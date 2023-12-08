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Angelina Jolie diz não conseguir viver livremente após se separar de Brad Pitt

Ela afirma que falta de privacidade piorou depois da separação e que não seria mais atriz hoje em dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 12:55

Brad Pitt processa Angelina Jolie e tenta reverter venda de vinícola do casal
Angelina Jolie diz não conseguir viver livremente após se separar de Brad Pitt Crédito: Honopix/Folhapress
Angelina Jolie afirma que não seria mais atriz em razão da falta de privacidade em Hollywood, problema que piorou depois que se separou de Brad Pitt.
"Isso faz parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar livremente", afirma a atriz, acrescentando que pretende se mudar para o Camboja, onde já tem uma casa. "Irei assim que puder. Eu cresci em um ambiente bastante superficial. Hollywood não é um lugar saudável."
Jolie e Pitt mergulharam em uma disputa judicial a partir de 2016, quando decidiram se separar. Em 2022, a atriz moveu um processo bilionário contra seu ex-marido em que pedia US$ 250 milhões, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, por suposta administração indevida de uma vinícola que o casal comprou no sul França, em 2008.
O casal se divorciou oficialmente em agosto deste ano, quando os dois participaram de uma audiência de conciliação para tentar resolver suas brigas na Justiça.
Jolie afirma ainda que não seria atriz atualmente. "Quando eu estava começando, não havia tanta expectativa de ter uma vida tão pública, de compartilhar tanto", diz ela.

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