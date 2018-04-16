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Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda ganham boneca com suas feições

Seu nome é Maria Helena, em homenagem às mães de Graciele (Maria) e Zezé (Helena)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 20:14
Sabrina Sato foi à casa de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda e mostrou que sabe ser grata a seus anfitriões. Em vez de chegar com as mãos abanando, a apresentadora deu uma boneca para o casal.
"Trouxemos um presente que representa o fruto desse amor: uma boneca feita com as características de como seria a filha de vocês", explicou a japonesa no Programa da Sabrina do último sábado, 14.
Ela possui cabelo de verdade, o peso de um bebê e até certidão de nascimento. Seu nome é Maria Helena, em homenagem às mães de Graciele (Maria) e Zezé (Helena).
>> Leia mais notícias do Divirta-se
"Olha se não é a cara do Zezé, gente", disse Graciele em um vídeo em seu Instagram. "Se nascer com o rosto afiladinho, furinho no queixo. Acho que só os olhões são meus. E eu nasci cabeludinha assim também".
Sabrina falou que a boneca foi feita a partir de um estudo das feições do casal e disse que ela custou cerca de R$ 5 mil.

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