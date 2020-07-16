Zeca Pagodinho usa gorro, meia e chinelo no frio e look surpreende web

Zeca Pagodinho, 61, fez sucesso nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (15) ao publicar nas redes sociais uma foto irreverente do seu visual para encarar o frio do Rio de Janeiro. Na imagem, o sambista aparece usando gorro, roupão e meia com chinelo de dedo. "Look do dia! Zeca Pagodinho está bem quentinho para enfrentar o dia de inverno que esta fazendo hoje no RJ. É ou não e puro estilo fashion?", escreveu ele.
O post logo repercutiu entre anônimos e famosos. A cantora Maria Rita comentou: "Eu amo esse homem". Já o sambista Jorge Aragão afirmou: "Essas canelinhas..."
Por causa da pandemia de coronavírus, Zeca está levando uma vida bem diferente do que está acostumado. Em vez das reuniões com amigos em seu sítio em Xerém, ele está em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio.
"Não vejo meus cavalos, não vejo meus amigos, não tomo minha cerveja", disse ele em entrevista à Folha, no início de maio. O cantor está passando a quarentena com o neto, duas filhas e a esposa, Mônica.
No dia 9 de agosto, Dia dos Pais, ele vai fazer uma nova live. Depois de uma certa resistência, Zeca fez a sua primeira apresentação online no Dia das Mães, em maio.