Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:01
Os fãs de Brad Pitt, 61, ficaram surpresos com o nome de batismo do ator.
Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit. "Hoje descobri que o primeiro nome de Brad Pitt não é Bradley. Na verdade é William, sendo Bradley seu nome do meio", disse um seguidor; "Chocada, meu deus", afirmou outro.
O nome real e completo do ator é William Bradley Pitt.
Ele foi assim batizado em homenagem ao pai, William Alvin Pitt, 84, e optou por usar apenas o nome do meio (abreviado) na própria assinatura artística.
