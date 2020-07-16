Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Outfit da quarentena!

Zeca Pagodinho usa gorro, meia e chinelo no frio e look surpreende web

Isolado em meio à pandemia da Covid-19, Zeca Pagodinho segue em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:17
O cantor Zeca Pagodinho
O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Ma?rcio Isensee/Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Zeca Pagodinho, 61, fez sucesso nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (15) ao publicar nas redes sociais uma foto irreverente do seu visual para encarar o frio do Rio de Janeiro. Na imagem, o sambista aparece usando gorro, roupão e meia com chinelo de dedo. "Look do dia! Zeca Pagodinho está bem quentinho para enfrentar o dia de inverno que esta fazendo hoje no RJ. É ou não e puro estilo fashion?", escreveu ele.
O post logo repercutiu entre anônimos e famosos. A cantora Maria Rita comentou: "Eu amo esse homem". Já o sambista Jorge Aragão afirmou: "Essas canelinhas..."
Por causa da pandemia de coronavírus, Zeca está levando uma vida bem diferente do que está acostumado. Em vez das reuniões com amigos em seu sítio em Xerém, ele está em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio.

Veja Também

Em momento raro, rainha Elizabeth II cai na gargalhada em reunião online

TikToker de Guarapari chora ao pedir desculpa por ofensas racistas

Wanessa Camargo posta foto e "se despede" de mansão na Serra

"Não vejo meus cavalos, não vejo meus amigos, não tomo minha cerveja", disse ele em entrevista à Folha, no início de maio. O cantor está passando a quarentena com o neto, duas filhas e a esposa, Mônica.
No dia 9 de agosto, Dia dos Pais, ele vai fazer uma nova live. Depois de uma certa resistência, Zeca fez a sua primeira apresentação online no Dia das Mães, em maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados