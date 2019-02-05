Home
Zeca Pagodinho comemora 60 anos com festa no Rio

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, os cantores Dudu Nobre, Marcelo D2 e Vanessa da Matta e os atores Eri Johnson e Cissa Guimarães, entre outros, participaram da comemoração