mistura o gim-tônica com a acidez do limão. Sempre acompanhado de gelo. 
Crédito: Birita Casa de Cocktail/Divulgação
Bacaxilã
Leva 5 cubos de abacaxi maduro, meia banda de limão espremido, 5 gotas de adoçante (se precisar), rum branco e água com gás. 
Crédito: Birita Casa de Cocktail/Divulgação
Clericot
Frutas picadas a gosto (a sugestão é de laranja, maça, pera, abacaxi, kiwi, uva e morango), gelo, adoçante (se precisar), 1 garrafa de vinho branco ou espumante, 1 dose de destilado ou licor (a sugestão é de vermute, conhaque, licor de laranja ou cereja) e água com gás ou soda (a gosto). 
Crédito: Reprodução
Caipirinha de frutas vermelhas com espumante
A receita leva 3 morangos, 3 amoras, 4 framboesas, 6 blueberrys, adoçante (se precisar) e 100ml de espumante, além de gelo para misturar. Pode usar um socador para auxiliar na mistura.
Caipirinha de morango Crédito: Lunartty Souta/Reprodução/Instagram @lun.art_fotografia
Gim-tônica com chá
O drinque leva gim, água tônica, gelo, uma dose de preparado de limão ou limão espremido, 1 ramo de tomilho e 1 sachê de chá de limão com gengibre (pode acrescentar separadamente o gengibre, se quiser). Nessa versão, o drinque fica mais refrescante e seco. 
Gim-tônica com tangerina e anis estrelado Crédito: Autêntico Botequim/Divulgação

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