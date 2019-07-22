Home
Zeca Pagodinho posta vídeo pegando ônibus e é elogiado por fãs

Seguidores exaltaram 'simplicidade' do sambista, que estava indo para o centro de Xerém, segundo seu perfil no Instagram

Agência Estado

Publicado em 22 de julho de 2019 às 18:09

 - Atualizado há 6 anos

Zeca Pagodinho em ônibus Crédito: Instagram / @zecapagodinho

O cantor Zeca Pagodinho chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um vídeo enquanto pegava um ônibus em Xerém, na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 22.

Sorridente e de óculos escuros, Zeca Pagodinho, que estava ao celular no momento em que o vídeo era gravado, cumprimenta outro passageiro e ainda interage com dois garotos que estavam no coletivo.

O vídeo foi compartilhado no Instagram oficial do cantor: "Segunda-feira de manhã e o Zeca Pagodinho está como? Pegando um ônibus pro centro de Xerém".

A postagem fez sucesso com a maioria de seus fãs. "O retrato daquela simplicidade", escreveu uma seguidora. Outro fã concordou: "Grande Zeca Pagodinho! Sua simplicidade não tem preço".

Nem todos, porém, concordaram com a exaltação: "Mais do que normal. É que brasileiro está acostumado a abaixar a cabeça ou achar anormal alguém pegar ônibus, como se fosse depreciação".

