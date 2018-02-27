É amante da carne? Vem festival de churrasco em Vila Velha

Não vão faltar opções de carnes no festival de churrasco Assadores Crédito: Monique Barth / Divulgação

Um grande festival de churrasco promete movimentar Vila Velha no mês de março. O Assadores será realizado sempre de quinta a domingo (de 8 a 11 e, depois, de 15 a 18 de março), no estacionamento do Boulevard Shopping, em Itaparica, Vila Velha, e terá entrada gratuita.

O evento será nos mesmos moldes dos festivais de cerveja, realizados anteriormente no local. Oito bancadas serão distruibuídas no local onde os pratos com as carnes serão preparados. Os visitantes compram as fichas e trocam nas bancadas por uma das delícias.

Entre elas, estão opções como o churrasco Gengis Khan (em que a carne é marinada por horas em um delicioso molho oriental), a Porchetta no Rolete (uma deliciosa manta carnuda de bacon recheada com lombinho e lingüiça temperada), o Prime Rib (corte extraído da caixa torácica superior da costela que abriga o contrafilé) e a tradicional costelinha ao molho barbecue. Os pratos e cortes de carne variam de R$ 20 a R$ 60 (com porções individuais e para duas pessoas).

Além do churrasco, com diversos cortes e formas de preparo, o Assados terá oito cervejarias à disposição. Antuérpia, Backer, Barba Ruiva, Besten, Kingbier, Noi, Rock Beer e Top Beer venderão aquele chope maroto para matar a sede.

A noite ainda terá muito rock and roll com 10 bandas durante todos os dias do evento. Nomes como Renato Casanova, Cláudio Bocca e Duets estão entre as atrações.

SERVIÇO:

Festival Assadores

Quando: de 08 a 11 e de 15 a 18 de março

Horários: Quintas e sextas, das 17h às 24h. Sábados e domingos, das 15h às 24h

Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping, em Itaparica, Vila Velha  Rodovia do Sol.

Valores: de R$20 a R$60

Entrada e Estacionamento Gratuito.

Programação Musical:

08/03 (Quinta): às 20h, Renato Casanova

09/03 (Sexta): às 20h, Cláudio Bocca

10/03 (Sábado): às 19h30, Like a Boss Blues and Rock

10/03 (Sábado): às 22h, Dona Fran

11/03 (Domingo): às 20h30, Sheep & Parafina

15/03 (Quinta): às 20h, Versão Pirata

16/03 (Sexta): às 20h, Ligação Direta

17/03 (Sábado): às 19h30, Bad Guys

17/03 (Sábado): às 22h, Duets

18/03 (Domingo): às 20h30, Tacape

Demais pratos do evento

Entrevero Gaúcho

Receita do Sul do país, entrevero leva vários tipos de carnes e legumes um clássico dos pampas gaúchos.

Arroz de Carreteiro

Uma releitura de um clássico dos tropeiros gaúchos. Prato típico da Região Sul do Brasil. É feito de arroz ao qual adiciona-se carnes picadas assadas, linguiças e um pomodoro liso com um mix de queijos e ovos picados com salsa e cebolinha.

Rack de costela bovina assada em fogo baixo por 12 horas em lenha

Sinônimo e orgulho gaúcho, a costela de fogo de chão agrada gremistas e colorados. Somente uma iguaria como essas seria capaz de colocar numa mesma arquibancada rivais centenários. Desmancha na boca!

Fraldinha com Farofa de Banana da Terra

Um dos mais macios e saborosos cortes bovinos, a fraldinha é o tipo de churrasco perfeito para se comer entre amigos.

Bife Ancho

Aprendemos nos primórdios a compartilhar em torno do fogo, e é no fogo que preparamos este Corte portenho do contra filé dianteiro, junção de duas carnes uma mais volumosa e uma mais estreita unidas por uma fina camada de gordura entremeada que garante suculência e sabor característicos. Tem fibras mais curtas e incrível marmoreio. Com molho Chimi Churri e Pão de alho ao caçador, festejam os bons acontecimentos.

Bife Chorizo

É o corte que consagrou a Argentina como ícone do churrasco. Também faz parte do contrafilé, mas, nesse caso, as fatias são feitas mais ao centro da peça. Apesar de pertencer ao contrafilé tem caraterísticas próprias e oferece sabor e textura diferentes. A gordura faz uma generosa camada na lateral da carne, o que garante a umidade e suculência das fibras quando expostas ao fogo das nossas grelhas. Os legumes na Brasa junto ao corte celebram a paixão pelo alimento bom e fresco.

Picanha Maturada

Tapa de cuadril, a estrela do churrasco brasileiro. Grelhada na chama aberta do fogo.

Outros

Costela de Fogo de Chão com Mandioca e Manteiga de Garrafa, Grade de Embutidos, Embutidos variados, temperados, recheados e aromáticos, Paella e algumas surpresas que só estando lá para viver.