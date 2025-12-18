Editorias do Site
Redes Sociais

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:01

Brad Pitt e modelo Emily Ratajkowski estariam vivendo um affair
Brad Pitt Crédito: Reuters/Folhapress

Os fãs de Brad Pitt, 61, ficaram surpresos com o nome de batismo do ator.

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit. "Hoje descobri que o primeiro nome de Brad Pitt não é Bradley. Na verdade é William, sendo Bradley seu nome do meio", disse um seguidor; "Chocada, meu deus", afirmou outro.

O nome real e completo do ator é William Bradley Pitt.

Ele foi assim batizado em homenagem ao pai, William Alvin Pitt, 84, e optou por usar apenas o nome do meio (abreviado) na própria assinatura artística.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Brad Pitt se pronuncia sobre caso de mulher que perdeu fortuna com IA

Brad Pitt se pronuncia sobre caso de mulher que perdeu fortuna com IA

Imagem - Brad Pitt passava dias sem tomar banho, conta ator que morou com ele

Brad Pitt passava dias sem tomar banho, conta ator que morou com ele

Imagem - Angelina Jolie diz não conseguir viver livremente após se separar de Brad Pitt

Angelina Jolie diz não conseguir viver livremente após se separar de Brad Pitt

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas

Lombo recheado para o Natal: 3 receitas fáceis e saborosas
Imagem - Famosa casa de shows da Praia do Canto anuncia último mês de funcionamento

Famosa casa de shows da Praia do Canto anuncia último mês de funcionamento
Imagem - Rabanada de café e até de pistache para provar no ES; veja lista

Rabanada de café e até de pistache para provar no ES; veja lista